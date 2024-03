Diversification et vin en canette pour les 70 ans de Cacolac

Qui ne connaît pas, en France, la marque CACOLAC ? Célèbre au début des années 90 et présente dans tous les médias, cette boisson chocolatée plaisait aussi bien aux enfants qu’aux plus grands. Bénéficiant d’un fort capital sympathie, avec un nom rigolo, enfantin et synonyme de plaisir simple et sain, cette boisson connue de tous fête ses 70 ans. L’occasion pour la marque de lancer un grand plan de communication en 2024, de nouveaux produits et de faire un grand retour sur nos tables.

1954 : point de départ d’une histoire gourmande qui n’en finit pas

CACOLAC est une savoureuse boisson au lait chocolaté née en 1954. Après un séjour en Hollande en 1952, Robert Lauseig revient sur ses terres aquitaines avec une nouvelle idée de breuvage, associant lait et cacao. Le lait est un produit qu’il connaît déjà bien puisqu’il le travaille au quotidien avec son associé Charles Lanneluc, au sein de la Laiterie de la Benauge, à Bastide, qu’ils ont créée en rapprochant leurs deux fermes en 1947. L’idée de la nouvelle boisson fait son chemin et les deux hommes travaillent à la mise au point de la recette. C’est en 1954 que le nouveau lait gourmand part à la conquête de la France, à bord de camionnettes CACOLAC sillonnant les routes hexagonales.

Innovation et diversification en 2024, pour fêter les 70 ans de Cacolac

CACOLAC fête ses 70 ans en 2024. L’occasion pour la marque de mettre toutes les boissons en boîte ! L’entreprise familiale bordelaise, connue pour ses célèbres boissons au lait, au cacao et à l’inimitable petit goût sucré caramélisé, fête son anniversaire en réservant de nombreuses surprises tout au long de l’année.

Si elle prévoit de décliner sa célèbre boisson en différentes versions pour le plus grand plaisir des adultes et des enfants, elle crée également l’événement en se lançant sur le marché des glaces et, plus encore, en inaugurant une toute nouvelle unité de production pour mettre tout type de boissons en boîte et bouteilles verre. Ancrée au cœur de la vitalité locale et nationale, l’entreprise a ainsi prévu de recruter pour venir renforcer son équipe d’une cinquantaine de collaborateurs en place à Léognan, en Gironde. Une dynamique qui lui permet d’afficher un objectif ambitieux grâce à une capacité additionnelle de plus de 20 millions d’emballages conditionnés par an ! Une croissance qui s’inscrit dans sa démarche responsable, basée sur des ingrédients de proximité et des emballages durables.

Du vin en canette

Cacolac inaugure son unité de production dédiée au remplissage de boissons. Premier industriel français à croire dans le concept du vin en canette, avec l’aide de son fournisseur historique ARDAGH, Cacolac œuvre, en effet, depuis 2011 pour accompagner ses clients afin de promouvoir ce nouvel emballage. Une division qui prend de l’ampleur et qui répond désormais au nom de : ICT Drinks. Pour accompagner cette croissance de la demande, ICT Drinks ouvre une nouvelle ligne de conditionnement de plus de 2 500 m2 dédiée à ce savoir-faire, qui sera implanté sur le terrain de CACOLAC à Léognan (33 – Gironde). De plus en plus apprécié à l’international, le vin proposé en canette, emballage éco-responsable aux nombreuses qualités, a également un fort potentiel de développement en France : 72 % des Français se disent prêts à en boire et ce chiffre atteint 85% chez les 18-24 ans.

Des festivités dans toute la France et des cadeaux collectors

Pour célébrer ses 70 ans avec les consommateurs, CACOLAC a prévu de nombreuses animations et des cadeaux. La marque a en effet décidé de proposer de multiples objets collectors, emblématiques de son histoire. Les achats en magasins permettront ainsi aux consommateurs de collectionner des points à transformer en cadeaux sur un site dédié : CACOLAC70ans.fr. A l’issue de l’opération, les consommateurs pourront tenter de gagner un vélo électrique. L’ensemble de cette opération sera animé tout au long de l’année sur les réseaux sociaux de la marque. Des innovations CACOLAC pour tous les goûts, même givrés !

De nouveaux produits

Pour ses 70 ans, CACOLAC va rythmer l’année en proposant des innovations pour toutes les générations de gourmands. La marque lance ainsi « Barista », une nouvelle gamme destinée aux adultes, avec un habillage très « hipster ». Proposée dans des briquettes individuelles aux couleurs chaudes, elle est déclinée en trois parfums : Noir Intense – Chai – Moka. CACOLAC a également imaginé une nouvelle recette pour compléter sa gamme classique, avec une variété saveur cookie. Une nouveauté qui séduira tous les gourmands, les grands pour sa connotation gourmande et régressive et les plus jeunes qui adorent ces savoureux biscuits !

De plus, CACOLAC lance une recette Vanille en format 1 L pour sa gamme “Mon 1er CACOLAC” spécialement imaginée pour les enfants, avec du lait délactosé et 30 % de sucre en moins que les autres laits aromatisés. Et, cette année d’anniversaire marque l’arrivée inattendue de CACOLAC dans les bacs à glace ! Pour la première fois de son histoire, la marque propose en effet des plaisirs complémentent givrés aux consommateurs, avec des glaces en bâtonnets ou en pots conçus avec son partenaire Yeti, entreprise familiale basée à Avignon.

