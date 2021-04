Le retour des mocassins : notre sélection été 2021

Les mocassins sont de retour cette année avec un esprit vintage, saviez-vous que le mocassin est la plus vieille chaussure retrouvée datant de 5500 ans ? L’histoire commença chez les Amérindiens, les femmes Algonquins cousaient des sacs de peaux pour les pieds de leurs maris.

Si les mocassins en cuir ont été créés en 1920 par George Bass pour les hommes, ils étaient à l’époque portés par les étudiants Américains, on appelait ça la mode “Ivy League” portés avec un pantalon large et un blazer, les étudiants les portaient pieds nus et y glissaient quelques pièces de monnaie dans l’ouverture du masque décoratif, la mode du “penny loafers” grandissait de jour en jour.

C’est en 1950 que les mocassins sont habillés de glands, la classe aisée américaine portait ses chaussures avec un costume. En France le mocassin arriva dans les années 60, portés par les icônes mondiales comme James Dean ou Steve McQueen, la tendance est partout.

Gucci créa des modèles moins structurées et colorées qui changea le style du mocassin classique.

La rédaction vous a fait une sélection de modèle hommes et femmes pour cette année :

Sélection femme :

Modèle mocassin Prada en cuir brossé vendu 750 euros : cliquez ici

Modèle Roseanna cuir métallisé rose vendu 340 euros : cliquez ici

Modèle Zara Track vendu 39,95 euros : cliquez ici

Modèle Céline vendu 750 euros : cliquez ici

Modèle H&M mocassins en cuir vendu 59,99 euros : cliquez ici

Modèle & Other Stories vendu 99 euros : cliquez ici

Pour cette saison, les mocassins femme sont avec de gros talons pour un look “old school”. La tendance est sur les mocassins tracks avec une grosse semelle. Le détail chaîne ou logo est à retrouver sur plusieurs modèles et vient donner de l’identité au modèle, parfait pour détourner un look classique.

Comment les porter ?

La grosse tendance pour cette saison est de porter les mocassins avec des chaussettes pas trop hautes pour un style années 80/90. Pour une paire de mocassins avec des semelles compensées vous pouvez facilement miser sur un jean droit ¾ taille haute et un top fluide ou une robe courte ou mi longue pour casser le côté rock du mocassin.

Sélection homme :

Mocassins Zara à 49,95 euros : cliquez ici

Mocassions West de Walk London chez Asos : 89,99 euros : cliquez ici

Modèle G.H Bass & Co 220 euros : cliquez ici

Mocassins Gucci vendus 650 euros : cliquez ici

Prada : cliquez ici

Modèle Bexley vendu 149 euros : cliquez ici

Pour l’homme, les modèles restent plus classiques mais ont retrouve la tendance à semelles compensées.

Comment les porter ?

Pour les hommes, une tenue décontractée tel qu’un jean et un tee-shirt, pour un effet plus habillé, un pantalon à pinces et un polo ou une chemise en coton parfait pour un look décontracté mais chic. Pour le travail, un beau costume avec pourquoi pas un ensemble bleu et une paire de mocassins marrons pour la touche moderne, on pense à faire raccourcir son pantalon de costume au niveau de l’os de la cheville pour mettre en valeur le mocassin !

Maeva Pillon

Chef de rubrique Mode & Lifestyle

maeva@monsieurvintage.com



Étiquettes : mocassins