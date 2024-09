L’histoire des Smarties : un voyage chocolaté à travers les décennies

Les Smarties, ces célèbres bonbons chocolatés enrobés de sucre coloré, sont un produit emblématique qui ravit les gourmands depuis plusieurs générations. À l’origine, ces petites confiseries ne sont pas seulement connues pour leur goût, mais aussi pour les couleurs vibrantes qui ont marqué les souvenirs d’enfance de millions de personnes à travers le monde. Revenons sur leur histoire, leur création et leur place dans l’industrie de la confiserie aujourd’hui.

Origine et création

Les Smarties ont été créés en 1937 par la société Rowntree’s, un fabricant de chocolat britannique basé à York. Ils sont une évolution des « Chocolate Beans » de Rowntree, qui avaient vu le jour dès 1882. Rowntree cherchait à développer une confiserie qui serait à la fois savoureuse et ludique, enrobée de sucre pour éviter que le chocolat ne fonde trop rapidement. Leur succès fut immédiat, et les Smarties sont rapidement devenus une des friandises préférées des enfants et des adultes.

Lancement et évolution

Les Smarties ont officiellement été lancés sous ce nom en 1937, au Royaume-Uni, avec huit couleurs distinctes : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose et marron. La particularité des Smarties était leur coquille en sucre dure, qui contrastait avec le chocolat au lait fondant à l’intérieur. C’est cette combinaison de textures et de saveurs qui a contribué à leur popularité croissante.

En 1988, la société Nestlé a racheté Rowntree’s et a poursuivi la production des Smarties tout en développant la marque à travers le monde. Avec cette acquisition, les Smarties se sont retrouvés dans de nombreux pays européens et d’autres continents, consolidant leur réputation internationale. Et en février 2005, Nestlé revisitait le célèbre tube pour le remplacer par un hexatube à six faces, le premier changement de packaging depuis 1937 !

Un succès planétaire

Les Smarties ont connu un succès retentissant dans de nombreux pays, en particulier au Royaume-Uni, en Europe et au Canada, où ils sont un produit phare. L’une des forces des Smarties réside dans leur capacité à s’adapter aux tendances. Par exemple, en 2006, Nestlé a pris la décision de supprimer les colorants artificiels de leurs bonbons, un mouvement salué par les consommateurs soucieux de leur santé. Cela a nécessité la reformulation de certaines couleurs, notamment le bleu, qui fut temporairement retiré avant de réapparaître avec une nouvelle teinte plus naturelle.

Les Smarties sont également célèbres pour leurs campagnes marketing interactives. Un slogan mémorable était : « Est-ce que tu manges les rouges en dernier ?« , faisant référence aux différentes manières de consommer les couleurs.

L’avenir des Smarties

Aujourd’hui, les Smarties sont bien plus qu’une simple friandise. Nestlé met un accent fort sur la durabilité et l’impact environnemental de ses produits. En 2019, Smarties est devenu la première grande marque de bonbons au chocolat à passer à un emballage entièrement recyclable. Ce mouvement reflète la volonté de Nestlé de répondre aux préoccupations environnementales et d’attirer une nouvelle génération de consommateurs conscients de l’importance de la durabilité.

En termes d’innovation, Nestlé continue de lancer de nouvelles éditions des Smarties, qu’il s’agisse de tailles différentes, de nouvelles saveurs ou de collaborations avec d’autres marques. La diversification des produits Smarties, comme les Smarties tubes, les mini Smarties ou encore les œufs de Pâques Smarties, montre que la marque est résolument tournée vers l’avenir.

Depuis leur création en 1937, les Smarties ont su rester une référence dans l’univers de la confiserie chocolatée. Avec leur goût unique, leur design coloré et leur adaptabilité aux changements sociétaux, ils continuent de séduire les générations. Grâce à leur engagement pour la durabilité et l’innovation constante, les Smarties ont un avenir prometteur, prêts à conquérir encore plus de papilles à travers le monde.

Crédit photo : Pixabay (photo de UNE) et Wikimedia (photo de l’article).