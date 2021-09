Le mercredi 22 septembre 2021 marquera l’arrivée de l’automne. Les rouges, jaunes et autres beiges ou marrons feront leur apparition aux branches des arbres, à l’instar des pulls tendance homme pour cette nouvelle saison mode qui s’annonce. L’occasion messieurs de revoir votre dressing, en l’accessoirisant au mieux grâce à la plateforme TRENDHIM , entièrement dédiée aux hommes.

La mode homme pour cet automne/hiver 2021

L’automne montrera le bout de son nez dans deux jours. Ce mercredi, l’été (pourri) que nous avons eu en 2021 s’effacera sans regrets, pour nous faire ressortir les pulls, blousons, manteaux et pantalons longs. Les tendances automne/hiver 2021 pour les hommes laisseront la place belle à la cagoule qui fera son grand retour, aux pulls à col roulé, aux gilets sans manches, au look safari et ses couleurs sablées inspirées des seventies, au look “ski”, à l’indémodable polo et à un accessoire tendance : le mini-bag.

L’importance de l’accessoire

Des vêtements que vous devrez avoir dans votre dressing pour rester tendance, sans oublier les accessoires qui feront de vous messieurs, ceux qui se détacheront du lot. Car souvent, l’accessoire surpasse la mode dans le sens où il donne une touche élégante à un vêtement qui ne l’est pas forcément. Un exemple : le jean fatigué, déchiré et usé jusqu’à la corde que vous porterez avec une chemise hors d’âge mais que vous adorez, peut donner une impression vieillotte. Si vous ajoutez une belle paire de bretelles, pourquoi pas des boutons de manchette, une jolie paire de gants en cuir et une belle écharpe en coton, vous ne serez plus le même homme.

L’habit ne fait pas le moine mais l’accessoire fait l’homme et nous avons trouvé une nouvelle plateforme qui propose une pléthore d’ornements masculins : TRENDHIM. Des bretelles à pinces vendues 25 euros aux montres Casio vintage, en passant par les pinces à cravate (20 euros), les pochettes de costume (de 7 à 25 euros), les épingles de col (19 euros), nœuds papillon (de 17 à 25 euros), bracelets, colliers, bagues ou tout autre objet qui accessoirisera votre style, vous y trouverez une large palette d’attributs vestimentaires élégants et surtout, à prix abordables.

Nos coups de cœur

Chez TRENDHIM, nous avons particulièrement apprécié la montre multifonction rétro Casio à 69 euros, la casquette plate brune Mario Moda à 55 euros, la ceinture Holmes en cuir pleine fleur Cognac à 55 euros et le très joli sac en cuir Duffel Bag Montréal cuir marron vendu 399 euros. À vous de faire votre choix.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : accessoires de mode homme