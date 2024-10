Origines et histoire du thermos

Origine et invention

La bouteille thermos, un objet désormais incontournable pour conserver les boissons chaudes ou froides, a été inventée en 1892 par le scientifique écossais Sir James Dewar, chercheur à l’université d’Oxford. Dewar, un chimiste et physicien, cherchait initialement à créer un récipient capable de maintenir des substances à une température constante pour ses recherches scientifiques, notamment dans le domaine de la cryogénie. Il créa alors un récipient à double paroi, avec un vide entre les deux couches, capable de réduire considérablement les échanges thermiques entre l’intérieur et l’extérieur du contenant.

Cependant, l’invention de Dewar n’était pas destinée à des usages commerciaux. Ce n’est qu’en 1904 que deux souffleurs de verre allemands, Reinhold Burger et Albert Aschenbrenner, virent le potentiel commercial de l’invention. Ils déposèrent un brevet pour ce qui allait devenir la « bouteille Thermos », nommée d’après le mot grec « thermos » qui signifie « chaud ».

Principe de fonctionnement

Le principe de la bouteille thermos repose sur l’isolation thermique. La double paroi avec un vide d’air agit comme un isolant. Le vide est un excellent moyen d’empêcher les transferts de chaleur par conduction et convection, tandis que les parois réfléchissantes à l’intérieur réduisent la perte de chaleur par radiation. Ainsi, la chaleur d’une boisson chaude reste à l’intérieur, ou inversement, une boisson froide reste fraîche.

Lancement et développement

En 1907, l’entreprise Thermos GmbH fut fondée pour produire ces bouteilles en série. Très vite, les consommateurs comprirent l’intérêt de ce produit pour conserver les boissons à température, que ce soit pour les ouvriers sur les chantiers, les militaires ou les amateurs d’excursions en plein air. La même année, Thermos GmbH cède les droits de la marque à la société américaine Thermos Bottle Company, basée à Brooklyn, à la Thermos Limited de Tottenham, en Angleterre et la Thermos Bottle Company de Montréal.

Ces trois entreprises, dotées d’importants budgets publicitaires, eurent vite fait d’imposer le produit auprès du grand public. La structure de verre originelle fût conservée, mais une couche d’aluminium fût rajoutée par-dessus, ainsi qu’une épaisseur de plastiques. Différentes formes de thermos virent le jour mais le principe restait toujours le même.

Le thermos était devenu le partenaire de nombreuses expéditions scientifiques, telles que l’expédition au Pôle Sud d’Ernest Shackleton ou le périple de Robert E. Peary en Arctique. Le Comte Zeppelin avait toujours son Thermos à bord de son dirigeable et les frères Wright (Orville et Wilbur) l’emportait toujours dans leur aéroplane.

Le produit fut un succès immédiat, surtout après la Première Guerre mondiale, où il avait été utilisé sur le terrain. Durant le 20e siècle, les bouteilles Thermos se diversifièrent en taille, en forme et en matériau. De simples contenants en verre, elles devinrent des objets en acier inoxydable, avec des bouchons améliorés pour faciliter le transport et l’utilisation.

Les usages diversifiés du thermos

Si la bouteille thermos est principalement utilisée pour les boissons, elle a rapidement trouvé d’autres usages. Elle peut contenir des soupes, des aliments solides comme des repas chauds, et elle est même utilisée dans certaines applications scientifiques pour maintenir des échantillons à des températures précises. Au fil des années, le thermos s’est intégré dans la culture des voyages, des randonnées et des pique-niques, devenant l’un des objets préférés des aventuriers.

Un succès mondial

Le thermos a rapidement conquis le monde. Aujourd’hui, il est difficile d’estimer exactement le nombre total de bouteilles vendues, mais on estime que des millions d’exemplaires sont écoulés chaque année à travers le monde. Ce produit, devenu omniprésent, est apprécié pour son utilité et sa durabilité. Des grandes marques telles que Stanley ou Hydro Flask se sont lancées dans la production de contenants thermiques, preuve de l’importance du marché.

L’avenir du thermos

Avec l’accent croissant sur l’écologie et la réduction des déchets, la bouteille thermos est plus pertinente que jamais. Elle permet de réduire l’usage de gobelets jetables ou de bouteilles en plastique, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. De plus, les recherches technologiques actuelles explorent des matériaux encore plus légers et résistants, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires comme la capacité de recharger des appareils électroniques via des systèmes intégrés dans le bouchon. À l’instar de Frigo, Kleenex et Sopalin, Thermos est passé d’un nom de marque à un nom commun, signe suprême de succès et notoriété.

La bouteille thermos est un produit qui a su évoluer tout en gardant son principe de base. Sa capacité à maintenir la température des boissons et aliments en fait un outil toujours aussi prisé par les consommateurs, et son avenir semble promis à une large expansion dans le cadre des efforts de durabilité mondiaux.

