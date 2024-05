Les icônes qui ont contribué à populariser les sneakers

Les sneakers représentent 47% du marché mondial de la chaussure. Rien qu’en 5 ans, leurs ventes ont augmenté de +50% en France. Un succès lié au développement de la tendance “athleisure” et à certains modèles iconiques qui ont changé notre façon de s’habiller. De la légendaire Adidas Stan Smith à la célèbre “Old School” de Vans, en passant par la Nike Air Jordan, retour sur les modèles iconiques qui ont contribué à populariser les sneakers.

Les sneakers : avec un costume ou une tenue décontractée

Des vêtements de sport qui se mêlent à une tenue décontractée mais branchée, c’est ça, le style “athleisure”. Une nouvelle tendance apparue dans les années 90 et qui s’est véritablement installée à partir de 2015. Il n’est plus rare de voir, au bureau, des collaborateurs venant travailler sneakers au pied, avec un pantalon chino et une chemise bleue sans cravate. D’autres, plus conventionnels, préfèrent garder le costume, désormais porté sur un t-shirt mais encore une fois, avec des sneakers aux pieds.

Des chaussures dans lesquelles on est bien et dont les modèles préférés achetés par les aficionados font référence au passé, à l’instar des adidas campus. Un modèle qui fût, en 1972, la réponse de la marque aux trois bandes face à la domination de la célèbre “Suede” de Puma. Aujourd’hui, on trouve des adidas campus à partir de 105€ pour un look néo-rétro recherché par le plus grand nombre.

Des origines qui remontent au début du XXème siècle

Depuis leurs débuts sur les terrains de sport, les sneakers, ou chaussures de sport, ont connu une évolution extraordinaire au fil des décennies. Leur genèse remonte à la création, en 1916, de la marque Keds, par United States Rubber Company. Keds qui sera, à partir des années 60, la marque la plus utilisée dans le basket-ball, en NBA.

Les 7 icônes de sneakers incontournables

Ces chaussures ont transcendé leur fonctionnalité initiale pour devenir des symboles de style et d’expression personnelle. Parmi les milliers de modèles qui ont vu le jour, certains ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la mode et de la culture populaire. Posons un regard sur quelques-unes des sneakers les plus iconiques qui ont contribué à façonner l’engouement mondial pour cette chaussure polyvalente.

1. Adidas Stan Smith. Sortie en 1964, l’Adidas Stan Smith se nommait initialement “Robert Haillet” (du nom du tennisman français devenu directeur commercial d’Adidas), avant de changer de nom en 1973 pour “Robert Haillet Stan Smith” puis enfin “Stan Smith” en 1979. C’est la toute première chaussure de tennis en cuir de l’histoire. La Stan Smith s’est vendue à plus de 60 millions de paires dans le monde depuis 60 ans.

2. Converse Chuck Taylor All Star. Celle qu’on appelle communément la “Chuck 70” (suite aux modifications apportées à la chaussure en 1970) a été lancée en 1917. La Converse Chuck Taylor All Star est l’une des baskets les plus emblématiques de tous les temps. Portée à l’origine par les joueurs de basketball, elle est devenue rapidement populaire dans la culture urbaine. Son design simple et intemporel, avec sa silhouette haute et sa semelle en caoutchouc, en a fait un favori des rock stars, des artistes et des skateurs, contribuant ainsi à sa renommée mondiale. Chuck Taylor est un ancien joueur de basketball devenu commercial chez Converse en 1921. Pour le remercier des apports qu’il fit à l’amélioration du modèle All Star, la marque décida d’ajouter son prénom et son nom sur chaque paire commercialisée à partir de 1932.

3. Nike Air Jordan. Lorsque Nike a signé un contrat de parrainage avec le légendaire basketteur Michael Jordan en 1984 pour créer une ligne de chaussures signature, personne ne savait que cela allait révolutionner l’industrie de la sneaker. La sortie de la première Air Jordan a créé un engouement sans précédent, marquant le début d’une série de modèles emblématiques qui transcendent le monde du sport pour devenir des symboles de style et de statut. La première Nike Air Jordan 1 High OG “Bred” a été lancée le 15/09/1985. Un modèle vendu 65 euros à l’époque et qui, aujourd’hui se négocie entre 5 000 et 30 000$ selon l’état de conservation. Certains modèles se sont vendus à 100 000$.

4. Adidas Superstar. Comme la Stan Smith, la Superstar a été créée en France, à Dettwiller, en Alsace. Sortie en 1970, l’Adidas Superstar symbolise à elle seule la naissance du “Lifestyle”. Elle est devenue rapidement un incontournable dans le monde du hip-hop et du streetwear. Son design reconnaissable avec sa coque en caoutchouc sur l’avant du pied et ses trois bandes latérales en ont fait un classique instantané. Portée par des icônes de la musique et du sport, la Superstar est restée une icône convoitée depuis des décennies.

5. Reebok Classic Leather. Lancée en 1983, la Reebok Classic Leather est devenue rapidement l’une des chaussures de sport les plus populaires de son époque. Avec son design épuré, sa tige blanche en cuir, sa semelle en EVA et son confort exceptionnel, elle a conquis le cœur des amateurs de fitness et des passionnés de mode. Sa polyvalence en a fait un choix de chaussure de tous les jours, tout en conservant son attrait intemporel.

6. Nike Air Max 1 : Sortie le 26 mars 1987, la Nike Air Max 1 a révolutionné l’industrie de la sneaker en introduisant la technologie Air Max visible dans sa semelle. C’est la première sneaker Nike avec une bulle apparente. Ce design révolutionnaire, associé à un style audacieux et avant-gardiste, en a fait un objet de désir pour les amateurs de sneakers du monde entier. Son influence perdure encore aujourd’hui, avec de nombreuses versions et collaborations qui continuent de captiver les passionnés de sneakers. Le concept de bulle de gaz encapsulée a été mis au point en 1978 par Frank Rudy et Bob Bogert, deux ingénieurs aéronautiques qui ont vendu leur brevet à Nike. La marque à la virgule l’a déposé sous le nom “Air”.

7. Vans Old School : Conçue à l’origine pour les skateurs en 1977, la Vans Old School est devenue un incontournable de la culture streetwear. Première chaussure de skate contenant du cuir, son design distinctif avec sa bande latérale reconnaissable en a fait un choix de chaussure emblématique pour les jeunes en quête de style et d’originalité. Sa popularité persistante en fait une véritable légende des sneakers.

Ces sept sneakers iconiques ne sont que quelques modèles parmi une multitude d’autres qui ont contribué à façonner l’histoire et la culture des chaussures de sport. Leur impact va bien au-delà de leur simple fonctionnalité, pour devenir des symboles de style, d’expression personnelle et de culture populaire. Que ce soit sur les terrains de sport, dans les rues ou sur les podiums de mode, les sneakers continuent de laisser leur empreinte dans le monde de la mode et au-delà.