Découvrir Paris et sa gastronomie, une bonne idée cadeau !

Trouver une idée cadeau originale est un peu la recherche du graal quand on veut se démarquer. Pour sortir des classiques, Monsieur Vintage vous propose aujourd’hui de faire plaisir autrement, en offrant un atelier cuisine qui vous permettra de vous promener dans Paris (ou ailleurs).

Une idée cadeau pour se démarquer

Nous fêterons les mamans le 29 mai prochain et les papas le 19 juin. Deux rendez-vous pour lesquels il sera nécessaire de trouver un cadeau qui fera plaisir à nos géniteurs.

Comment ne pas tomber dans les présents récurrents que l’on retrouve pour ces occasions, d’une année à l’autre ? Comment se démarquer cette année en offrant quelque chose de différent, de plus original ? Monsieur Vintage vous propose de faire participer à un cours de cuisine à Paris à Paris la personne qui aura la chance de recevoir votre présent. Une façon atypique de découvrir la capitale, tout en vous faisant connaître de nouvelles saveurs, que l’on apprend à créer et associer soi-même.

Un cadeau rien que pour elle (ou lui) qui la fera sortir de la maison, rencontrer des gens et initier ses papilles. De nombreuses possibilités existent aujourd’hui, avec des budgets adaptés à chaque bourse et des thèmes en fonction des affinités de chacun.

Pour toutes les bourses

Les prix s’échelonnent de 20 à 290 euros en fonction de votre choix. Un atelier à l’École Ferrandi des Galeries Lafayette vous coûtera 120 euros, alors qu’un cours à l’École Ducasse s’échelonne de 90 à 290 euros. Il existe même un atelier enfants à 40 euros pour les bambins qui veulent s’amuser en jouant au chef, seuls ou avec des copains, une bonne idée cadeau pour un anniversaire.

Paris, Ile-de-France et province

Les ateliers se déroulent dans différents arrondissements de la capitale, ce qui permet de la découvrir au fil d’un cours. Il existe également des sessions en Ile-de-France ou en province, comme l’atelier foie gras à la Ferme de Viltain située à Jouy-en-Josas, ou la fabrication de Mozzarella à Issy-les-Moulineaux.

Pour celles et ceux qui habitent en province, des ateliers sont également proposés, comme l’atelier boulanger à la ferme pédagogique de Monsieur Seguin, à La Chapelle-du-Châtelard, en région Auvergne Rhône-Alpes.

Essayé et approuvé

Nous avons essayé ce type d’atelier cuisine lors d’un essai véhicule avec la marque Jaguar, pour un road-trip de Paris à Monaco, du 27 avril au 1er mai dernier. Lors d’une halte dans la ville de Valence, nous avons pu apprendre à réaliser nous même des financiers à l’huile d’olive, au citron et aux pignons de pin. Une nouvelle expérience qui nous a ravi, parce qu’elle permet d’une part d’apprendre à cuisiner, mais également de faire des rencontres, d’échanger avec un cuisinier professionnel et les autres élèves, tout en découvrant des mets, des ingrédients et des associations parfois surprenantes.

Nous avons conclu avec un atelier “accords et mets” qui nous a bluffé, par les nouvelles associations qu’il nous a fait découvrir, telle que la dégustation d’un foie gras poêlée avec un café d’Amérique du Sud. La cuisine est une aventure, humaine et géographique. Offrir un cours de cuisine va au-delà du cadeau traditionnel et c’est la raison pour laquelle celui ou celle qui le recevra vous en sera reconnaissant. Et il pourra pourquoi pas susciter des vocations ?

Crédit photos : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

