L’exposition “Yves Saint Laurent : Transparences” se tiendra à Calais du 24/06 au 12/11/2023

En 2023, la Cité de la dentelle et de la mode présente Yves Saint Laurent : Transparences. L’exposition, coproduite avec le Musée Yves Saint Laurent Paris, se fera en deux volets, à la Cité de la dentelle et de la mode à Calais du 24 juin au 12 novembre 2023, puis au Musée Yves Saint Laurent Paris à partir de début 2024.

Une soixantaine de modèles

En s’attachant au thème de la transparence, cette collaboration inédite des deux musées permet de révéler combien le couturier a su renverser les codes du dévoilement du corps féminin. À travers une soixantaine de modèles issus des collections de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent et de la Cité de la dentelle et de la mode, complétés d’accessoires, de dessins, de photographies et de vidéos, l’exposition montre la manière dont Yves Saint Laurent a su repenser le langage de la séduction à l’aire de la révolution sexuelle.

Plus de 40 ans de créations

À travers les thématiques du corps dévoilé, du corps montré et du corps paré, l’exposition Yves Saint Laurent : Transparences retrace plus de quarante ans de créations du couturier qui révèlent, à travers l’utilisation des effets de transparence des tissus, des découpes audacieuses et des associations savantes de matières et de techniques, une figure de femme nouvelle, puissante et sensuelle.

“Les transparences, je les connais depuis longtemps. L’important, avec elles, c’est de garder le mystère…. Je pense avoir fait le maximum pour l’émancipation des femmes. J’ai créé des vêtements qui entrent tout à fait à leur aise dans le XXIe siècle” (1).

Transparence et scandales

À l’été 1966, quatre ans après avoir ouvert sa propre maison de couture, Yves Saint Laurent présente une série de robes courtes qui laissent largement deviner le corps en-dessous. Deux ans plus tard, il fait défiler son premier chemisier seins nus, baptisé par la presse américaine la See-Through Blouse (2). Ce haut d’une grande sensualité, porté avec l’un des premiers ensembles smoking composé d’une veste et d’un bermuda, choquera l’assistance.

Autre création auréolée du scandale à l’époque de sa présentation la même année, la Nude Dress (3), une robe entièrement en mousseline transparente, avec des plumes d’autruches qui en ceinturent les hanches. Peu après, la robe de l’hiver 1970 en crêpe de laine à l’allure très sage sur le devant se révèle très audacieuse par un décolleté profond en dentelle de Chantilly dans le dos. Immortalisée par l’objectif de Jeanloup Sieff, l’image de cette création est devenue iconique du style Saint Laurent (photo reprise sur l’affiche de l’exposition).

Dévoiler le corps des femmes

Dès la fondation de sa maison de couture, Yves Saint Laurent s’emploie à dévoiler le corps des femmes. Il crée des tenues jouant de transparences, découpes, drapés, superpositions. Il pratique des ouvertures dans les vêtements comme des fenêtres sur le corps, dévoilant tour à tour poitrine, dos, taille, ventre, reins, fesses, jambes et bras. Il habille le corps de tissus légers et transparents : dentelle, tulle, mousseline, cigaline, organdi. Il emploie aussi des paillettes, rubans, plumes et autres ennoblissements pour des effets de transparence moins appuyés et plus mystérieux.

Tout au long de sa carrière, il poursuit la même quête, façonnant une figure de femme reconnaissable à sa silhouette élancée, son maquillage graphique, ses vêtements qui empruntent aux codes du vestiaire masculin tout en conservant une sensualité toute féminine.

1.Citation du couturier dans Yves Saint Laurent, Laurence Benaïm, Grasset & Fasquelle, 2018, pp. 679, 680.

2.« Chemisier transparent » en français.

3.« Robe nue » en français.

Yves Saint Laurent : Transparences

Exposition présentée du 24 juin au 12 novembre 2023 à la Cité de la dentelle et de la mode, à Calais.

Commissariat général

Anne-Claire Laronde, conservatrice en chef, directrice des musées de la ville de Calais

Elsa Janssen, directrice, Musée Yves Saint Laurent Paris

Commissariat scientifique

Shazia Boucher, conservatrice, directrice-adjointe des musées de la ville de Calais

Domitille Éblé, curatrice, chargée de collection arts graphiques, Musée Yves Saint Laurent Paris

Scénographie

Studio Tovar/Simon de Tovar et Alain Batifoulier

Catalogue de l’exposition

Éditions Lienart, 35€ TTC

Informations pratiques

Cité de la dentelle et de la mode

135 quai du Commerce – 62100 Calais

Téléphone : 03 21 00 42 30

Ouvert tous les jours de 10h à 18h (17h du 1er novembre au 31 mars). Fermé le mardi, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Tarifs pleins 7€ /4€ (tarifs réduits et groupes à consulter sur le site internet) Sur place, restaurant, boutique et centre de documentation.

Toutes les informations en cliquant sur ce lien.

