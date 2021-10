The Second Life, un nouveau concept pour revendre les vêtements dont on ne se sert plus, s’installe à Westfield Forum des Halles. Une bonne solution pour réduire le gâchis, tout en participant à l’économie circulaire.

Le centre de shopping Westfield Forum des Halles accueille dès le 15 octobre The Second Life, nouveau concept clé-en-main pour permettre aux visiteurs du centre de revendre les vêtements et accessoires dont ils ne veulent plus de façon simple, rapide et intuitive.

« Je le garde, mais je ne le mets jamais », « il faudrait que je le revende » ; alors que de nombreux placards regorgent d’affaires non portées et parfois oubliées, The Second Life offre la possibilité aux visiteurs de se séparer de leurs vêtements en quelques minutes, sans avoir besoin de prendre de photos, de négocier le prix sur application mobile, ni d’envoyer les articles par colis !

Le principe est simple : lors de leur visite à Westfield Forum des Halles, les visiteurs peuvent apporter les vêtements qu’ils ne portent plus au stand The Second Life ; grâce à son argus préétabli The Second Life génère immédiatement le prix de reprise pour le lot et le visiteur reçoit instantanément son paiement sous forme de bon d’achat, valable dans tout le centre commercial.

Les vêtements collectés par The Second Life sont ensuite revendus par des partenaires spécialistes de la seconde main, comme Vestiaire Collective, ou dans des corners dédiés présents dans les magasins Monoprix à travers la France.

The Second Life, c’est l’occasion pour chacun de participer à l’économie circulaire, et pour les commerçants de fidéliser les visiteurs et de générer une nouvelle dynamique d’achat dans leurs points de vente physiques.

« Westfield Forum des Halles constitue la destination shopping incontournable, située en plein cœur de Paris, et nous sommes très fiers de pouvoir accueillir ce concept novateur au sein du centre. Plus qu’une simple destination shopping nous avons à cœur de proposer à nos visiteurs des réponses aux enjeux de consommation de demain, et cette nouvelle opportunité de shopping plus responsable en fait partie. » Hugo Rey, Directeur du centre de shopping Westfield Forum des Halles.

« The Second Life se réjouit de cette collaboration avec Westfield Forum des Halles. Nous avons imaginé ensemble ce concept unique en Europe, qui permet de participer au cercle vertueux du seconde-main en toute simplicité. The Second Life est une alternative confortable et rapide pour faire le tri dans vos placards. Nous espérons ainsi encourager plus de consommateurs à s’engager dans une démarche écoresponsable, sans les contraintes de la revente en ligne. » Arthur de Soultrait, fondateur de The Second Life.

Informations

Du 15/10 au 15/01, tous les après-midis sauf le dimanche

Westfield Forum des Halles, zone Rambuteau, niveau -3

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Forum des halles