Montre à gousset, entre tradition vintage et modernité

Les garde-temps ont toujours fasciné l’homme. Par leur complexité mécanique d’une part, leur précision et leur élégance d’autre part. Qu’elles soient à bracelet ou à gousset, les montres sont les témoins du temps qui passe, avec une véritable touche de dandysme pour le gousset. Avenue Gousset en a fait sa spécialité, en conservant un savoir-faire ancestral.

Des montres gousset pour tous les goûts

Une montre gousset est un objet vintage par excellence. Elle est apparue au XVIe siècle, après que l’horloger allemand Peter Henlein ait, dit-on, inventé le premier modèle baptisé “Taschenuhr”, qui était en forme de tambour et pouvait fonctionner 40 heures avant de le remonter. La montre gousset connaîtra ses heures de gloire jusqu’au tout début du XXe siècle, où elle sera remplacée par la montre bracelet.

Avenue Gousset propose des modèles pour tous les goûts et à budget contenu. Déclinée autour de plusieurs assortiments, la gamme d’Avenue Gousset propose entre autres les collections “Squelette”, “Vintage” et “Peaky Blinder ».

En regard de la qualité et de la finition des produits, les prix sont tout à fait raisonnables et permettent d’accéder à un bel objet, qui au même titre que des boutons de manchette, de belles chaussures en cuir cirées ou une gapette française (qui fait son grand retour), affichera une réelle touche d’élégance à votre look.

Les modèles proposés satisferont aussi bien les amateurs de vintage, de néo-rétro ou de modernisme. Notre préférée ? Difficile de choisir mais la montre à gousset Ancienne Empire (photo de UNE) nous a particulièrement tapé dans l’œil, avec son mix bleu et noir du plus bel effet. Tous les modèles peuvent être complétés par une chaîne et/ou un étui.

Montres à gousset, à quelle occasion les porter et avec quelle tenue ?

De par sa vocation de montre de poche et son raffinement, la montre à gousset se marie parfaitement avec un look dandy traditionnel ; costume 3 pièces, chaussures en cuir italiennes et barbe savamment travaillé ou un style plus champêtre tout en étant raffiné ; paire de jeans avec ourlets retournés, pourquoi pas des Doc Martens, une belle ceinture de cuir épaisse, une chemise en coton aux manches retroussés, des bretelles et un foulard autour du cou bref, la classe dans la décontraction.

Crédit photo : AVENUE GOUSSET©

