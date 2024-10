Le phénomène des maillots de football vintage : un succès inattendu

Depuis quelques années, les maillots de football vintage sont devenus un véritable phénomène de mode, attirant aussi bien les fans de football que les passionnés de mode. Ce marché en pleine expansion a vu les maillots des années 80, 90 et début 2000 prendre une place de choix dans la garde-robe de nombreux amateurs. Pourquoi ce succès, quels sont les modèles les plus recherchés, et quel impact cela a-t-il eu sur le marché ? Décryptons ensemble ce phénomène, avec Un Bon Maillot Vintage, société française spécialisée dans les maillots de foot rétro, qui va ressortir en décembre, pour les fêtes de fin d’année, une collection rétro qui s’était arrachée lors de la première commercialisation, au début du mois d’octobre.

Le retour aux sources : pourquoi les maillots vintage fascinent tant ?

Les maillots de football vintage incarnent bien plus que de simples articles de mode : ils racontent une histoire, celle d’une époque marquée par des styles singuliers et des succès emblématiques. Pour beaucoup, porter un maillot ancien, c’est rendre hommage aux légendes qui ont marqué leur jeunesse et revivre les grandes heures du football. Ces maillots, souvent aux couleurs plus vives et aux designs audacieux, contrastent avec les styles plus standardisés des équipements modernes.

Il existe également une dimension esthétique et nostalgique. Les logos rétro, les motifs uniques et les sponsors d’époque ajoutent un charme particulier à chaque pièce. À une époque où le vintage est une tendance de fond dans le monde de la mode, les maillots de football anciens s’intègrent parfaitement dans cette quête de singularité. Preuve en est, l’immense succès rencontré par Un Bon Maillot qui a vendu les 327 maillots rétro mis en vente sur leur plateforme. Ils se sont vendus en quelques heures, avec 11 000 personnes inscrites pour acheter le précieux sésame.

Les maillots les plus recherchés : un voyage dans le temps

Parmi les maillots les plus prisés, ceux des clubs européens tels que le Milan AC des années 90, le maillot de l’Ajax Amsterdam de 1995 (année de leur victoire en Ligue des champions) et celui de l’Olympique de Marseille, symbole de la victoire en 1993, sont particulièrement recherchés. Côté équipes nationales, le maillot du Brésil 1970, porté par Pelé lors de la Coupe du Monde, ainsi que celui de l’Argentine en 1986, célèbre grâce à Maradona, sont des objets de convoitise pour les collectionneurs.

Certains maillots sont recherchés non seulement pour leur valeur historique mais aussi pour leur rareté. Les éditions limitées, ou celles des petites équipes ayant connu un succès inattendu, peuvent atteindre des prix élevés sur le marché de la revente.

La valeur marchande : des pièces de collection

Le prix des maillots de football vintage dépend de plusieurs facteurs : l’état de conservation, l’authenticité, la rareté, et l’histoire derrière le modèle. Les maillots les plus rares peuvent se vendre à plusieurs centaines d’euros, voire des milliers pour les pièces les plus iconiques. Par exemple, un maillot authentique de Maradona ou de Pelé, encore en bon état, peut se vendre jusqu’à 10 000 euros dans des ventes aux enchères.

Les maillots réédités, quant à eux, ont également un certain succès commercial, bien que leur prix soit généralement moins élevé (entre 50 et 100 euros). Ils permettent aux fans d’accéder à des modèles vintage sans la contrainte de rareté, et les grandes marques de sport, telles qu’Adidas et Nike, n’ont pas manqué d’exploiter cette opportunité en rééditant régulièrement des collections « classiques ».

Où acheter et comment vérifier l’authenticité ?

Les sites de revente spécialisés et les plateformes de collection comme Un Bon Maillot, Classic Football Shirts ou eBay restent les lieux privilégiés pour dénicher des pièces rares. Cependant, l’authenticité est un point clé, car le marché des faux est particulièrement présent dans le domaine du vintage. Il est conseillé de vérifier certains détails comme le logo, la qualité de l’étiquette intérieure, ou encore les sponsors imprimés, afin de s’assurer de l’originalité de la pièce.

