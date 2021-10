Noël arrive à grands pas, avec espérons-le la possibilité enfin après 18 mois de confinement la possibilité d’embrasser les êtres qui nous sont chers, en les recevant ou en se rendant chez eux. 18 mois de privation qui ne doivent pas nous faire oublier la magie de Noël, en préparant à nouveau les décorations festives qui vont avec. Mais connaissez-vous les origines de tous ces ornements ; qui vont du sapin aux boules, en passant par les guirlandes lumineuses ? Monsieur Vintage revient sur la genèse de ce qui fait la magie de Noël.

Les origines du sapin

Avant que n’arrivent les boules et autres guirlandes électriques, Noël se décorait au travers du sapin. Le choix du conifère ne s’est pas fait par hasard, puisque c’était le seul arbre à être garni en la période de décembre. D’ailleurs, dans le chant de Noël “Mon beau sapin”, cette particularité est soulignée au travers des paroles de la chanson :

“Mon beau sapin, roi des forêts,

Que j’aime ta verdure !

Quand par l’hiver bois et guérets

Sont dépouillés de leurs attraits,

Mon beau sapin, roi des forêts,

Tu gardes ta parure.”

Une parure conservée qui a fait du sapin l’arbre idéal pour décorer nos foyers pour Noël. Quant aux décorations, il faut attendre le 19ème siècle pour qu’elles apparaissent en France, au travers des bourgeois et aristocrates qui ornent leur conifère de pommes, de gâteaux arrondis, d’hosties et de rubans.

Des pommes aux boules

En 1858, la météo rude et une sécheresse importante privent les marchés de belles pommes rouges. La pénurie de pommes s’installe et il n’est alors plus possible de décorer le sapin avec ce joli fruit dodu et croquant. Pour le remplacer, un souffleur de verre de la verrerie de Goetzenbruck décide de concevoir des boules rouges, afin de remplacer la pomme dans le sapin. C’est ce qui donnera naissance aux fameuses boules de Noël que l’on connaît aujourd’hui.

L’arrivée de la guirlande électrique

Must du sapin et des décorations de Noël : la guirlande électrique. Elle est apparue pour la première fois en décembre 1882, lorsque Edward Hibberd Johnson, vice-président de l’Edison Electric Light Company décide d’installer une guirlande composée de 80 ampoules de couleur (rouges, bleues et blanches) sur son sapin, situé face à la fenêtre de sa maison new-yorkaise. Les voisins et passants découvrent cette curiosité lumineuse, dont le brevet a été déposé en 1880 par un certain Thomas Edison (co-fondateur de l’Electric Light Company).

Chaque année en décembre, les badauds se pressent devant la maison d’Edward Johnson afin d’admirer les illuminations. Et en 1894, le président Grover Cleveland demande que soient installées plusieurs guirlandes électriques sur le grand sapin de la Maison Blanche. Le succès est au rendez-vous et dès 1905, la société General Electric commercialise la première guirlande électrique à 16 ampoules. C’est le début des illuminations de Noël, qui restent toutefois réservées à une élite, puisque leur coût reste exorbitant : environ 2 000 euros pour un seul arbre. Une fortune à l’époque !

Des prix devenus très abordables

Aujourd’hui, le budget pour installer chez soi, ou à l’extérieur, des guirlandes de Noël électriques a chuté de façon importante. De nombreux magasins et/ou sites internet proposent des produits à LED vraiment abordables, tel que silamp.fr qui offre une large palette de systèmes d’éclairage.

Crédit photo : Pixabay©

