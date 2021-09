Le 11 septembre 2001, 19 terroristes membres du réseau Al-Qaïda détournent 4 avions de ligne sur le sol américain. Vingt ans après, les autorités américaines estiment le nombre réel de victimes post-attentats de New-York bien supérieur à celui du 11 septembre 2001.

2 977 victimes le jour J

Les attentats du 11 septembre 2001 organisés aux États-Unis ont officiellement fait 2 977 morts, dont 2 753 dans l’effondrement des tours jumelles de Manhattan. Parmi ces 2 753 décès, on dénombre 343 pompiers et 60 policiers.

Mais avec la chute des “Twin-Towers”, ce sont des tonnes de poussières toxiques qui se sont répandues sur New-York d’ailleurs, tout le monde se rappelle les visages couverts d’une poudre blanche après l’effondrement des édifices.

Cette poudre contenait de l’amiante et des micros-morceaux de verre et de béton inhalés par les survivants, sans parler des fumées toxiques provoquées par les incendies des chocs et la combustion du carburant déversé des avions. Des substances qui ont pénétré les organismes par les voies respiratoires ou digestives. Un véritable cocktail empoisonné qui fera des victimes plus tard, à court, moyen ou long terme.

Au moins 6 000 victimes

Aux premiers instants de l’effondrement des tours, de nombreux policiers, agents de sécurité et pompiers sont arrivés sur les lieux sans protection respiratoire adaptée, prédisant autant de victimes à venir. À ce jour, le gouvernement américain estime que le nombre de victimes après attentat est supérieur à celui du 11 septembre. Ce qui équivaudrait à au moins 6 000 victimes versus les 2 977 victimes annoncées.

Les premiers patients venus en consultation à la suite de l’effondrement des tours sont arrivés dans les cabinets médicaux à partir du 14 septembre 2021, soit 3 jours après les attentats. La plupart pour des problèmes respiratoires. Malgré cela, les autorités locales indiquent que l’air de Manhattan est sain et respirable.

Mais le nombre de malades augmente, le nombre de cancers dus à l’amiante se développe, comme le mésothéliome, cette tumeur maligne qui affecte les cellules du mésothélium, la membrane protectrice qui recouvre les poumons et l’intérieur de la cage thoracique.

Les cancers de l’amiante

Ce type de cancer, causé principalement par l’amiante, peut prendre jusqu’à quarante-cinq ans pour se déclarer, ce qui signifie qu’à l’horizon 2045, les attentats du 11 septembre continueront de faire des victimes. Certains américains vivent donc aujourd’hui avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en tout cas pour ceux qui étaient dans le quartier du WTC ce 11/09/2001.

Prise en charge des victimes

Conscient du problème sanitaire que représente la chute des tours, le gouvernement Obama promulgue en 2011 une loi fédérale qui permet aux victimes de bénéficier d’un bilan de santé annuel gratuit, ainsi qu’une prise en charge à 100% de leurs traitements. Un plan d’indemnisation est également mis en place afin d’aider les personnes qui, en raison de leurs pathologies liées au 11 septembre ; ne peuvent plus travailler.

En plus des cancers, d’autres problèmes de santé ont fait leur apparition chez les personnes présentes dans le quartier des tours le 11 septembre ; asthme, sinusites, nodules pulmonaires, toux, problèmes aérodigestifs et troubles psychologiques. Au total, on estime à 400 000 personnes le nombre de potentielles victimes présentes au sud de Manhattan entre le 11 septembre 2001 et la fin du 1er trimestre 2002. Le mémorial de Ground Zero estime qu’aujourd’hui, plus de 50 000 personnes souffrent de maladies respiratoires liées à leur présence sur les lieux de l’attentat le 11 septembre 2001.

Le Memorial Glade pour les victimes post-attentats

Le 30 mai 2019, la clairière commémorative du 11/09 a été inaugurée. Ce “Memorial Glade” est constitué de 6 grands monolithes de pierre incrustés de morceaux d’acier des tours jumelles. Ces pierres géantes de 13 à 18 tonnes rendent hommage aux victimes post-attentat des tours jumelles ; pompiers, sauveteurs, personnes présentes sur le site le 11/09/2001.