Le maillot vintage : symbole de style et d’identité

Les maillots de football vintage ont réussi à sortir des stades pour envahir les rues et se frayer un chemin dans le monde de la mode. Pour certains, c’est un acte de rébellion contre la standardisation des équipements modernes ; pour d’autres, c’est un moyen d’afficher fièrement leurs racines footballistiques. Qu’il soit porté pour son histoire ou pour son esthétique, le maillot vintage incarne une forme de respect pour le football d’antan, et sa popularité semble partie pour durer.

En définitive, les maillots de football vintage, de par leur rareté et leur authenticité, occupent une place à part dans l’univers de la mode sportive. Pour les fans comme pour les collectionneurs, ces pièces sont plus qu’un vêtement : elles sont le symbole d’une époque, d’une passion et d’une appartenance qui se transmet de génération en génération.

Un Bon Maillot : une société récente et française

Un Bon Maillot a été fondée par deux vosgiens en 2020, Louis Le Nevé et Timothé Odin. Depuis, Unbonmaillot.com a bien grandi. L’entreprise d’Épinal a vendu plus de 250 000 box mystère depuis 2020, dans plus de 40 pays du monde. Dans ces coffrets on retrouve des maillots neufs et authentiques de foot, rugby et basket. Aujourd’hui, malgré ce défi qui pouvait paraître insurmontable pour certains, Unbonmaillot.com a plus que jamais changé l’industrie et la manière de consommer les maillots de foot, basket et rugby. Ils proposent un concept unique et une expérience à part entière qui a déjà séduit de nombreux fans de sport.

Retour sur la naissance d’Unbonmaillot.com

Louis et Timothé souhaitant faire un cadeau d’anniversaire à un ami, ont décidé de faire un coffret surprise en ajoutant différents accessoires de mode. Passionnés de football, ils décident de transposer ce concept d’un boxing sur des maillots de foot. Détail qui a toute son importance, la personne qui reçoit la box n’a aucune idée du maillot qu’elle va recevoir. Unbonmaillot.com a rapidement connu un énorme succès sur les réseaux sociaux. Le phénomène est notamment devenu viral sur TikTok. Certaines vidéos sont regardées par des millions d’internautes (Jusqu’a 5 ou 6 millions pour les plus vues). Les clients se mettent eux même en scène et se filment en suivant tous la même tendance, d’abord ils mentionnent le nom des équipes dont ils souhaitent recevoir la tunique et à contrario les maillots des équipes qu’ils ne veulent absolument pas, puis ouvrent leur box.

Un concept unique en France et qui se développe à l’étranger

Afin de s’approvisionner en maillots en tout genre et de toutes tailles (de l’enfant au 5XL), Unbonmaillot.com se concentre sur trois axes d’approvisionnement : les marques et équipementiers, les clubs comme Séville, Wolverhampton, Metz, etc. et tous les acteurs européens spécialisés dans la vente de produits de sports (boutiques physiques, sites e-commerce, marketplace). L’entreprise entretient avec eux des liens étroits pour offrir à ses clients des maillots authentiques achetés directement auprès des clubs ou des équipementiers. Cette proximité, entretenue également avec un grand nombre de joueurs professionnels, permet de proposer une grande sélection de maillots portés durant les matchs et d’apporter encore plus de légitimité et de crédibilité.

Aujourd’hui, l’entreprise basée à Nancy emploie 20 personnes pour 13 millions d’euros de CA généré depuis son lancement. Unbonmaillot.com a vendu 250 000 box de maillots, soit l’équivalent de 4 stades Vélodrome. S’il était un club de foot, ce serait le 4e club français en termes de vente de maillot de foot après le PSG, l’OM et l’OL.

Carton plein pour le vintage

Une ascension fulgurante qui ne cesse de continuer après le lancement d’Un Bon Maillot Vintage au début du mois d’octobre. Des maillots d’époque allant de 1970 à 2019 avec des prix variant de 50 à 150 euros, sous la forme d’une vente flash aussi appelée drop. Les 330 maillots sont partis en quelques heures. Avant même l’ouverture du site, Unbonmaillot.com avait reçu plus de 11 000 demandes. La prochaine vente est prévue pour le mois de décembre. Au total, 6 drops seront proposés durant l’année sur https://www.unbonmaillotvintage.com/password.

Ce succès rencontré ne touche pas que la France puisqu’Unbonmaillot.com s’est implantée avec autant de réussite en Europe avec Therightjersey (Angleterre), Unabuenacamista (Espagne), Lamagliagiusta (Italie) et Dasbestetrikot (Allemagne).

Crédit photo : Un Bon Maillot©