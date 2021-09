La marque américaine d’équipements sportifs fondée en 1906 NEW BALANCE lance la XC-72, une chaussure inspirée par le rétro-futurisme. Ou un coup d’œil dans le rétroviseur pour concevoir la chaussure de demain.

New Balance annonce aujourd’hui la sortie de la XC-72, son modèle le plus contemporain et le plus évolutif de la gamme Shifted, qui inclut déjà les modèles 327 et 237. Conçue pour incarner la tendance du rétro-futurisme, cette nouvelle silhouette unisexe s’appuie sur la nostalgie des années 70 et intègre des matériaux durables

Avec un style progressif, s’éloignant des codes traditionnels du monde de la sneaker, la XC-72 est un modèle unisexe avec une nouvelle construction du talon tri-matières et une semelle qui propose une interprétation moderne des modèles rétro running de la marque. Intégrant du cuir et du daim sans chrome, cette nouvelle silhouette démontre les engagements de la marque en matière de développement durable

Le lancement mondial de la XC-72 intervient suite à l’annonce en août de la dernière collaboration avec Casablanca, partenaire historique de New Balance, et s’appuie sur le lancement de la 327, qui combine également l’héritage des années 70 à un design contemporain. Ce nouveau modèle amplifie cette dichotomie et amène la gamme Shifted dans un nouvel espace conceptuel, mixant ainsi des matériaux premium et des tendances modernes, par exemple avec ses détails rétro, tels que l’avant de la chaussure de forme carrée, inspirée des concepts de voitures des années 70.

Cette nouvelle chaussure sera disponible sur newbalance.fr et chez les revendeurs sélectionnés tels que The Next Door et KITH dès aujourd’hui au prix de vente conseillé compris entre 100 et 130€.

Concernant les deux premiers coloris : la UXC72BB2 « multicolor » qui est disponible dès aujourd’hui reprend la vibe « Two-Face » précédemment utilisée sur les premières 327. Les différentes teintes pastels aident sans aucun doute la silhouette à se démarquer encore plus et à mettre en avant les différents détails de la XC-72. Un deuxième modèle UCX72AA1 qui sera, quant à lui, disponible à partir du 12 septembre, se décline sur différents tons de gris et un « N » latéral noir qui contraste et donne plus de profondeur à la silhouette.

Crédit photo : New Balance©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : NEW BALANCE XC-72