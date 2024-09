Le cendrier tournant : une invention pratique et élégante de Georg Katz (1939)

En 1939, Georg Katz, un designer allemand, a révolutionné l’univers des objets du quotidien avec une invention aussi fonctionnelle qu’esthétique : le cendrier tournant. Cet accessoire, autrefois omniprésent dans les foyers, les cafés et les espaces publics, demeure un symbole du design industriel du XXe siècle. Au-delà de sa simplicité apparente, ce cendrier incarne une ingénierie innovante et un souci du détail, à une époque où l’art de fumer s’accompagnait de rituels sophistiqués.

Le contexte de l’invention

Les années 1930 marquent une période d’effervescence pour le design industriel, où l’ingéniosité des créateurs se déploie dans la conception d’objets du quotidien, visant à rendre la vie plus pratique et agréable. C’est dans ce contexte que Georg Katz a imaginé le cendrier tournant, une solution innovante pour un problème courant : la gestion des cendres et des mégots de cigarettes, tout en préservant une certaine hygiène et en masquant les déchets. Originaire de Stuttgart, Georg Katz a déposé le brevet le 6 mars 1939.

Par la suite, la société allemande spécialisée dans les articles pour fumeurs Erhard & Sohne l’a un peu modifié, en réduisant le bruit que faisait le double-fond à chaque pression.

Le fonctionnement du cendrier tournant

Le cendrier tournant de Katz se distingue par un mécanisme simple mais ingénieux. Contrairement aux cendriers classiques, où les cendres restent visibles, le modèle de Katz intègre un disque pivotant. Lorsque l’utilisateur appuie sur un bouton central où tourne une molette, le disque se met à tourner, emportant les cendres dans un compartiment caché. Ce mécanisme non seulement dissimule les mégots disgracieux, mais permet aussi de limiter les mauvaises odeurs. Le cendrier tournant fonctionne grâce à la force centrifuge et partage les mêmes mécanismes qu’une toupie.

L’invention de Katz a rapidement été adoptée pour son côté pratique, tout en ajoutant une touche de sophistication. Le cendrier devient alors un objet de décoration, apprécié autant pour sa fonctionnalité que pour son esthétique. De nombreux modèles sont fabriqués en différents matériaux comme le métal chromé, le verre ou le plastique, rendant l’objet accessible à toutes les bourses.

L’élégance dans la simplicité

Le succès du cendrier tournant tient à son design élégant, souvent minimaliste, mais toujours chic. Dans les années 1940 et 1950, fumer était un geste social très codifié, et le cendrier tournant s’inscrivait dans cette culture, apportant une dimension raffinée à un simple accessoire. Les cendriers tournants étaient souvent placés sur les tables de salons, dans les bars, ou dans les halls d’entrée des bâtiments prestigieux.

L’influence du Bauhaus et des autres mouvements modernistes de l’époque se fait sentir dans cette approche où la forme suit la fonction. Le cendrier tournant n’est pas seulement un récipient à cendres, il devient un objet de design, pensé pour s’intégrer harmonieusement dans les intérieurs modernes, où chaque détail compte.

Héritage et influence

Bien que l’usage des cendriers ait considérablement diminué avec la baisse du tabagisme dans de nombreuses régions du monde, le cendrier tournant de Katz reste un objet emblématique du design industriel du XXe siècle. Il incarne une époque où la praticité et l’esthétisme allaient de pair, et où chaque détail d’un objet, même aussi simple qu’un cendrier, pouvait être repensé pour une meilleure utilisation.

Aujourd’hui, les cendriers tournants sont parfois recherchés comme des pièces de collection vintage, symboles d’un style de vie révolu. Les amateurs de design rétro ou mid-century modern apprécient leur côté fonctionnel et esthétique, et on les retrouve souvent dans des intérieurs inspirés des années 1950 à 1970.

Une icône du design industriel

Le cendrier tournant conçu par Georg Katz en 1939 est bien plus qu’un simple accessoire de fumeur. Il représente une époque de grande créativité dans le design industriel, où même les objets les plus banals étaient pensés pour être beaux et pratiques. Son mécanisme ingénieux et son design épuré en ont fait une véritable icône, dont l’empreinte reste vivante dans l’histoire du design.

Aujourd’hui encore, le cendrier tournant symbolise une époque où l’art de vivre passait aussi par l’attention portée aux détails, et où l’objet fonctionnel devenait une œuvre d’art à part entière.

Crédit photo : Pixabay