Le sac banane : une histoire étonnante de ringardise à la résurgence chic

Ah, le sac banane, cet accessoire jadis honni qui tient son nom de sa forme allongée rappelant celle d’une banane, a réussi à faire son grand retour sur le devant de la scène mode avec une élégance inattendue. Pour comprendre l’ascension de cette pièce autrefois raillée, replongeons-nous dans son passé, égrenant les décennies de sa création jusqu’à son revival chic, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour.

Les débuts (ou la genèse d’un chef-d’œuvre incompris)

Tout commence dans les années 80, une époque où la mode est une sorte de terrain de jeu audacieux où l’on ose tout. Les créateurs s’emparent d’idées inédites et souvent excentriques, parmi lesquelles naît le sac banane. Conçu à l’origine pour faciliter le transport de petits objets, il devient rapidement le compagnon privilégié des touristes et des amateurs de sports en plein air.

Le côté ringard (ou le sac banane sous le feu des moqueries)

Cependant, le sac banane pour homme n’a pas eu une vie facile. Au fil des années 90 et 2000, il devient le symbole de la ringardise suprême. Associé aux vacances en famille, aux excursions au zoo, aux coupes “mulet” et aux déambulations de touristes perdus, il perd sa place dans le monde de la mode au profit de sacs à dos plus conventionnels.

Le revival (ou le retour inattendu d’un héros mal-aimé)

C’est alors qu’un vent de nostalgie souffle sur le monde de la mode à partir du milieu des années 2010. Les années 80 et 90 deviennent soudainement cool, et les créateurs redécouvrent les trésors oubliés de cette époque. Parmi eux, le sac banane, jusque-là boudé, revient sur le devant de la scène. Aujourd’hui, le hashtag #fannypack (sac banane en anglais) compte 942 801 publications sur le réseau social Instagram (source : Instagram). Les grandes maisons de couture (Marc Jacobs, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada) le réinterprètent avec style, ajoutant des matériaux luxueux, des finitions sophistiquées et des détails subtils.

Le film “Les Tuche” sorti en 2011 a également contribué au retour du sac banane, au travers du personnage principal : Jeff Tuche, interprété par Jean-Paul Rouve.

La mode vintage (ou comment être cool sans en avoir l’air)

Aujourd’hui, le sac banane pour homme est devenu un accessoire emblématique de la mode vintage. Il se porte en bandoulière, est devenu un accessoire féminin (alors qu’il était réservé jadis aux mâles porteurs de bobs publicitaires et/ou fans de tuning), traversant le torse avec une nonchalance maîtrisée. Les hipsters l’arborent avec fierté, mélangeant le rétro avec le contemporain pour créer un look décontracté et branché.

Comment un accessoire ringard est devenu branché

Qui aurait cru qu’un jour le sac banane pour homme, autrefois moqué, serait élevé au rang d’icône de la mode ? C’est là tout le charme du monde de la mode, capable de transformer n’importe quoi en tendance. Alors, messieurs, si vous avez encore votre vieux sac banane des années 90 qui traîne dans un placard, sortez-le avec fierté. Car aujourd’hui, c’est un objet de style, un témoignage de l’histoire de la mode qui, comme le bon vin, s’améliore avec le temps.

Crédit photo : Pexels (UNE : Marlon Schmeiski© et article : Helmy Zairy©)