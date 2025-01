Le retour en force des lunettes rétro : mode ou phénomène durable ?

Depuis quelques années, les lunettes rétro ont fait un retour remarqué dans le paysage de la mode. Inspirées des styles emblématiques des années 50 à 80, elles sont devenues un accessoire incontournable, autant pour des raisons esthétiques que pour leur aspect pratique. Mais ce retour en grâce est-il une tendance passagère ou le signe d’un phénomène plus durable ?

Un retour alimenté par la nostalgie et la pop culture

La popularité des lunettes rétro trouve en grande partie ses racines dans une nostalgie collective pour les époques passées. Les cat-eye des années 50, les montures oversize des années 70 ou encore les lunettes rondes des années 60 rappellent des ères associées à des figures iconiques comme Marilyn Monroe, John Lennon ou encore Jackie Kennedy.

La pop culture contemporaine a également joué un rôle crucial. Des séries télévisées comme Stranger Things ou des films revisitant le style vintage ont remis sur le devant de la scène des designs oubliés. Les influenceurs et célébrités modernes, comme Kendall Jenner ou Harry Styles, arborent régulièrement ces modèles, renforçant leur attrait.

Une tendance soutenue par la durabilité et l’artisanat

Le retour des lunettes rétro s’inscrit également dans une quête de durabilité et de qualité. Contrairement aux modèles modernes souvent produits en masse, les lunettes inspirées des designs classiques mettent l’accent sur l’artisanat et les matériaux nobles. Les montures en acétate, par exemple, évoquent à la fois solidité et authenticité. Certains revendeurs se sont même spécialisés dans les lunettes de seconde main, c’est le cas de “Seconde Vue” qui ne propose que de l’occasion et donc de vrais produits vintage. Chez eux, pas de néo-rétro mais de l’authentique. Ils disposent d’un site internet et d’une boutique située 15 rue Commines, dans le 3ème arrondissement parisien.

L’essor de la mode circulaire et du marché de l’occasion a permis à des modèles vintage authentiques de revenir dans les garde-robes. Acheter des lunettes rétro de seconde main ou investir dans des rééditions de qualité devient une démarche à la fois écoresponsable et esthétique.

L’évolution des goûts et des besoins

Les lunettes ne sont plus seulement un outil pour corriger la vue, elles sont devenues un véritable moyen d’exprimer sa personnalité. Les modèles rétro offrent une palette variée de styles qui s’adaptent à différents goûts : le minimalisme des montures fines des années 60, l’éclat des couleurs pop des années 80 ou encore l’élégance intemporelle des formes Aviator.

Par ailleurs, les fabricants intègrent de plus en plus de technologies modernes dans des designs vintage, comme des verres anti-lumière bleue ou des matériaux légers et hypoallergéniques. Cela permet aux lunettes rétro de répondre aux besoins contemporains tout en conservant leur charme d’antan.

Mode ou phénomène durable ?

Si les tendances viennent et repartent, le succès des lunettes rétro semble reposer sur des fondations solides. Elles bénéficient d’un attrait transgénérationnel, touchant aussi bien les nostalgiques que les jeunes en quête d’originalité. De plus, leur adaptabilité aux évolutions technologiques et aux préoccupations écologiques leur confère une pertinence durable.

Ainsi, les lunettes rétro pourraient bien ne pas être une simple tendance passagère, mais un élément pérenne de l’univers de la mode. Leur capacité à combiner histoire, style et innovation leur assure une place de choix dans les garde-robes de demain.

Où trouver des lunettes vintage ?

Avant de vous lancer dans l’achat d’une ou plusieurs paires de lunettes vintage, assurez-vous de savoir ce que vous recherchez réellement : du vintage, c’est-à-dire de l’ancien, donc de l’occasion, ou du néo-rétro, donc du neuf, ce que proposent les nombreuses marques sur le marché.

Concernant le vintage, vous trouverez de nombreux modèles dans les friperies ou les marchés tels que Les Puces à Paris, le Salon du Vintage, La Foire de Paris et les petites annonces (Le Bon Coin). Certains rares sites proposent également des produits intéressants, tel que Seconde Vue évoqué précédemment.

Si vous recherchez du neuf (néo-rétro), sachez qu’aujourd’hui la plupart des grands lunetiers et marques de mode proposent des modèles rétro. Voici une sélection de revendeurs que nous connaissons et chez qui vous trouverez la perle rare :

Vinyl Factory : un site spécialisé dans la vente d’objets des années 60/70. Comptez en moyenne 160 euros la paire.

Madame Vintage : site internet qui propose des modèles plus accessibles en prix, entre 30 et 40 euros.

Vintage Vision Paris : site spécialisé dans la vente de modèles vintage de marques ; Pierre Cardin, Essilor, Casablanca, Courrèges, Gian Franco Ferré, Aston Martin, Paloma Picasso. Prix : à partir de 200 euros et plus.

Vintage Dressing : site qui propose des lunettes vintage pas chères.

Ray Ban : le site de la marque où vous trouverez deux grands classiques du rétro : la monture Aviator de Tom Cruise dans Top Gun : 214 euros et le modèle Wayfarer très typé sixties à 200 euros.

Des modèles de lunettes vintage à prix d’or

Certaines paires de lunettes sont de véritables bijoux avec des montures en or ou platine et incrustées de pierres précieuses. Des modèles qui sont de véritables objets de collection mais qui valent très cher. En voici quelques exemples, si votre compte en banque le permet :

Lunettes Panthère de Cartier or blanc 18 carats : 132 000 euros

Dolce & Gabbana modèle à monture en or incrustée de diamants : 300 000 euros.

Lunettes de soleil Platinium de Bentley : 50 000 euros.

Lunettes de soleil Chopard De Rigo Vision (60 grammes d’or pur) : 385 000 euros.

Lunettes Sport Clic Gold en or 18 carats : 62 000 €.

Lunettes en émeraudes Shiels Jewellers : 166 000 €.

Lunettes Dolce & Gabbana 2027B : 318 000 €.

Des modèles que vous n’aurez pas à l’œil.