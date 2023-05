Les origines du lacet de chaussure

Les lacets de chaussure, ces accessoires pratiques et fonctionnels qui permettent de maintenir nos souliers fermement attachés à nos pieds voient leurs origines remonter à plus de 5 000 ans en arrière. Bien que nous les considérions souvent comme accessoire que nous laçons automatiquement chaque matin, les lacets ont une histoire fascinante. Nous en avons exploré les origines et leur évolution au fil du temps.

Les lacets de nos chaussures sont, avouons-le, un accessoire auquel nous portons, à tort, très peu d’intérêt. Tant qu’ils ne cassent pas et qu’ils assurent le job, nous n’y prêtons guère attention et les changeons quand ils sont à la rupture de l’usure ou qu’ils se cassent. Il en existe pourtant une multitude de couleurs, de formes et de matériaux qui peuvent créer la différence en termes de look et de style. D’ailleurs, le site Laceter.com ne s’y est pas trompé en faisant de ce lacet, leur principale activité.

Monsieur Vintage se penche aujourd’hui sur cet objet discret mais indispensable, afin d’en connaître les origines.

Les origines des lacets de chaussures

Les premières traces de l’utilisation de lacets de chaussure remontent à l’Égypte ancienne. Des peintures murales datant de plus de 5 000 ans représentent des personnes portant des chaussures avec des lacets enroulés autour de la cheville. Cependant, ces lacets étaient principalement utilisés à des fins décoratives plutôt que fonctionnelles.

Ce n’est que plus tard, pendant la Grèce antique, que les lacets de chaussure ont commencé à être utilisés pour maintenir les chaussures en place. Les Grecs utilisaient des lacets en cuir ou en corde qu’ils passaient à travers des œillets cousus sur les côtés de leurs chaussures. Les lacets étaient ensuite attachés et serrés pour maintenir les chaussures bien ajustées.

L’utilisation de lacets de chaussure s’est également répandue dans l’Empire romain. Les Romains étaient connus pour leurs sandales lacées, qui étaient portées par les soldats et les citoyens romains aisés. Ces lacets étaient généralement en cuir et étaient utilisés pour maintenir les sandales solidement attachées aux pieds. Les sandales lacées étaient populaires en raison de leur adaptabilité, car les lacets pouvaient être ajustés pour s’adapter à différentes tailles de pieds.

L’évolution du lacet de chaussure

Au fil des siècles, les lacets de chaussure ont continué à évoluer. Pendant le Moyen Âge, les chaussures étaient souvent fabriquées en une seule pièce de cuir et étaient maintenues en place à l’aide de lanières en cuir qui s’enroulaient autour de la jambe. Cependant, au fur et à mesure que les techniques de fabrication des chaussures se sont améliorées, les lacets sont revenus en force.

Au XIXe siècle, la révolution industrielle a apporté des avancées technologiques qui ont permis la production de lacets de chaussure en masse. Auparavant, les lacets étaient généralement fabriqués à la main, mais l’utilisation de machines a rendu le processus plus efficace et économique. Les lacets étaient principalement en coton ou en soie et étaient disponibles dans une grande variété de couleurs.

C’est la raison pour laquelle on attribue généralement l’invention du lacet à l’industriel français Charles-François Richard. En 1807 et par l’intermédiaire de son ami Joseph-Michel Montgolfier (co-inventeur avec son frère de la montgolfière), Charles-François Richard fait l’acquisition de trois métiers à lacets achetés chez un brocanteur parisien. Il démocratisera ainsi les lacets, mais l’invention du métier à lacets est due quant à elle au britannique Thomas Walford, qui aurait inventé la première machine à tresser en 1748.

Introduite en France en 1783, cette machine a été perfectionnée par un certain monsieur Perrault, en réalisant un métier à 13 fuseaux. Sa particularité était de s’arrêter automatiquement dès qu’un fil cassait. Quant au brevet du lacet, il ne fût déposé que le 27 mars 1970 par Harvey Kennedy.

Le mot “lacet” a fait son apparition au XIVème siècle et signifiait à l’époque un nœud coulant qui était utilisé pour le braconnage. Il s’est diversifié ensuite en lacet de costume puis de chaussure, pour exprimer la notion de serrage.

Avec l’émergence de nouvelles matières synthétiques au XXe siècle, les lacets de chaussure ont continué à évoluer. Les matériaux tels que le nylon et le polyester sont devenus populaires en raison de leur durabilité et de leur résistance à l’usure. Les lacets plats et ronds sont devenus courants, offrant aux consommateurs plus de choix en termes de style et de fonctionnalité.

Ci-dessous : le lacet rond et épais est utilisé pour les chaussures de randonnée ou Dr Martens (crédit photo Pexels)

Les 6 principaux types de lacets de chaussure

Aujourd’hui, les lacets de chaussure sont de différents types :

• Le lacet classique : il est en coton, de forme ronde ou plate. Il est assez fin et ciré, voire même glacé sur des chaussures de luxe. Il serre des chaussures de ville.

• Le lacet blanc : utilisé sur les sneakers, il peut aussi être de couleur vive sur des modèles spécifiques.

• Le lacet en cuir : utilisé sur les chaussures bateau ou certains types de boots d’aventurier. Ils sont plus élégants et ne nécessitent pas obligatoirement un embout.

• Le lacet en polyester : il équipe les chaussures de sport. Souvent coloré ou bicolore.

• Le lacet spécifique : destiné à des chaussures souvent professionnelles telles que les chaussures de sécurité (lacets en fils techniques ou en polyester) ou les chaussures des pompiers, dont les lacets sont en coton ignifugé.

• Le lacet rond et épais : on l’utilise sur de grosses chaussures de randonnée ou des Dr Martens, Timberland et Rangers.

Notre conseil mode

Le lacet est un accessoire qu’il ne faut plus négliger, au même titre que l’écharpe, le gant, la ceinture et le couvre-chef. Il fait partie de ces “détails” du dressing masculin qui peuvent faire toute la différence et contribuer à vous créer un look. Vous pouvez ainsi opter pour des lacets de couleur (même sur des chaussures de ville) que vous marierez avec la teinte d’une veste, d’un polo, un pull ou une chemise. La majorité des hommes utilisent des lacets noirs, ou marrons pour des souliers et blancs pour leurs sneakers. Cassez ces codes usés et osez la couleur !

Crédit photo : Pexels

