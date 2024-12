Longines présente la CONQUEST HERITAGE YEAR OF THE SNAKE limitée à 2025 exemplaires

À l’approche de l’année du serpent de bois en 2025, Longines est fière de présenter une édition spéciale de son modèle CONQUEST HERITAGE. Le célèbre artiste chinois Wu Jian’an a été invité à créer un design unique représentant un serpent mystique tenant un champignon Lingzhi dans sa bouche, gravé sur le fond du boîtier.

Rouge & Or

Dans la culture asiatique, le serpent symbolise l’élégance, la sagesse et la transformation. Connu pour son intuition et sa résistance, le serpent symbolise également la renaissance et encourage la réflexion et le développement personnel. Limitée à 2 025 exemplaires, la CONQUEST HERITAGE YEAR OF THE SNAKE présente un cadran rouge dégradé accentué par les aiguilles et les index dorés caractéristiques de la collection.

Le passage du temps

Le serpent occupe une place importante dans la culture est-asiatique, symbolisant la sagesse, la renaissance et la vitalité infinie. Il évoque l’espoir d’un avenir radieux. En l’honneur de l’année lunaire du serpent, Longines a collaboré avec l’artiste chinois Wu Jian’an pour réinterpréter l’histoire du « Vol de l’herbe des Immortels » tirée du célèbre conte chinois « La légende du Serpent Blanc ». Le projet de Wu Jian’an, intitulé « Le serpent divin présente un trésor », associe l’héritage culturel est-asiatique à une expression artistique contemporaine. Il représente un serpent saisissant un champignon Lingzhi, dont la forme, composée de cercles concentriques, symbolise le passage du temps et la continuité de la vie.

Ce dessin transmet des vœux d’harmonie et de prospérité, tout en reflétant l’engagement de Longines à marier tradition et innovation. Cette fusion culturelle souligne l’attachement de la marque envers l’artisanat tout en mettant en valeur la créativité moderne. Pour célébrer l’année du serpent de bois, Longines a gravé ce motif unique au dos d’un modèle spécial Conquest Heritage, limité à 2 025 exemplaires.

Depuis 1954

Évoquant courage et créativité, la collection Conquest est la première ligne de montres Longines à faire l’objet d’un dépôt de marque en 1954. Célébrant les premiers modèles Conquest, la ligne Conquest Heritage s’adresse à tous les amateurs de design vintage, alliant naturellement le style classique des années 1950 à la technologie horlogère moderne. La nouvelle Conquest Heritage Year of the Snake rend hommage à cet héritage tout en intégrant des éléments traditionnels de l’Asie de l’Est.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONQUEST HERITAGE YEAR OF THE SNAKE

N° de référence

L1.651.4.09.2

CALIBRE

Mouvement mécanique à remontage automatique

Calibre Longines exclusif L888.5 11 ½ lignes, 21 rubis, 25 200 alternances par heure Résistant au magnétisme (ISO 764), avec spiral en silicium Réserve de marche : jusqu’à 72 heures.

FONCTIONS

Heures, minutes et secondes.

BOÎTIER

Æ 40 mm ; épaisseur 10,70 mm Rond, acier inoxydable Glace saphir box avec traitement antireflets multicouches sur les deux faces Fond vissé orienté avec gravage spécial d’un serpent et : « 2025 YEAR OF THE SNAKE – LIMITED EDITION – ONE OF 2025 ».

Distance corne à corne : 48,10 mm.

Entrecorne : 20 mm.

CADRAN

Bombé soleillé, avec dégradé rouge 12 index facettés appliqués dorés jaunes 2N AIGUILLES Dorées jaunes 2N, avec traitement Super-LumiNova®

ÉTANCHÉITÉ

Jusqu’à 5 bar (50 mètres).

BRACELET

Cuir alligator noir, avec boucle ardillon Heritage en acier inoxydable.

Tarif : 3 350 euros.

Crédit photo : Longines©