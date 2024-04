Ice-Watch sort une collection très limitée pour les 70 ans de “Martine”

Martine fête ses 70 ans cette année. Pour cet anniversaire, la marque horlogère Ice-Watch propose une édition très limitée présentant 4 modèles de montre à l’effigie de Martine. Vendue uniquement en taille S et au prix de 99 euros, la montre Ice-Watch/Martine saura séduire les jeunes filles comme les mamans.

Les 70 ans de Martine

Née en 1954, la petite héroïne des éditions Casterman est plus jeune que jamais ! Après avoir vécu mille aventures et bercé l’enfance de bien des adultes d’aujourd’hui, Martine continue à incarner la joie de vivre, l’amitié, la curiosité, l’enthousiasme et la liberté. Connue de tous, des petits comme des grands, elle est devenue une véritable icône. Souvenons-nous : plonger dans l’un de ses albums permettait toujours de s’offrir un moment réconfortant.

Une édition très limitée

À présent, Ice-Watch le transforme en heures avec la ravissante série éponyme ICE Martine, disponible en édition ultra limitée et en exclusivité sur ice-watch.com. Pour les enfants, les fans de son univers enchanté et les collectionneurs. Depuis longtemps déjà, à force de faire rêver, d’être lue et relue, d’évoluer et de tourner avec optimisme les pages de chaque décennie, Martine gambade dans la mémoire collective et la culture populaire. Son arrivée dans une collection Ice-Watch n’en est que plus naturelle : le succès de Martine et celui de la marque horlogère possèdent de nombreux points communs !

Ice-Watch Martine : 4 montres vendues 99 euros chacune, en taille S uniquement

Intemporelles

L’attachement indéfectible au personnage Martine se transmet de mère en fille tandis que Ice-Watch crée des collections pour tous les âges. Intemporelles : Martine ne vieillit pas, continue à jouer, s’amuser et à apprendre pour le bonheur des enfants et de leurs parents. Ice-Watch mesure le temps depuis 18 ans déjà et continue de plus belle.

Belges

Martine a vu le jour en Belgique et y a grandi grâce au talent d’un collaborateur des éditions Casterman, l’illustrateur Marcel Marlier, natif de Mouscron et qui étudia le dessin à l’Ecole Saint-Luc de Tournai. Ice-Watch a été fondée en 2006 à Bastogne par le Belge Jean-Pierre Lutgen. Celui-ci en a fait le fief de la marque au point d’y installer son centre logistique européen. Internationales : « Martine », c’est 60 albums imprimés en 110 millions d’exemplaires en français et en 40 millions en langues étrangères. Avec plus de 25 millions de montres dans plus de 85 pays, la marque horlogère Ice-Watch allie la beauté du design belge, la qualité des mouvements japonais et une production gérée depuis Hong Kong. Au cœur d’un univers coloré : l’environnement quotidien de Martine est transposé avec une gaité chromatique dans chaque album. Ice-Watch donne toujours l’heure en couleurs pour égayer aussi notre quotidien !

La collection ICE martine, la réunion de deux univers

La gamme résulte d’une collaboration étroite entre les équipes design de Casterman et d’Ice-Watch. Les images de Martine ont été soigneusement choisies et étudiées pour raconter une histoire, une émotion, un souvenir. La qualité graphique des cadrans met en valeur la minutie et la poésie des gouaches de Marcel Marlier. Au fil des modèles habillés d’un bracelet très doux en silicone, l’héroïne iconique aux joues rebondies est l’adorable vedette de quatre univers différents, traduits dans les tons pastel propres aux albums.

Pour commander la montre Martine/Ice-Watch, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Ice-Watch©