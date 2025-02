Omega présente la Seamaster 37 mm Milano Cortina 2026

Dans exactement un an, le 6 février 2026, tous les regards se tourneront vers la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver Milano Cortina 2026. Chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, OMEGA marque cette étape symbolique en présentant la Seamaster 37 mm Milano Cortina 2026, un garde-temps qui rend hommage à l’héritage intemporel du design d’une collection emblématique.

Plus de 90 ans comme chronométreur des J.O

Le parcours olympique d’OMEGA s’étend sur plus de neuf décennies de chronométrage de haute précision. La marque est Chronométreur Officiel depuis les Jeux de Los Angeles en 1932, développant des technologies pionnières qui ont révolutionné le chronométrage sportif.

Classique et moderne à la fois

Cette édition spéciale combine des éléments classiques du design iconique de la Seamaster avec un savoir-faire moderne. Le boîtier symétrique, réalisé en or Moonshine™ 18K, affiche des proportions élégantes sublimées par une finition polie, tandis que la couronne hexagonale distinctive rappelle les montres Seamaster des premiers Jeux Olympiques.

Le cadran, d’un blanc en émail Grand Feu, sert de toile de fond élégante aux indexes sculptés en or Moonshine™ 18K. Les aiguilles dauphine en or 18K, polies au diamant et facettées, se marient harmonieusement avec les repères transférés en émail gris Petit Feu, y compris la typographie caractéristique de Seamaster et de la minuterie.

Constance et évolution technologique

“Cette montre incarne notre excellence olympique depuis Los Angeles”, déclare Raynald Aeschlimann, Président et CEO d’OMEGA. “Bien que le design de la Seamaster 37 mm soit resté remarquablement constant depuis les Jeux de Melbourne en 1956, notre technologie de chronométrage n’a cessé de se perfectionner.”

L’excellence d’Omega

À l’intérieur, le calibre Co-Axial Master Chronometer 8807, à remontage automatique, témoigne de l’excellence d’OMEGA en matière de précision, de performance et de résistance magnétique, garantis par la certification Master Chronometer, avec des tests validés par l’Institut Fédéral Suisse de Métrologie (METAS). Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Prix de vente : 21 200 euros TTC

OMEGA : Une histoire d’excellence horlogère et d’icônes cinématographiques

Les origines d’OMEGA

Fondée en 1848 à La Chaux-de-Fonds par Louis Brandt, OMEGA est l’une des plus prestigieuses marques horlogères suisses. À ses débuts, la manufacture produit des montres de poche de haute précision. En 1894, la marque lance un mouvement révolutionnaire, le calibre OMEGA, qui permet un assemblage plus efficace des montres et assure une précision inégalée. Ce succès conduit à l’adoption du nom OMEGA comme marque officielle en 1903.

Les modèles iconiques d’OMEGA

OMEGA est à l’origine de certaines des montres les plus célèbres de l’histoire horlogère. Voici quelques-uns de ses modèles emblématiques :

• OMEGA Speedmaster : Introduite en 1957, la Speedmaster est devenue la première montre portée sur la Lune en 1969 lors de la mission Apollo 11. Sa robustesse et sa précision en ont fait la montre officielle des astronautes de la NASA.

• OMEGA Seamaster : Lancée en 1948, la Seamaster est devenue une référence dans le domaine des montres de plongée. Son étanchéité exceptionnelle et son design intemporel en font un modèle prisé aussi bien par les professionnels que par les amateurs de montres sportives.

• OMEGA Constellation : Créée en 1952, cette montre incarne le raffinement et la précision. Son design élégant, marqué par ses griffes caractéristiques sur le boîtier, en a fait un symbole du luxe horloger.

• OMEGA De Ville : Lancée dans les années 1960, la De Ville est une collection de montres classiques qui se distinguent par leur sophistication et leur élégance, adaptées aux occasions formelles et aux amateurs de montres habillées.

OMEGA et le cinéma : 30 ans d’alliance iconique avec James Bond

OMEGA s’est imposée comme une marque incontournable dans le monde du cinéma, notamment grâce à sa collaboration avec la franchise James Bond. Depuis 1995, l’agent 007 porte une montre OMEGA dans chaque film, débutant avec GoldenEye où Pierce Brosnan arbore une Seamaster Diver 300M.

Cette association n’est pas anodine : la Seamaster incarne parfaitement l’élégance et la robustesse requises pour un agent secret. Daniel Craig, qui a succédé à Brosnan dans le rôle de James Bond, a continué à porter divers modèles de la Seamaster, notamment dans Casino Royale (2006) et Skyfall (2012). Chaque film a été l’occasion pour OMEGA de lancer des éditions spéciales inspirées de l’univers de Bond.

OMEGA aujourd’hui : innovation et prestige

Aujourd’hui, OMEGA continue d’innover avec des matériaux de pointe, tels que le silicium pour améliorer la résistance aux champs magnétiques, et le Master Chronometer, une certification garantissant une précision exceptionnelle. La marque reste un acteur majeur du luxe horloger, associant tradition et modernité.

Son héritage, marqué par l’exploration spatiale, la plongée sous-marine et le cinéma, fait d’OMEGA une marque intemporelle qui continue de séduire les amateurs de belles montres et les collectionneurs du monde entier.

Crédit photo : Omega©