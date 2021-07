Dès la fin du mois de juin commence la grosse période des déménagements dans l’hexagone. La raison en est simple, il s’agit d’arriver dans un nouveau logement pour la rentrée des enfants, qui pourront débuter l’année scolaire dans une nouvelle école en septembre, sans avoir à changer en cours de cycle scolaire. Pour mieux vous préparer à la veille de votre changement d’adresse, nous avons établi une « check-list » qui vous aidera dans votre organisation.

La période la plus chargée en matière de déménagement est l’été. Et cette année, elle risque de l’être davantage avec la post confinement qui a incité de nombreux ménages à quitter les zones urbaines pour la province. Alors, si vous êtes sur le départ, voici quelques conseils pratiques pour que votre changement de logement se déroule du mieux possible.

1) L’espace

Il est important de savoir si l’endroit où vous allez emménager dispose de la surface nécessaire pour recevoir tous vos meubles, bibelots et affaires diverses. Si vous disposiez par exemple d’une cave, d’un grand jardin ou d’un parking pour stocker ce qui vous appartient et que, malheureusement, votre nouveau logis ne dispose pas des mêmes prestations, il vous faudra alors envisager de stocker hors domicile certains de vos objets. Si vous habitez Saint-Denis, en région parisienne et que votre nouveau logement, à Caen, ne dispose pas de cave par exemple, vous devrez envisager de trouver un Box a louer dans le 93. Un détail qui a son importance pour ne pas se retrouver coincé le jour du déménagement alors, pensez à mesurer les surfaces totales habitation plus annexes dans votre futur logement, et dans votre habitation actuelle, afin de comparer. Les collectionneurs d’objets vintage rencontrent souvent ce problème lors d’un changement d’habitat.

2) Les délais

Afin de bien préparer votre rétro planning, vous devez connaître votre délai de préavis. Si vous êtes propriétaire de votre logement et que vous l’avez vendu, il s’agira de bien fixer la date à laquelle vous partirez, en fonction de la date de signature chez le notaire.

Si en revanche vous êtes locataire, vous devrez alors vous renseigner si vous habitez un logement situé en « zone tendue » ou « hors zone ». Une zone tendue est située en règle générale dans les villes de plus de 50 000 habitants (1 149 communes sont en zone tendue en France). Pour savoir si vous habitez une zone tendue, vous pouvez vous rendre sur le site du Service Public en cliquant sur ce lien.

Pourquoi s’en assurer ? Simplement parce que le délai de préavis pour un logement situé en zone tendue est de 1 mois, alors qu’il est de 3 mois hors zone. Cela fait une grande différence et modifiera par conséquent votre planning de préparation et de date de déménagement.

À noter que si vous passez d’un logement privé à un logement public de type HLM, le délai de préavis est également de 1 mois.

Il existe d’autres critères qui permettent de réduire le délai de préavis de 3 à 1 mois :

• Obtention d’un premier emploi

• Mutation professionnelle

• Perte d’emploi (licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle)

• Problèmes de santé

Une fois que vous connaitrez votre préavis, vous devrez envoyer une lettre recommandée en accusé/réception à votre propriétaire ou bailleur. Le délai de préavis débutera à la date de réception du courrier.

3) Mettre en place votre rétro planning

90 jours avant votre déménagement

Contactez l’école dont vous dépendrez dans votre nouvelle résidence pour y inscrire vos enfants et savoir s’il y a des places disponibles.

Envoyer votre lettre de préavis au bailleur si vous êtes sur un préavis de 3 mois

Contactez plusieurs déménageurs pour obtenir des devis, ou réservez votre location de camionnette si vous gérez seul votre déménagement

30 jours avant le déménagement

Acheter des cartons et commencer à les préparer pour le jour J

Acheter des papiers bulle, bâches de protection et scotch large

Signer le devis du déménageur si vous en prenez un

Prendre rendez-vous avec votre bailleur pour réaliser l’état des lieux de sortie

Informer les différents organismes de votre déménagement (La Poste propose un service adapté pour cela)

15 jours avant le déménagement

Activez la réexpédition de votre courrier, vous pouvez le faire le site internet de La Poste pour gagner du temps, c’est tout aussi efficace qu’un déplacement au bureau de poste

Commencez à vider vos meubles et à remplir les cartons, sans omettre de coller des étiquettes dessus avec le contenu et la pièce de destination. Ne touchez pas encore aux meubles à rangement des denrées, vêtements, ustensiles de cuisine, mais vous pouvez vider les bibliothèques, ranger les CD, DVD et objets que vous utilisez ponctuellement

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour demander une autorisation de stationnement en bas de chez vous, afin de déménager

Pensez à faire ouvrir l’EDF et l’eau dans votre futur logement

7 jours avant le déménagement

Décrochez vos appliques, tableaux et décorations murales puis emballez-les dans du papier bulle

Rangez précieusement vos papiers administratifs dans un carton dédié

Mettez en cartons tout ce qui n’est pas alimentaire ou vêtements

La veille du déménagement

Vider congélateur, meubles à denrées, à vêtements, réfrigérateur (pensez à le décongeler)

Mettez dans un sac plastique tous vos papiers et clefs et conservez-les avec vous

Rebouchez les trous laissés dans les murs de votre ancien logement, et pensez à laisser les douilles d’éclairage

Assurez votre nouveau logement

Le jour J

Prévoyez une personne dans votre logement de destination pour réceptionner les déménageurs ou les meubles que vous apporterez

Sortez balais, aspirateur, serpillères pour nettoyer le logement vide avant de quitter le logement

7 jours après votre emménagement

IMPORTANT : pensez à mettre à jour l’adresse qui figure sur votre carte grise

Idem pour vos papiers d’identité (on ne le fait pas en général)

Notez que vous devez récupérer la caution de votre ancien logement, sous un délai maximal de 2 mois

Contactez la CAF pour savoir si vous bénéficiez de l’aide au déménagement, sait-on jamais !

Rendez-vous à la mairie afin de vous faire connaître et pour savoir si des activités culturelles ou autres sont proposées par votre nouvelle mairie.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : conseils déménagement