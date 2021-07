Bien que nous soyons en été et que la France connaît des températures agréables pour ne pas dire atypiques (Il a fait jusqu’à 33° dans le Morbihan la 3ème semaine de juillet), nous avons décidé de vous parler du sweat-shirt et de ses origines. Un vêtement bien utile et confortable qui vous réchauffera en soirée, pour un budget contenu.

Les origines du sweat-shirt

Même en été, il est toujours utile d’avoir un sweat-shirt dans sa valise. Celui-ci vous réchauffera lors des longues soirées estivales, qui peuvent s’avérer fraîches par endroits. Mais quelle est l’origine du sweat-shirt ? Comment a-t-il été créé et pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? Monsieur Vintage répond à ces questions en jetant un coup d’œil dans le rétroviseur.

La paternité du sweat revient à un joueur de football américain ; Benjamin Russel junior, en 1926. À cette époque, les joueurs portaient un maillot en laine, ce qui n’était pas du meilleur confort et provoquait rapidement des démangeaisons.

Le jeune Benjamin imagine alors un vêtement plus léger à porter et plus confortable. Il se tourne vers son père ; qui fabrique des vêtements. Ce dernier connaissant bien les spécificités des tissus, il décide de se tourner vers le coton, léger et agréable à porter. En 1930, la société Russel Athletic est créée et les premiers sweat-shirts commencent à sortir de l’usine. Grâce au Quarterback de l’équipe Alabama Crimson Tide, les joueurs allaient enfin pouvoir jouer en étant à l’aise dans leur maillot.

Inspiration ouvrière

Quant au nom sweat-shirt, il vient du mot « sweat » qui signifie « transpiration » en Français, en référence à la sueur qui était mieux absorbée par le sweat en coton.

En ce qui concerne la façon dont le sweat a été créé, Benjamin Russell père s’est directement inspiré du haut de costume des ouvrières. Celui-ci était confectionné en coton épais et absorbait bien la sueur, tout en étant très confortable.

Mais la mode du sweat-shirt explosera véritablement à partir des années 50, lorsque la Russel Athletic Company décide d’ajouter de polyester au coton. Ce mélange permettra de rendre le vêtement beaucoup plus résistant au lavage et d’obtenir une nouvelle teinte qui plaira à tous les sportifs et fans du sweat : le gris chiné.

Le sweat à capuche fera ensuite son apparition avec le succès qu’on lui connaît. Il pourra être floqué et donc personnalisable, atout important pour les clubs.

Crédit photo : pxhere

