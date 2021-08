Du 7 au 14 septembre prochain, le département Mode & Accessoires de luxe d’Artcurial proposera à la vente des accessoires provenant de la garde-robe personnelle de Catherine Deneuve lors d’une vente Online Only au profit de l’association « Les Restos du Cœur ». Une action que nous ne pouvions que saluer.

125 paires de chaussures

Artcurial organise du 7 au 14 septembre, la vente d’accessoires de mode appartenant à Catherine Deneuve au profit de l’association « Les Restos du Cœur ». Une session qui comprend près de 125 paires d’escarpins, sandales, cuissardes, bottines… des plus grandes maisons.

Portés à l’occasion de tapis rouges ou aux premiers rangs des défilés, l’actrice les propose à la vente pour soutenir une noble cause. Avec plus d’une centaine de films à son actif, Catherine Deneuve est l’une des plus grandes actrices françaises. Connue mondialement pour ses nombreux rôles marquants, elle est la muse des réalisateurs autant que des créateurs. Depuis ses débuts au cinéma, elle éblouit par son talent et son style aussi intemporel qu’élégant.

“Folle de chaussures”

Si sage dans les Parapluies de Cherbourg, c’est en 1967 avec le film Belle de jour de Luis Buñuel, habillée par Yves Saint Laurent et chaussée par Roger Vivier qu’elle marquera les esprits, si bien que certaines de ses tenues sont devenues des références de mode du septième art.

L’amour de la mode et des belles chaussures semble n’avoir jamais quitté Catherine Deneuve qui l’a toujours reconnu : « Je suis folle de chaussures ! J’admire les gens qui savent faire vivre les objets. J’aime les chaussures plates, ballerines Chanel en beige ou en couleurs vives et les talons… » déclarait l’actrice dans Madame Figaro en 1989.

À l’image de cette passion, on découvre dans cette vacation 100% digitale, un grand nombre de souliers griffés Louboutin, Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga, Manolo Blahnik, Prada ou encore Roger Vivier estimés entre 30 et 150 €, allant de la pointure 37, à 39,5. En satin, cuir verni ou daim, à bouts ouverts ou pointus, à petits ou hauts talons, sobres en noir ou extravertis en fuchsia, cette sélection devrait ravir les amateurs de beaux souliers.

25 lots YSL

Une session qui se compose notamment de près de vingt-cinq lots signés Yves Saint-Laurent, telle qu’une superbe paire d’escarpins Opyum en cuir verni noir dont les talons structurés reprennent les fameuses initiales entrelacées de la Maison (estimation : 100/120 €) ou encore des sandales Tribute à plateformes estimées 80/120 €, grand classique de chez Saint-Laurent.

On retrouvera également une vingtaine de paires estampillées Prada comme des sandales en daim rouge portées par l’actrice lors du Festival de Cannes en 2013 pour la projection du film « Les Salauds », estimées 70/90 €. La vente se clôturera comme on finit un look : avec un cabas Jil Sander en cuir noir (estimation 150/250 €), un porte-monnaie Saint-Laurent et un étui à cigarettes Roger Vivier à glisser dedans.

« Les Restos du Cœur remercient chaleureusement Catherine Deneuve de soutenir notre association et ses missions sociales, toujours plus nombreuses et essentielles en cette période difficile pour tant de personnes. Cette vente aux enchères inédite, grâce au don par Catherine Deneuve d’une partie de sa collection de chaussures, portées dans les grands moments de sa vie de cinéma, permettra à toutes et à tous de participer à ce geste de solidarité. Merci pour votre engagement. » a déclaré Patrice Douret, Président de l’association « Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur ».

Une élégance sans égal

« C’est avec joie qu’Artcurial soutient l’initiative de Catherine Deneuve en proposant à la vente des pièces issues de sa collection personnelle au profit des Restos du Cœur. Cette sélection est à son image, d’une élégance sans égal. Nos clients pourront ainsi en achetant un peu de rêve, aider ceux qui en ont le plus besoin. » Ajoute Clara Vivien, Spécialiste, Mode & Accessoires de luxe chez Artcurial.

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition publique : Du 7 au 13 septembre

Vente aux enchères : Du mardi 7 au mardi 14 septembre – vente online only 7 Rond-Point des Champs-Elysées 75008 Paris

Accéder à la vente et tous les détails en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Georges Biard© / Artcurial©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Artcurial Catherine Deneuve