La canette fête ses 90 ans : une histoire d’ingéniosité et de bulles

90 ans, et pas une ride. En 2025, la canette de boisson souffle ses neuf décennies d’existence. Ce petit cylindre métallique, devenu emblématique de la consommation moderne, a révolutionné nos habitudes de boisson et notre manière d’emballer le liquide. Mais qui a inventé la canette ? Pourquoi ? Comment son système d’ouverture, aujourd’hui si familier, a-t-il vu le jour ? Et quid du recyclage de cette petite boîte d’aluminium ? Retour sur l’histoire passionnante d’un objet du quotidien devenu culte.

1935 : la naissance de la canette

L’histoire de la canette commence aux États-Unis, en 1935, au moment où l’Amérique sort difficilement de la Prohibition. La société Gottfried Krueger Brewing Company, une brasserie du New Jersey, collabore avec l’entreprise American Can Company pour tester un nouveau contenant métallique capable de résister à la pression de la bière : la canette.

Le 24 janvier 1935, la bière Krueger’s Finest Beer est commercialisée à Richmond (Virginie) dans des canettes en acier, appelées flat top. Elles s’ouvrent alors avec un ouvre-boîte ou un pic métallique appelé church key (clé d’église). Le succès est immédiat : les consommateurs apprécient la légèreté, la facilité de transport et la conservation prolongée. Une nouvelle ère de consommation nomade est née.

Pourquoi inventer la canette ?

Avant 1935, la bière et les sodas étaient majoritairement vendus en bouteilles en verre, lourdes et cassantes. L’idée de la canette est née du besoin d’un contenant plus pratique, plus léger, plus résistant et plus facile à produire en masse. La canette permet aussi une réfrigération plus rapide, ce qui n’est pas négligeable pour une boisson fraîche. Les brasseries y voient un gain logistique, et les consommateurs un nouveau confort.

1962 : la révolution du système d’ouverture

Pendant près de 30 ans, les canettes nécessitent un accessoire pour être ouvertes. Il faut attendre 1962 pour que le système d’ouverture facile fasse son apparition, grâce à Ermal Fraze, un inventeur américain de Dayton, Ohio. L’histoire veut qu’il ait eu l’idée après avoir oublié son ouvre-boîte lors d’un pique-nique.

Mais c’est un anglo-américain ; Anthony Bajada, qui mit au point le premier mécanisme de couvercle à ouverture. Procédé dont il déposa le brevet en 1956. Deux mois après l’expiration de ce brevet, Ermal Fraze déposa le sien à son tour, avec ce système de tirette en deux mouvements qui permet l’ouverture de la canette.

Il conçoit alors un système de languette en aluminium détachable, qu’on pouvait soulever pour percer l’opercule. C’est le début de la pull-tab, qui va connaître un immense succès dans les années 60-70. Mais ce système posait un problème environnemental : les languettes étaient jetées partout. En 1975, une autre innovation change la donne : la languette solidaire, ou stay-on tab, inventée par Daniel F. Cudzik pour Reynolds Metals Company. Elle devient rapidement la norme, limitant les déchets et offrant une ouverture plus sûre. C’est celle qu’on utilise encore aujourd’hui.

L’évolution de la canette : du métal lourd à l’ultra-léger

La canette a beaucoup changé en 90 ans. Les premières étaient en acier, lourdes et épaisses. Dès les années 1950, l’aluminium s’impose progressivement grâce à ses avantages : léger, inoxydable, recyclable à l’infini. Aujourd’hui, une canette pèse moins de 13 grammes, contre plus de 80 à ses débuts.

Les formes aussi ont évolué : les bords sont maintenant incurvés pour renforcer la structure, les impressions sont en quadrichromie directe sur le métal, et les formats se multiplient (15 cl, 25 cl, 33 cl, 50 cl, etc.).

Combien de canettes sont vendues chaque année ?

La canette est aujourd’hui le contenant le plus vendu au monde pour les boissons. Selon l’organisation mondiale Can Makers, on estime à plus de 370 milliards le nombre de canettes vendues chaque année dans le monde, tous contenus confondus (sodas, bières, jus, eaux gazeuses, etc.). En France, ce sont 4,7 milliards de canettes qui sont consommées annuellement, avec une croissance soutenue ces dernières années, notamment grâce au boom des boissons sans alcool, énergétiques et aux craft sodas.

