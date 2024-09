Avnier lance la semaine de l’horreur pour présenter sa nouvelle collection AH 2024

La marque de vêtements AVNIER présente sa nouvelle collection automne/hiver 2024. Une nouvelle collection inspirée par les films d’horreur des années 80-90 qui tombe à point, à quelques semaines d’Halloween.

Une semaine de l’horreur du 25/09 au 29/09/2024

À l’occasion de la sortie de sa nouvelle collection AH24 inspirée des films d’horreur des années 80-90, AVNIER lance sa Semaine de l’Horreur du 25 au 29/09 au mythique cinéma Brady à Paris. Créée par Orelsan et Sébastian Strappazzon, la marque AVNIER est la contraction de “Avant” et “Dernier”, en référence à l’avant-dernier concert des Casseurs Flowters, à l’issue duquel les deux comparses ont décidé de créer la marque.

Gore & Fashion

Dans les années 80/90, des créateurs d’effets spéciaux ont inventé de nouvelles techniques pour reproduire du faux sang et de la peau. Une révolution pour le cinéma : ces innovations ont permis un réalisme, une liberté et une créativité inédites (notamment pour les monstres), et l’apparition d’un genre nouveau, le gore.

Pour permettre à tout le monde de (re)découvrir les classiques du genre, AVNIER accompagne cette collection par le lancement d’une Semaine de l’Horreur à Paris. Fin septembre et pendant cinq soirs, la marque organise des projections gratuites de films d’horreur cultes au Brady, le cinéma parisien mythique qui a popularisé le genre en France.

Semaine de l’Horreur

Du 25/09 au 29/09

Cinéma Le Brady – 39 boulevard de Strasbourg – 75 010 Paris.

Programme

Mercredi 25/09 – 21:30 – REC

Jeudi 26/09 – 21:30 – Les griffes de la Nuit

Vendredi 27/09 – 21:30 – Paranormal activity

Samedi 28/09 – 21:30 – Massacre à la tronçonneuse

Dimanche 29/09 – 19:30 – Vermines

« Ces films d’horreur, par leur esthétique unique, sont une source d’inspiration infinie, explique Sébastian Strappazzon, directeur artistique d’AVNIER. « La collection utilise leur colorimétrie très particulière, qui repose sur une symbolique forte : vert foncé, rouge vif, bleu nuit et noir profond, qui correspondent chacun à des émotions et des dangers particuliers.«

La nouvelle collection Automne/Hiver 2024 d’AVNIER est disponible dès le 5 septembre 2024 dans l’ensemble des magasins revendeurs AVNIER et sur avnier.com.

À propos d’AVNIER

Fondée en 2014 par Orelsan et Sébastian Strappazzon, AVNIER crée des vêtements et accessoires fonctionnels et durables pour les professionnels du cinéma et de la musique.

Crédit photo : photo de UNE Basile Mookherjee© / photos article Basile Mookherjee© et Olivia Schenker©.