Birkenstock met un pied à la bourse de New-York

La célèbre marque de sandales allemande Birkenstock va entrer à la Bourse de New-York. La date de cotation et le nombre d’actions ne sont pas encore connus, mais la société d’investissement franco-américaine L.Catterton, propriétaire de l’enseigne, prévoit une valorisation qui devrait se situer entre 7 et 8 milliards d’euros. Ou quand la mode du vintage donne une nouvelle vie à un produit.

Qualité & vintage

Avec la mode du vintage et l’attrait qu’exerce le rétro auprès du public, la marque de sandales Birkenstock ne s’est jamais aussi bien portée. À tel point que le fabricant germanique va entrer à la Bourse de New-York dans les semaines à venir.

Pour Birkenstock, tout a commencé en 1897 lorsque le jeune Konrad Birkenstock décide de lancer un modèle de chaussure au confort inégalable. Il sillonne alors l’Allemagne, puis l’Autriche, pour trouver des partenaires financiers. Mais c’est seul, alors qu’il travaille au sein de l’hôpital de Francfort pendant la Première Guerre Mondiale, qu’il commence à créer sa chaussure. Un modèle plus proche de la chaussure orthopédique que de la mode, mais qui plait aux soldats.

À la conquête de l’Amérique

Birkenstock révolutionne le monde de la chaussure avec un produit extrêmement confortable et adapté au pied. En 1932, il ouvre une école destinée à former les spécialistes qui vendront les produits Birkenstock. Des chaussures qui sont bien plus que cela, puisque basées sur de longues études de l’anatomie du pied. À l’après-guerre, la marque est installée et diffusée dans plus de 80 pays. Le succès est au rendez-vous mais il reste un marché à conquérir : l’Amérique !

Et c’est une designer de mode germano-américaine, Margot Fraser, qui lors d’un voyage en Allemagne, en 1966, découvre les chaussures Birkenstock et décile de les faire connaître sur le marché américain. L’ex-couturière a largement contribué au succès international de la marque. Convaincue de la qualité des produits, elle obtint le droit de distribution sur le sol américain et devint CEO sur le marché de l’Oncle Sam.

Le mix parfait

Connue et reconnue comme une excellente chaussure de confort et parfaite sur le plan orthopédique, la Birkenstock souffre néanmoins d’un déficit de glamour sur le plan esthétique. Et c’est grâce à un défilé de mode de Paco Rabanne, en 1997, que la sandale moche et confortable monte sur les podiums et attire les flashs des photographes de mode. Et ça tombe bien, puisque la femme se libère et tombe les escarpins pour des sandales plates et confortables. Un bien fou pour les pieds et chevilles.

Aujourd’hui plus que jamais, bénéficiant d’un mix parfait qualité/image/vintage, la sandale Birkenstock cartonne et met un pied à la Bourse de New York. Un beau parcours réalisé pas-à-pas en un siècle d’existence.

Birkenstock a réalisé un Chiffre d’Affaires de 1,4 milliard d’euros en 2022.