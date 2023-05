Haribo propose une édition limitée Super Mario

Fondée en 1920, la société Haribo a sucré notre jeunesse de bonbons aussi célèbres que les fraises Tagada, les sachets Car en Sac, les Dragibus et le fameux Ours d’Or. Aujourd’hui, la marque revient sur le devant de la scène avec Super Mario, sous la forme de bonbons acidulés déclinés en Super étoile, Fleur de feu et Pièce.

Coup d’œil dans le rétroviseur

Les bonbons Haribo ont une longue histoire qui remonte à la fin du 19e siècle. C’est en 1920 que le fondateur de l’entreprise, Hans Riegel, a commencé à produire des bonbons gélifiés dans sa ville natale de Bonn, en Allemagne. L’entreprise a rapidement acquis une grande popularité en Europe et dans le monde entier, grâce à ses bonbons colorés et savoureux.

Le nom Haribo est en réalité un acronyme de Hans Riegel Bonn. En 1922, l’entreprise a commencé à produire des oursons gélifiés, qui sont devenus l’un de leurs produits les plus emblématiques. Les oursons gélifiés Haribo ont été créés pour rendre hommage à l’ours de Berlin, qui était la mascotte de la ville à l’époque.

Au fil des années, Haribo a continué à produire de nouveaux types de bonbons, notamment des fraises gélifiées (les fraises Tagada), des vers gélifiés et des bonbons à la réglisse (Car en Sac). Les années 1960 ont vu la création des bonbons Dragibus, qui sont des petits bonbons gélifiés multicolores en forme de boule. Les années 1980 ont vu l’introduction des célèbres crocodiles Haribo, qui sont des bonbons gélifiés en forme de crocodile.

Aujourd’hui, Haribo est l’un des plus grands fabricants de bonbons du monde, avec des usines de production dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, la France, l’Espagne et les États-Unis. L’entreprise a également étendu sa gamme de produits pour inclure des chocolats et des biscuits.

Haribo et Super Mario

Après leur histoire fascinante qui a débuté il y a plus de 100 ans, les bonbons Haribo proposent aujourd’hui une nouvelle gamme de sucreries autour d’une nouvelle édition Super Mario. Différents formats sont proposés ; sachet standard de 180 grammes vendu 1,79 euro, sachet 100 grammes et mini-sachet de 30 grammes ainsi qu’un format spécial : une boîte de 150 pièces.

Pièce, Super étoile et Fleur de feu sont proposés, trois des emblèmes de l’univers Super Mario, le personnage créé en 1985 par la multinationale japonaise Nintendo au travers d’un jeu vidéo, vendu à plus de 310 millions d’exemplaires dans le monde.

Crédit photo : Haribo©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Bonbons vintage