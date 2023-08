Barbour fête les 40 ans de la veste Beaufort avec une édition limitée

La célèbre marque de vêtements de luxe britannique J. Barbour and Sons fête les 40 ans de son iconique veste Beaufort, en commercialisant une édition limitée de son célèbre par-dessus ciré. Une pièce indispensable pour le dressing de tout gentleman farmer qui se respecte.

Barbour célèbre une icône intemporelle : la veste Beaufort a 40 ans

Pour l’automne-hiver 2023, la marque Barbour, leader de la tradition et du lifestyle, fête les 40 ans de son emblématique veste Beaufort. Conçue par Margaret Barbour et présentée en 1983, la Beaufort est l’une des vestes les plus célèbres de Barbour, indéfectiblement associée aux paysages de la campagne britannique.

Depuis 40 ans, elle arbore les caractéristiques qui ont fait sa réputation : col en velours marron, solide fermeture éclair à double sens, poches à soufflet et poches sur la poitrine, en coton huilé 170 grammes (« 6 oz »). Fabriquée dans l’usine Barbour de South Shields, dans le nord-est de l’Angleterre, ce modèle reconnaissable entre mille, pratique en toute situation, est porté par toutes les générations, des agriculteurs aux musiciens, en passant par les stylistes et les membres de la famille royale, en ville comme à la campagne.

Quelques modèles vintage

Une édition limitée de la veste Beaufort

Pour fêter cette grande étape, Barbour lance une édition limitée du modèle. Fabriquée à South Shields et reprenant toutes les caractéristiques de la veste d’origine, elle est dotée d’une étiquette spéciale à l’arrière du col et de clous gravés Beaufort 40.

Disponible dans les couleurs d’origine – Sage (vert forêt), Navy (bleu marine) et Olive (vert olive) – elle est fidèle à la tradition et à l’héritage de la veste Beaufort d’origine, simplement rehaussée d’une touche contemporaine. En outre, pour rendre hommage à la durabilité et à la longévité de ce modèle, 40 vestes Beaufort d’occasion (« Barbour Re-Loved ») seront créées. Ce service reprendra des vestes dont les propriétaires n’ont plus besoin pour les nettoyer, les cirer et les réparer, afin de les préparer pour une nouvelle vie.

Chaque veste est unique et convoitée. Prolonger la durée de vie d’une veste cirée est le meilleur moyen de réduire son empreinte environnementale. Le 40ème anniversaire de la Beaufort fait partie d’une campagne plus vaste, Evergreen Icons, qui donne un coup de projecteur sur la démarche durable de la marque. Les vestes Beaufort, Bedale, Border, Ashby et Beadnell sont utiles, pratiques et intemporelles.

Avec l’initiative Wax for Life, leur durée de vie peut être prolongée via le recirage et la réparation dans l’usine Barbour de South Shields. Cette filière va dans le sens des engagements pris par Barbour envers l’économie circulaire et la durabilité.

Paul Wilkinson, Group Marketing Director & MD-USA, Barbour, se réjouit de cet événement : “Nous sommes ravis de célébrer le 40ème anniversaire de la veste Beaufort. Elle incarne encore aujourd’hui la vision qu’a eue Dame Margaret en 1983, celle d’une veste cirée pratique et polyvalente. La Beaufort, comme nos autres vestes cirées classiques, reste populaire dans le monde entier. Elles sont riches de souvenirs et d’expériences vécues par ceux qui les ont portées. Grâce à notre programme Wax for Life, les modèles Evergreen Icons recirés régulièrement dureront longtemps et pourront être transmis de génération en génération, ce qui en fait un choix très durable.”

L’histoire de la veste Barbour Beaufort

Initialement conçue comme une veste de chasse, la Beaufort a été mise au point en 1982, avant d’être présentée et commercialisée avec la collection de 1983. Margaret Barbour a eu l’idée de la Beaufort à son retour d’un séjour en France, où elle avait trouvé les vestes de chasses plus élégantes et plus originales qu’au Royaume-Uni. À l’époque, les vestes étaient plus courtes et dotées, en France, d’une grande poche à l’arrière pour le gibier (appelée « carnier »). Le nom Beaufort a été choisi pour souligner l’inspiration française à l’origine de cette veste.

Aujourd’hui, la Beaufort est une veste polyvalente, adaptée aux modes de vie de toutes les générations, une pièce indispensable de la garde-robe, que ce soit pour promener le chien, aller en classe, à un festival de musique en plein air ou pour courir la campagne.

Les origines de Barbour

Fondée par John Barbour en 1894 dans la ville côtière de South Shields (Nord-Est de l’Angleterre) pour fournir des vêtements de protection aux marins et aux pêcheurs et leur permettre d’affronter les météos les plus exigeantes, Barbour offre aujourd’hui une garde-robe complète de vêtements et de chaussures pour hommes, femmes et enfants.

Les chemises, les pulls, les pantalons, les accessoires et les chaussures sont aujourd’hui tout aussi appréciés que les vêtements d’extérieurs emblématiques de Barbour. Indéfectiblement associées aux paysages de la campagne britannique, les collections Barbour regroupent les vêtements d’extérieur les plus pratiques et les codes lifestyle à la pointe de la mode.

Les collections Barbour actuelles s’inspirent toujours des archives de l’entreprise, qui remontent à 1910, pour être réinterprétées en silhouettes modernes et contemporaines. Dans la même famille depuis cinq générations, la marque Barbour incarne une véritable success story. Créé il y a 129 ans, elle est aujourd’hui commercialisée dans plus de 55 pays à travers le monde, y compris l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la France, les États-Unis et le Japon.

Depuis 2020, Wax for Life regroupe sous une seule bannière l’ensemble des services Barbour consacrés aux vestes cirées, pour encourager les clients à prolonger la durée de vie de leurs vêtements. Wax for Life comprend des services de recirage et de réparation proposés depuis 1921, ainsi que Re-Loved, une initiative de surcyclage contribuant à l’économie circulaire. En 2023, Barbour célèbre le 40ème anniversaire de la veste cirée Beaufort, une icône Evergreen, conçue par Dame Margaret Barbour en 1983. Cette veste a largement contribué à faire connaître la marque.

Crédit photo : Barbour©