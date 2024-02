L’Hôtel de Luxe Martinez : ce joyau ouvrait ses portes le 20 février 1929 sur la Croisette de Cannes

Le 20 février 1929 marqua un moment emblématique dans l’histoire de Cannes avec l’ouverture de l’Hôtel Martinez, un établissement art-déco très luxueux qui allait rapidement devenir une référence mondiale en matière d’hospitalité et de glamour. Situé sur la célèbre Croisette, cet hôtel incarne depuis près d’un siècle le prestige et l’élégance de la Côte d’Azur.

Genèse et projet

La genèse de l’Hôtel Martinez remonte aux années folles où Cannes était devenue le rendez-vous incontournable de l’aristocratie européenne et de la jet-set internationale. En 1927, Emmanuel Martinez, homme d’affaires visionnaire, décide de donner vie à un projet ambitieux : la construction d’un palace d’exception sur le front de mer cannois, surfant sur la vague développée par l’aristocratie anglaise : la mode des stations balnéaires chics. Avec l’aide des architectes Charles Dalmas et Robert Clermont, ainsi que du décorateur Louis Sée, le projet prend forme et se dessine avec élégance, alliant l’art déco à la Méditerranée.

Les travaux et l’inauguration

Les travaux de construction débutèrent en 1928 et furent menés à un rythme effréné pour permettre l’inauguration de l’hôtel le 18 février 1929. L’édifice s’éleva rapidement, dévoilant sa façade majestueuse ornée de détails raffinés. L’intérieur fut conçu avec un souci du détail exquis, mêlant matériaux nobles et mobilier élégant.

Le jour de l’inauguration, l’Hôtel Martinez attira l’attention du monde entier. La soirée d’ouverture fut somptueuse, avec la présence de nombreuses personnalités de renom, des stars du cinéma aux magnats de l’industrie, tous venus célébrer ce nouvel établissement de prestige.

Réputation et stars

Dès ses débuts, l’Hôtel Martinez devint le lieu de prédilection des célébrités du monde entier. Des acteurs légendaires tels que Grace Kelly, Cary Grant, ou encore Sophia Loren, Tom Cruise, Julia Roberts y ont séjourné, contribuant à renforcer sa réputation de lieu de rencontre des élites hollywoodiennes et européennes.

Au fil des décennies, l’hôtel a continué d’accueillir les plus grandes stars du cinéma lors du Festival de Cannes, devenant ainsi un véritable symbole de l’élégance et du glamour de la Riviera française.

Situation géographique et tarifs

Situé sur la prestigieuse Croisette, face à la mer scintillante de la Méditerranée, l’Hôtel Martinez bénéficie d’un emplacement privilégié, à proximité des boutiques de luxe, des restaurants gastronomiques et des attractions culturelles de Cannes.

Quant aux tarifs, ils reflètent le standing exceptionnel de l’établissement. Le fabuleux Penthouse situé au 7ème étage sur une surface de 1 250 M² avec vue sur la Méditerranée se loue à plusieurs dizaines de milliers d’euros la nuit. Les chambres et suites offrent un confort absolu et des prestations haut de gamme, avec des tarifs variant selon la saison et la catégorie de chambre choisie. L’Hôtel Martinez demeure ainsi un refuge de luxe pour les voyageurs exigeants en quête d’expériences inoubliables sur la Côte d’Azur. L’hôtel Martinez compte 385 chambres, 27 suites et 2 appartements-terrasse d’une surface impressionnante de 500 M². Sans oublier “La suite des Oliviers” qui dispose d’un jacuzzi privatif.

L’Hôtel Martinez demeure, après près d’un siècle d’existence, un symbole intemporel du luxe et de l’élégance à Cannes. Son histoire, jalonnée de moments d’exception et de rencontres mémorables, continue d’inspirer les voyageurs du monde entier, attirés par le charme envoûtant de la Riviera française.



Crédit photo : Guy Lebègue© – wikimedia – Licence Creative Commons.