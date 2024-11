Pierre Lannier rend hommage à la réouverture de Notre Dame de Paris

La Cathédrale Notre Dame de Paris s’embrasait dans l’après-midi du 15 avril 2019. Un incendie qui allait durer 15 heures, une éternité pour les fidèles catholiques venus en masse s’agenouiller aux contours de l’édifice. Le monde entier en fût ému, pour le symbole religieux d’abord mais également pour ce monument magnifique, connu de tous. Le 8 décembre prochain, la cathédrale rouvrira ses portes après cinq ans de travaux. Un événement exceptionnel auquel la maison horlogère française Pierre Lannier rend hommage, en sortant deux nouveaux modèles de montres.

Pierre Lannier : Maison Française depuis 47 ans

Fondée en 1977, Pierre Lannier est une Maison horlogère française qui conçoit et fabrique des montres pour homme et femme, à quartz, automatiques ou encore solaires. Entreprise familiale française basée à Ernolsheim-les-Saverne, au cœur de l’Alsace, elle a été créée par Béatrice et Jean-Paul Burgun en 1977 et est dirigée aujourd’hui par Pierre Burgun, leur fils. C’est dans leur atelier alsacien que sont imaginées, dessinées, conçues et assemblées les montres dans un souci permanent du détail. Aujourd’hui, Pierre Lannier représente près de 120 collaborateurs, une présence dans 60 pays et plus de 300 000 montres fabriquées chaque année.

259 euros le modèle

À l’occasion de la réouverture de Notre Dame le 8 décembre prochain, Pierre Lannier présente deux nouveaux modèles de montres “Cœur Battant” : un modèle homme et un modèle femme, limités à 500 exemplaires. Les deux modèles sont équipés d’un bracelet en cuir véritable bleu marine Cathédrale, d’un mouvement automatique et sont fabriquées en France. Les deux modèles sont vendus 259 euros pièce.

En fond de cadran, la cathédrale Notre Dame apparait majestueuse, comme revenue embellie du terrible incendie d’avril 2019.

Réouverture de Notre Dame de Paris

Le 8 décembre 2024, Notre Dame rouvrira ses portes de 17H30 à 22H00. La première messe publique y sera donnée le même jour à 18H30. Du 9 au 15 décembre 2024 les horaires sont les suivants : 15H30-22H00 et enfin, à partir du 16 décembre 2024, la cathédrale retrouvera ses horaires habituels : 7H45 à 19H00. Pour visiter la nouvelle cathédrale Notre Dame, il faudra au préalable s’inscrire sur internet, à partir du 1er décembre 2024. Pour ce faire, il faudra vous rendre sur le site officiel de Notre Dame de Paris ici.

Crédit photo : Pierre Lannier©