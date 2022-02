Les nouveaux maillots de football valent un prix d’or et sont souvent bariolés de publicités et de sponsors. Rien à voir avec les maillots épurés et très stylés des maillots d’antan, qui ont construit la légende du foot moderne. Tous les fans de foot de la planète ont la mémoire remplie de souvenirs de leurs joueurs préférés marquant le but décisif en finale. Et pour faire revenir ces émotions au quotidien, rien de mieux qu’un maillot vintage, classique et élégant, qui permet de rester dans l’air du temps tout en se remémorant de délicieux souvenirs.

La folie des maillots de football vintage

Désormais, les supporteurs de foot et les passionnés de sport en général se prennent de passion pour ces maillots d’une autre époque et ils se les arrachent ! Il existe plusieurs sites spécialisés qui permettent de trouver son bonheur, par exemple Fútbol Emotion ou encore Copa football. Ils proposent une vaste gamme de maillots et accessoires vintage couvrant l’intégralité des meilleures équipes françaises et européennes. Cette folie des maillots vintage est très présente en Europe, mais également en Amérique du Sud, et elle commence également en Asie, où les fans souhaitent montrer leur attachement de longue date à leur équipe de cœur.

Pour tous les goûts et pour tous les prix

Pour trouver un bon Maillot de foot vintage, il vous faudra bien prendre le temps de regarder tous les modèles disponibles et comparer les prix. Il y en a en effet pour tous les prix et pour tous les goûts. Certains puristes préfèrent les maillots d’époque et rechercheront donc plutôt des occasions de deuxième main (dont l’état laisse parfois à désirer). La plupart des passionnés vintage préfèrent des nouvelles fabrications de maillots vintage, qui garantissent une qualité irréprochable tout en gardant l’esprit et le design des années d’origine. Il ne vous reste donc plus qu’à choisir votre équipe et votre modèle, et peut être même à vous faire floquer dessus le nom de votre joueur préféré de l’époque. Et en profitant des soldes et des réductions actuelles, cela représente une idée de cadeau parfaite pour bien des passionnés de football et de sports en général.

Les plus grandes équipes sont représentées

Que l’on parle de la grande époque de l’Olympique de Marseille et son titre européen avec Chris Waddle et Basile Boli, ou de l’épopée du Paris Saint Germain de George Weah, certains maillots restent cultes dans le monde du football et seront pour toujours indémodables. La grande époque des Verts de Saint Etienne, les folies européennes des Girondins de Bordeaux contre le Milan AC, le grand Toulouse Football Club de Beto Marcico, les chti Lensois, le Montpellier européen de Valderrama et sa folle coupe de cheveux, etc. Quel que soit le club qui vous fasse vibrer, il y a un maillot vintage à porter !

Alors, que vous soyez fan de football ou pas, laissez vous tenter par cette tendance fashion qui semble venu pour s’installer durablement dans nos armoires ! Et retrouvez toujours plus d’infos et d’actu sur notre site internet Monsieur Vintage .

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

