La chevalière pour homme était très à la mode dans les années 70/80. À cette époque, il n’était pas rare de la voir portée surmontée des initiales de celui qui l’avait mise au doigt. Notre “bon plan du moment” ; Bijoux en Vogue, propose un large choix de modèles à tous les prix, de cet anneau qui revient à la mode.

Il n’y a pas un film de mafieux où on ne la trouve pas portée à un ou plusieurs doigts de Joe Pesci, Robert De Niro, Marlon Brando (mémorable dans “Le parrain”), Ray Liotta, Paul Sorvino, Mike Starr ou Frank Vincent, sans oublier bien sûr Al Pacino. La chevalière, qui servait à l’origine de sceau ou de marque d’appartenance à la noblesse a été déroutée par les mafiosos qui voulaient eux aussi, imposer leur pouvoir. La chevaliere pour homme, autrefois portée également par les femmes, a une histoire riche et ancienne, qui remonte à des milliers d’années.

Bijoux en Vogue en propose de toutes sortes et à tous les tarifs, de 199 à 2 099 euros. Pour une belle chevalière de qualité, privilégiez de l’or 18 carats (ou 18k). “18 carats” signifie que le bijou contient 75% d’or pur, ou 750/1000. Afin que votre bague dure le plus longtemps possible, il est préférable de choisir un modèle à large chaton (à large tête de bague), avec une tête pleine qui alourdira le bijou et prolongera sa durée.

Le poids du bijou est un bon indicateur. Sur Bijoux en Vogue, le modèle chevalière or jaune Alebis vendu 199 euros ne pèse que 1,10 gramme. Le modèle or Émilio à 2 099 euros pèse quant à lui 21 grammes, soit 20 fois plus. Sa durée de vie en sera plus longue, même si ces deux chevalières sont en or 18 carats.

De nombreux hommes personnalisent leur chevalière. Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous :

• La gravure d’initiales

• L’inscription d’un prénom, d’un mot

Pour les initiales, Bijoux en Vogue ne prévoit pas de supplément à payer, mais pour l’inscription d’un prénom ou d’un mot, il faudra compter 14,90 euros en plus ou 17,90 euros si vous voulez recevoir le bijou en mode express : de 24 à 48 heures.

Coup d’œil dans le rétro

Autrefois, la chevalière ou anneau sigillaire permettait de signer d’un sceau de cire les documents officiels. Elle remonte à des milliers d’années, les pharaons en portaient et à une certaine époque, les femmes aussi la passaient au doigt.

À la fin du XVIIe siècle, la chevalière encercle le doigt des nobles, qui y voient là un support idéal pour arborer leur blason de famille. Un bijou héraldique toujours porté par certains aujourd’hui.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

