Beaujolais Nouveau 2024 : une bonne surprise aux notes de fruits rouges

Chaque année, à partir du troisième jeudi de novembre, c’est l’effervescence : le Beaujolais Nouveau arrive sur les étals et dans les verres des amateurs de vin du monde entier. Ce millésime 2024 n’échappe pas à la règle et promet de belles découvertes. Mais d’où vient cette tradition et pourquoi est-elle aussi populaire ? Quels secrets se cachent derrière ce phénomène mondial ? Voici un tour d’horizon sur l’histoire, les caractéristiques et les tendances de ce vin jeune et dynamique.

La genèse de la tradition du Beaujolais Nouveau

La tradition du Beaujolais Nouveau remonte aux années 1950. À l’origine, ce vin était un moyen pour les vignerons de la région du Beaujolais de célébrer la fin des récoltes et de faire découvrir rapidement la qualité du raisin de l’année. Autrefois, le vin était destiné à être consommé localement, mais l’idée de le commercialiser dès sa sortie a pris de l’ampleur dans les années 60. Le Beaujolais Nouveau est ainsi devenu un événement annuel, célébré par des dégustations organisées partout en France et dans le monde.

L’originalité de ce vin réside dans sa méthode de production. Produit à partir du cépage gamay, il bénéficie d’une vinification spécifique, la macération carbonique, qui permet de libérer rapidement les arômes fruités du raisin. Le vin est mis en bouteille très tôt, parfois même seulement quelques semaines après la récolte, ce qui lui confère sa jeunesse et sa fraîcheur caractéristiques.

Le goût de la banane : une particularité étonnante

Une des caractéristiques les plus souvent évoquées du Beaujolais Nouveau est son goût de banane, ou plutôt de banane verte. Cette saveur est due à l’utilisation de la macération carbonique, une technique de fermentation qui crée des esters volatils spécifiques, responsables de ces arômes fruités. Bien que certains critiques y voient un défaut, pour beaucoup d’amateurs, ce goût particulier est devenu une signature du Beaujolais Nouveau, l’ajoutant à la liste des raisons pour lesquelles on attend chaque année sa sortie avec impatience.

Le business du Beaujolais Nouveau

Le Beaujolais Nouveau, loin d’être une simple tradition, est devenu un véritable phénomène économique. En 2023, près de 10 millions de bouteilles ont été vendues dans le monde, avec une forte demande sur les marchés internationaux, notamment en Europe, aux États-Unis et au Japon. Chaque année, le Beaujolais Nouveau génère des centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires. Une part importante de cette vente se fait dès les premiers jours de sa commercialisation, souvent accompagnée de festivités et de dégustations dans le monde entier. Et pour accompagner ce lancement, un énorme plan marketing international est mis en place par les producteurs.

Les vignerons, les négociants et les distributeurs ont ainsi fait du Beaujolais Nouveau un business international. L’événement a même été institutionnalisé avec des événements de lancement, comme la fameuse course pour être le premier à livrer le Beaujolais Nouveau dans les grandes villes.

Le Beaujolais Nouveau 2024 : Une belle surprise

Et que dire du Beaujolais Nouveau 2024 ? Après une dégustation attentive, force est de constater que ce millésime réserve de belles surprises. C’est un vin qui séduit par sa fraîcheur, avec de nombreuses notes de fruits rouges, rappelant la cerise, la fraise ou même la framboise. Il est juteux, avec une belle rondeur en bouche, et tout à fait agréable à boire. Cette cuvée promet déjà une belle année pour ceux qui recherchent un vin jeune et accessible.

Pour en profiter pleinement, n’hésitez pas à bien remuer le vin dans votre verre. Cela permet de libérer les arômes secondaires qui peuvent se révéler après aération, offrant une dégustation encore plus riche et parfumée.

Un vin à garder, mais pas trop longtemps

Bien que le Beaujolais Nouveau soit généralement un vin destiné à être consommé rapidement, il n’est pas sans potentiel de vieillissement. Si vous souhaitez garder une bouteille pour quelques années, il est tout à fait possible de le faire vieillir entre 3 à 5 ans, à condition de le conserver dans une cave à température constante de 10 à 13 degrés Celsius. Toutefois, il ne s’agit pas d’un vin de garde comme un grand cru, et il est préférable de ne pas le laisser vieillir trop longtemps. Le but est de conserver sa fraîcheur et ses arômes fruités.

Une bonne surprise

Le Beaujolais Nouveau est bien plus qu’une simple mode ou une tradition : c’est un véritable phénomène culturel et économique. Le millésime 2024, en particulier, s’annonce comme une bonne surprise, avec un vin frais, agréable, aux notes fruitées et juteuses. En attendant de découvrir ce vin dans votre verre, n’oubliez pas de profiter de la fête, qui continue d’attirer l’attention chaque année autour du monde. N’oublions pas que le Beaujolais reste une boisson alcoolisée et qu’il faut le boire avec modération.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ : À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Crédit photo : www.monsieurvintage.com