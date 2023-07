Comment avoir un style vintage et être à la mode ?

Le vintage est à la mode, mais plus qu’une tendance passagère, le rétro est un phénomène sociétal qui s’est installé durablement en réponse à nos angoisses. Celles du présent et du futur. La mode n’a pas échappé à cette tendance, bien au contraire et l’on peut aujourd’hui être à la mode, tout en adoptant un style vintage. Voici quelques conseils pour y arriver, sans trop d’efforts.

En matière de mode, le passé a de l’avenir

Le vintage est dans l’air du temps et en matière de mode, le passé a de l’avenir (notre slogan). Ce phénomène se retrouve aujourd’hui dans tous les secteurs ; musique, art, décoration, industrie automobile, moto, architecture. Mais il en est un où le rétro est particulièrement présent : la mode.

Un simple exemple ; pour avoir des baskets à la mode aujourd’hui, il est de bon ton de se tourner vers les très nombreuses rééditions que proposent les fabricants de sneakers. Des modèles qui proviennent le plus souvent des années 80/90, voire même 70. Ces dernières étaient d’ailleurs les premières à bénéficier d’un tout nouveau confort, exceptionnel pour l’époque, grâce à la fameuse semelle mise au point par Bill Bowerman (entraîneur sportif) et Phil Knight (co-fondateur de la célèbre marque Nike avec Bill Bowerman) en 1972, qui donnera naissance à la Nike Cortez, repopularisée grâce au film Forrest Gump.

2 possibilités : total look ou par touches

Pour avoir un style vintage et être à la mode aujourd’hui, il faut donc impérativement posséder au moins une paire de sneakers rétros (Adidas Stan Smith, Nike Air Jordan, Nike Air Max, Adidas ZX500, Converse). Vous en trouverez chez tous les revendeurs spécialisés et sites internet. Pour celles et ceux qui recherchent des modèles plus pointus, nous conseillons l’excellent livre de Tonton Gibbs : “Cultissimes sneakers” sorti fin 2020. C’est une véritable bible vintage de la sneaker.

Pour les plus discrets, soucieux d’être confortablement chaussés, qui veulent rester à la mode tout en étant chic, la bonne nouvelle réside dans le fait que le look des cadres a évolué dans le bon sens ces dix dernières années. Fini la cravate, les chaussures en cuir lourdes et inconfortables et le trench-coat totalement dépassé. Aujourd’hui, on peut être décisionnaire et porter un costume cintré avec de belles sneakers aux pieds. Notre conseil : éviter des couleurs trop pétantes pour rester chic et discret à la fois. Cela apportera une “vintage touch” à votre look.

Pour les puristes accros du rétro, il existe également le “total look”. Une approche différente et rendue possible à celles et ceux qui exercent un job ne nécessitant pas de porter le costume. Dans ce cas, tout est réalisable aujourd’hui. Soit en faisant les fripes, soit en achetant du neuf avec coupes vintage (jeans pattes d’éléphant, t-shirts, blousons) et toujours, en chaussant des sneakers des années 70/80 ou 90.

Les hommes qui n’ont pas la possibilité de travailler “casual” et qui aiment le “total look vintage” peuvent se tourner vers un costume cintré contemporain en forçant sur le côté corporel rétro : moustaches en guidon de vélo, barbes taillées à l’ancienne, coupes vintages et sur les accessoires ; montre à gousset, chaînette, gilet en soie bicolore sur la chemise, bretelles, chaussures en cuir lookées rétro, gants en cuir, gapette sur la tête, lunettes, montre et enfin, la sacoche en cuir patiné.

Pour ceux qui pensent que c’était mieux avant, on peut facilement avoir un style vintage et être à la mode. Une apparence qu’on peut afficher par petites touches ou sur l’ensemble de votre dressing, en prenant soin de bien choisir les accessoires. On se lance à la rentrée prochaine ?

Crédit photo : Nike Air Max de 1990 – Wikimedia