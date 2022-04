Quand le parfum se libère des codes

Portée par le jeune directeur artistique Soull, la nouvelle marque Genderfluid a choisi de lancer au même moment une ligne de vêtements et de parfums « no gender ». Majda Bekkali, la créatrice des trois jus, nous en dit plus sur ce phénomène qui rappelle les joyeuses seventies.

Qui ne connaît pas l’Eau d’orange verte d’Hermès ? Créée à la fin des années 70 par Françoise Caron, une parfumeuse née à Grasse, ce parfum classé dans la famille des hespéridés, joyeux et toniques, est un emblème d’élégance, portable par qui le souhaite.

Vingt ans après, dans les années 90, les nez Alberto Morillas et Harry Frémont cosignent CK One de Calvin Klein. Un vent de fraîcheur unisexe, à la fois frais et discrètement musqué, qui s’impose en époustouflant succès planétaire. Aujourd’hui, le parfum se partage entre des géants historiques qui étiquettent leurs créations selon les destinataires et des productions plus modestes, associées à des créateurs aux univers singuliers, comme Genderfluid.

Pour Majda Bekkali, le nez de la ligne, cette proposition va bien plus loin qu’un éternel recommencement : « Je parlerai davantage d’une évolution. Le non genré, c’est un pas de plus qui arrive après la mixité. J’ai travaillé des parfums masculins et féminins et cette fois, on est dans un kaléidoscope, quelque chose de mouvant. J’aime cette idée d’impermanence, la liberté de ne pas être égale à soi-même tout le temps. L’idée de se réinventer, je la trouve très poétique, une grande partie de la jeunesse revendique cette liberté d’être, que l’on trouve dans certains personnages de Virginia Wolf, ou chez une autrice comme Georges Sand. »

Majda ne s’interdirait aucun extrait pour créer une fragrance masculine, mais a remarqué que la rose était très peu utilisée en Europe, pour ces messieurs, ce qui n’est pas le cas de l’iris. Face à cette jeune génération qui créent des lignes non genrées, elle évoque l’idée de « transversalité, de dissidence même car l’art est politique : on pose des actes, ce sont nos pensées. Les créateurs bousculent les codes, ils ont ce côté transgressif. »

Une poésie inclusive

Au cœur des marques dites de niche, les trois nouveautés parfumées de Genderfluid s’inscrivent dans une poésie olfactive à la fois juste et lisible. Si l’on ne trouve pas cette mise à distance, ce petit côté snob de certains parfums abscons, c’est parce que la créatrice a choisi, pour saisir son intention, de privilégier de longues discussions avec Soull, enrichies de rencontres avec les personnes genderfluid de l’entourage du créateur. Cette génération l’étonne et l’éblouit : « Elle va nous emmener vers davantage de bienveillance, d’inclusivité, nous serons moins imperméables, ça va aller plus vite qu’on ne le croit. Ils sont jeunes, sont conscients de ce qu’ils veulent ou pas, ont des moyens d’information extraordinaires. »

Pour chaque parfum, construit autour d’une fleur hermaphrodite, elle nous dresse le portrait d’un personnage à la fois ancré dans l’époque et dans l’histoire. Aucun ne peut rentrer dans un moule ! Le parfum IEL est celui « d’une personne parisienne, raffinée, urbaine, très ouverte. C’est une fragrance pétillante, ronde et sensuelle autour de l’hibiscus, avec la sophistication d’un fond ambré, sans opulence. »

Plus extraverti, Lovely Queer nous transporte au festival de Rio : « La note liquoreuse est celle du rhum, avec une fleur outrancière en notes de cœur, le frangipanier. C’est déclaratif, performatif, avec du patchouli, du benjoin, c’est le choix de la joie qui suit les interrogations et la souffrance, pas celui de l’évanescence ! »

Le troisième, baptisé Enby (non binaire, pour les anglo-saxons) est dédié à une personne « proustienne, qui aime Cabourg et la Normandie, vagabonde et rêveuse. Le néroli, la fleur d’oranger voisinent avec un fond de foin ensoleillé, campagnard et marin, pour une addiction douce. » Impossible de résister à de telles effluves !

