Le retour de la “First Omega In Space”

L’une des créations les plus emblématiques et les plus recherchées d’OMEGA fait son retour avec une version moderne du mouvement Co-Axial Master Chronometer. Surnommée la « First OMEGA in Space », cette pièce rend hommage au lien entre l’exploration spatiale et OMEGA.

Commercialisée en 1959

Elle associe une variété de détails inspirés de l’héritage de la marque, comme le verre saphir façon hésalite, ainsi que la certification METAS. Identifiée à l’origine par son numéro de référence, CK 2998, la célèbre montre a été commercialisée pour la première fois en 1959 et représentait la 2e génération de la famille Speedmaster. Elle se distinguait alors par ses fines aiguilles Alpha, son boîtier symétrique et sa lunette sombre, qui la différenciaient de la première version de la Speedmaster, sortie en 1957.

Ces caractéristiques ont immédiatement séduit l’astronaute de la NASA Walter « Wally » Schirra, qui en a fait sa montre personnelle, la portant même lors de la mission Sigma 7 du programme Mercury, lancée le 3 octobre 1962. C’est à ce moment précis que la CK 2998 a reçu son surnom de « First OMEGA in Space », donnant naissance à un héritage intimement lié à l’exploration spatiale qui fait encore aujourd’hui la renommée d’OMEGA.

Depuis, la CK 2998 jouit d’une grande popularité parmi les passionnés d’horlogerie et les fans de la Speedmaster du monde entier. La version 2024 épouse le style de ce modèle de 2e génération de 1959 avec son boîtier symétrique de 39,70 mm en acier inoxydable poli-brossé.

La lunette sombre réalisée en aluminium noir, présente l’échelle tachymétrique indissociable de la collection, y compris le fameux point au-dessus du chiffre 90 « Dot Over Ninety », synonyme des premiers modèles Speedmaster.

Hommage historique

Sous le tout nouveau verre saphir à l’aspect du verre hésalite, OMEGA a choisi un cadran à revêtement CVD gris-bleu reproduisant le ton de certaines CK 2998 des années 1960. En addition des index et des aiguilles Alpha des heures et des minutes revêtus de Super-LumiNova vintage, l’aiguille centrale des secondes « bâton » est vernie de blanc et assortie aux indications en décalque.

Fidèle à l’héritage de la marque, la montre présente deux logos OMEGA vintage, un sur le cadran et un autre sur la couronne. L’hommage historique se poursuit sur le fond de boîte qui intègre un médaillon Hippocampe et les gravures « SPEEDMASTER », « THE FIRST OMEGA IN SPACE » et « OCTOBER 3, 1962 ».

La dernière évolution du calibre 321

À l’instar de la technologie spatiale, l’horlogerie a elle aussi progressé de manière spectaculaire depuis les années 1960. Ainsi, le cœur de la montre a été largement amélioré grâce au calibre Co-Axial Master Chronometer 3861. Il s’agit non seulement de la dernière évolution du calibre 321 qui entraînait les modèles originaux, mais aussi d’un mouvement qui répond aux plus hautes normes actuelles en matière de précision, de performance et de résistance magnétique.

La « First OMEGA in Space » se décline en trois nouveaux modèles reposant au choix sur un bracelet en cuir noir ou brun avec boucle ardillon, ou sur un bracelet entièrement en métal à maillons plats avec le système de réglage confort, breveté OMEGA.

Chaque montre est présentée dans un écrin spécial contenant un dépliant exclusif « LEGENDARY MOONWATCH ».

Crédit photo : Omega©