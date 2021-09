Ice-Watch et son fondateur Jean-Pierre Lutgen viennent d’annoncer que le sourire le plus solaire du petit écran sera désormais aussi celui de l’ICE solar power, la collection qui fonctionne à l’énergie de la lumière. Sans aucune pile. Un nouveau rôle naturellement accepté par Tatiana Silva : la rayonnante journaliste météo de TF1 et l’animatrice de nombreux magazines de reportage était déjà « friend of the brand » depuis presque 10 ans.

De l’amitié au partenariat, la relation entre la marque belge et la superbe Miss Belgique 2005 et ex-mannequin a évolué en beauté grâce à un réel partage de valeurs. L’une et l’autre incarnent l’accessibilité : Tatiana Silva est, par son parcours et ses choix, une personnalité proche et sincère.

Son élégance ne doit rien au luxe, elle préfère les vêtements de seconde main ! Annoncer le temps à toutes et tous en fait l’égérie idéale d’une marque horlogère intergénérationnelle. Née à Bruxelles, fidèle à ses racines capverdiennes, ambassadrice pour l’Unicef à Madagascar et Mossoul en 2018 et 2019, à la fois parisienne et bruxelloise dans sa vie quotidienne : Tatiana Silva est une citoyenne du monde. Parfaitement à l’heure internationale et interculturelle d’Ice-Watch.









Très concernée par le climat et l’environnement, la Miss Météo * a décidé d’être l’image de l’ICE solar power. « C’est la gamme qui me correspond le plus : une technologie verte et propre, des modèles accompagnés d’étuis en feutre à base de bouteilles plastiques recyclées. Ce choix fait vraiment sens pour moi. En plus, la palette de couleurs de la collection me permet d’assortir ma montre à chaque tenue. À la ville comme à l’écran… ».

L’ICE solar power inaugure une ère révolutionnaire chez Ice-Watch, tournée vers des modes de consommation plus durables et plus écoresponsables. Tatiana Silva est fière d’y participer et envisage déjà d’inspirer une future collection capsule. Un projet à suivre !

Avec l’ICE solar power c’est zéro pile, mille et un styles.

L’Ice Solar Power est disponible en 2 tailles :

Small avec un diamètre de 36 mm

Medium diamètre 40 mm

Il existe 12 modèles

Tarif : 99,90 euros

*Geste concret : Tatiana Silva circule le plus possible à vélo dans Paris et chez elle, à Bruxelles.

Crédit photo : Ice Watch©

Étiquettes : Ice Solar Power