Un avenir plus vert ?

Face aux enjeux écologiques, la canette, bien qu’en aluminium, n’est pas exempte de critiques. Mais elle a un atout majeur : son taux de recyclage. En Europe, 76 % des canettes sont recyclées, et l’aluminium peut être refondu à l’infini sans perte de qualité, contrairement au plastique ou au carton. Les efforts d’innovation se poursuivent avec des canettes sans Bisphénol A, des alliages plus fins, et des usines de production à empreinte carbone réduite. De quoi assurer à la canette encore de nombreuses décennies de présence sur les rayons… et dans les mains.

En résumé

• 1935 : première canette de bière par Krueger Brewing (USA)

• 1962 : invention de la languette détachable par Ermal Fraze

• 1975 : invention de la languette fixe par Daniel F. Cudzik

• 370 milliards de canettes vendues chaque année dans le monde

• Un objet culte, léger, recyclable et toujours en évolution

La France des canettes

En 2024, chaque Français a consommé en moyenne 70 canettes. Un chiffre multiplié par 4 en 30 ans ! Cette consommation représente aujourd’hui environ *4,7 milliards d’unités sur l’année (la consommation en 2014 était de 3,7 milliards de canettes par an en France), partagées entre achats en magasins (70 %) et en restauration hors domicile

(30 %).

Au rayon des boissons, il s’agit même du seul emballage à progresser ! En 2024, les Français ont augmenté leurs achats de +3,4 % en volume, sur un marché des boissons à -2,4 % comparé à 2023. Recyclable en boucle, ce petit emballage si efficace (ultra léger, incassable, mono matériau…) s’inscrit résolument dans l’actualité et gagne ainsi du terrain sur ses concurrents ! En 2024, la canette est même passée de la troisième à la deuxième position des emballages les plus vendus en magasins, devant le verre, mais toujours derrière le plastique. **

Priorité au recyclage

La canette fait désormais partie des emballages incontournables et les fabricants réunis au sein du GIE-La Boîte Boisson appellent à la mobilisation générale pour donner un coup d’accélérateur à son recyclage. Ils visent en particulier le passage à 90 % de canettes recyclées en 2030. Pour y arriver, ils lancent une charte afin de réunir autour de cet objectif l’ensemble des acteurs concernés, publics comme privés. En effet, si les fabricants sont déjà engagés dans de nombreuses initiatives sur le sujet, comme le « projet métal » en centre de tri et surtout le programme « Chaque Canette Compte » qui fête cette année ses 15 ans de collecte hors domicile, ils jugent désormais indispensable d’agir collectivement pour passer à la vitesse supérieure.

“Chaque Canette Compte” : plus de 51 millions de contacts et 180 millions de canettes collectées

Le développement de la collecter hors foyer fait partie des actions répertoriées dans la Charte visant à accélérer le recyclage des canettes sur le territoire. Un domaine bien connu des professionnels français de la boîte-boisson, qui fêtent cette année les 15 ans de succès de leur programme dédié “Chaque Canette Compte”.

Avec cette initiative pionnière en 2010 et aujourd’hui devenue leader sur le sujet en France, ils ont réussi à fédérer les principales marques de soft-drinks et même quelques brasseurs. Depuis son lancement en 2010, les opérations de sensibilisation du programme ont touché plus de 51,3 millions de contacts. Il a permis de développer la collecte de 180 millions de canettes pour recyclage dans des lieux et événements emblématiques, représentant plus de 21 000 tonnes de CO2 économisées.

Bien installé dans le paysage événementiel, le programme a notamment été déployé cet été lors du relais de la flamme olympique, afin de participer à la collecte les échantillons (can

15 cl) offerts. En 2025, c’est sur les pistes de ski qu’il s’élance pour la première fois pour continuer à collecter et sensibiliser là où les canettes sont consommées ! Le programme a désormais l’ambition de passer à la vitesse supérieure en mettant son expertise à la disposition des collectivités locales. Il fait en effet partie des leviers d’actions concrètes proposées dans le cadre de la nouvelle “Charte d’engagement pour l’accélération de la collecte des canettes en aluminium”.

À 90 ans, la canette continue d’écrire son histoire, entre culture populaire, design industriel et défis environnementaux.

*source : La Boîte Boisson

**Source : Circana 2024 vs 2023

Crédit photo : pixabay