Tag Heuer rend hommage à Las Vegas avec le nouveau Monaco Chronograph

À l’heure où le soleil se couche sur l’éblouissante skyline de Las Vegas, inondant le célèbre Strip d’un kaléidoscope de couleurs, l’essence même de la ville se réveille. Le jeu et l’euphorie règnent en maître car ici la vie bat au rythme de la fête et de l’aventure. TAG Heuer honore cette atmosphère festive en introduisant une nouvelle version de sa TAG Heuer Monaco Chronograph, une montre incarnant parfaitement l’esprit audacieux de la maison.

La légende horlogère et le “King Of Cool”

La célèbre Monaco de Tag Heuer est sortie en 1969. En 1970, la légende Steve McQueen la porte à son poignet sur le tournage du film Le Mans (sorti en 1971), devenant l’ambassadeur emblématique du modèle. 55 ans plus tard, le modèle est toujours au catalogue de la marque de luxe et se décline aujourd’hui en une nouvelle version, qui met à l’honneur la capitale mondiale du jeu : Las Vegas.

De La Chaux-De-Fonds à Las Vegas Dans l’univers de l’horlogerie, TAG Heuer a su imposer durablement un héritage solide, tissant une narration qui mêle le frisson du sport automobile et la finesse du savoir-faire suisse. Collection iconique de TAG Heuer, la TAG Heuer Monaco incarne cet héritage dans un esprit de vitesse, d’élégance et de précision constante. Lancée en 1969, la TAG Heuer Monaco est devenue l’une des montres les plus symboliques de l’histoire.

Étroitement liée à la course automobile

À cette époque, son audacieux design carré, sa couronne gauche, son boîtier brossé et poli, et son cadran bleu étaient autant d’éléments inédits sur le marché. Rapidement associée au nom de la maison, elle s’est hissée au rang de modèle plébiscité, aussi bien auprès des fans de course automobile que des amateurs de montres. L’héritage de la TAG Heuer Monaco a toujours été lié à la course automobile et à l’histoire du cinéma, notamment grâce à l’acteur Steve McQueen.

Dans le film Le Mans de 1971, le personnage incarné par McQueen porte une montre Monaco, confirmant à l’accessoire son statut d’icône du style et de pilier de la culture de la course automobile. Au-delà de son succès cinématographique, la TAG Heuer Monaco n’a eu de cesse d’évoluer et chacune de ses déclinaisons a toujours amélioré la précision et le design unique qui caractérisent ce modèle emblématique. De ses débuts à ses itérations plus modernes, la TAG Heuer Monaco a toujours été un symbole d’innovation, s’adaptant aux nouvelles technologies et matières, tout en restant fidèle à son héritage, ancré dans la course automobile.

La force du rose

L’horloger présente une nouvelle édition rose de la TAG Heuer Monaco Chronograph, associant une esthétique ludique et moderne au riche héritage de la collection. L’histoire que nous compte cette montre saisissante se révèle à chaque mouvement de ses aiguilles. L’éclatant cadran squeletté rose met la couleur à l’honneur, reflétant l’ambiance électrique de Las Vegas et de ses lumières iconiques. Avec ses saisissants détails colorés, la montre s’adresse aux personnes qui osent exprimer leur personnalité à travers leur style.

Une esthétique moderne et sportive

Au cœur de la TAG Heuer Monaco Chronograph se trouve le Calibre Heuer 02 automatique de la Maison, conçu pour garantir une précision et une fiabilité remarquables. Calibre de chronographe signature de TAG Heuer, le mouvement peut être observé à travers le cadran squeletté, ce qui permet aux amateurs d’admirer le fonctionnement délicat de la montre. Visibles à travers le fond saphir, la roue à colonnes à 12 heures et la masse oscillante, rehaussées d’un rose vibrant, soulignent la technicité du modèle, tout en préservant son esthétique moderne et sportive.

Agrémenté d’un revêtement DLC noir sobre, le boîtier en titane léger propose un design contemporain, qui contraste avec les détails rose vif sur les compteurs à 3 et 9 heures, sur les aiguilles, ainsi que sur l’aiguille des secondes du chronographe. Bien mis en avant sur le cadran, les index suivent l’architecture squelettée pour un look résolument saisissant.

Le choix des matières améliore la durabilité de la montre, tout en assurant à son porteur un grand confort, dans ses aventures de tous les jours comme lors d’événements trépidants. La toute dernière TAG Heuer Monaco Chronograph capture l’excitation et l’énergie de Las Vegas, et nous rappelle avec espièglerie qu’il faut profiter de la vie, illustrant ainsi l’esprit d’une ville qui ne dort jamais.

À l’ère où le conformisme règne en maître, cette montre célèbre l’individualité et l’audace. Réalisé dans une association unique de cuir et de caoutchouc, le bracelet mêle parfaitement style et fonctionnalité pour une polyvalence ultime

TAG Heuer Monaco Chronograph CBL218B.FT6236

Mouvement : Calibre Heuer 02 (réf. TH20-00)

Fonctions : Heures, minutes, secondes, date, chronographe

Cadran : Cadran sablé noir 3 compteurs :

3 heures : chronographe minutes noir et opaline rose ; aiguille laquée rose

6 heures : indicateur permanent des secondes ; aiguille noire en plaqué or

9 heures : chronographe heures noir et opaline rose ; aiguille laquée rose Index noirs avec technologie Super-LumiNova® bleu clair

Aiguille des heures et des minutes facettées noires en plaqué or avec technologie Super-LumiNova® bleu clair

Aiguille du chronographe central laquée rose Logo TAG HEUER appliqué en rhodium plaqué

Date : à 6 heures avec technologie Super-LumiNova® bleu clair Inscription SWISS MADE MONACO imprimée Boîtier Diamètre 39 mm Boîtier sablé en titane grade 2 DLC

Verre : saphir bombé et biseauté

Fond : saphir vissé en titane grade 2 DLC sablé noir

Étanchéité : 100 mètres

Bracelet : Bracelet noir en cuir de veau embossé et caoutchouc Boucle déployante en titane grade 2 DLC sablé noir avec double bouton-poussoir de sécurité ; blason TAG Heuer

Dimensions : Corne à corne : 47,4 mm Épaisseur : 15,2 mm

Disponibilité : Novembre 2024

Prix estimé : 11 100 euros

Crédit photo : Tag Heuer©