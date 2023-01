Offrez-lui un bijou vintage pour la Saint-Valentin

Le 14 février prochain nous fêterons la Saint-Valentin. Véritable célébration de l’amour, ce rendez-vous annuel fait exploser les ventes de roses rouges, élément incontournable associé à un cadeau pour votre dulcinée. Pour vous aider dans votre choix, voici une idée toute trouvée pour faire plaisir à votre amoureuse : une bague vintage.

Une bague ancienne pour la Saint Valentin

Dans un peu plus d’un mois les amoureux célèbreront la Saint-Valentin. Bien sûr il faudra passer chez le fleuriste pour acheter un beau bouquet de roses rouges, symboles de l’amour et certains s’arrêtent au bouquet. Mais l’idéal est d’accompagner les roses d’un cadeau que vous remettrez en même temps à celle que vous aimez, messieurs. Pour ce faire, nous avons une idée cadeau qui vous évitera de vous torturer les méninges pour trouver le présent idéal : une bague ancienne ou plutôt néo-rétro, qui présente l’avantage d’être portée pour la première fois tout en arborant un style ancien.

Des bijoux d’un autre temps

Qu’il s’agisse d’une ancienne bague ovale blanc, Art déco, Jonc Croisé, ethnique ou en mosaïque, ces bagues sont neuves mais de design vintage et présentent l’avantage d’être vendues à prix contenu. Pour les dénicher, nous sommes allés sur le site Brecciaro, marque récente puisque fondée en 2018 qui propose des bijoux pour femmes et hommes, ainsi que des accessoires. Dans leur catalogue, l’équipe de Brecciaro propose des bijoux d’un autre temps qui sauront séduire celle qui partage votre cœur. Côté tarifs, les bagues anciennes sont proposées entre 50 et 135 euros. Notre coup de cœur est allé vers le modèle “Pierre Verte Ancienne” or rose vendue 87,90 euros et proposé exceptionnellement à 70 euros.

La Saint-Valentin : des femmes fouettées à coups de lanières

Le saviez-vous ? La Saint Valentin a des origines un tant soit peu sadomasochistes. Les prémices remontent à la Rome Antique, durant les Lupercales, une fête religieuse romaine qui se déroulait entre le 13 et le 15 février. Durant cette cérémonie archaïque, des bergers vêtus d’un pagne en peau de bouc se promenaient dans les rues avec des lanières de cuir préalablement trempées dans du lait. Leur rôle était de fouetter chaque femme qu’ils croisaient, sur le dos, les paumes des mains voire même sur le ventre pour développer leur fécondité. Une pratique barbare relatée dans les écrits du poète latin Ovide. Il s’en est décliné une fête pour célébrer la femme puis l’amour en date du 14 février.

Crédit photo : Pixabay et Brecciaro©

Étiquettes : Idée cadeau saint valentin