Comment créer rapidement un site web pour votre CV ?

Votre CV est le document qui synthétise votre profil et votre parcours académique et professionnel auprès des employeurs potentiels. Ce document rassemble votre personne, votre expérience professionnelle et votre potentiel, parfois sur une seule feuille de papier. Dans le processus formel des demandes d’emploi, le CV papier ne disparaîtra peut-être jamais, mais vous pouvez en dire beaucoup plus sur vous d’une manière beaucoup plus dynamique, sans effectuer aucun changement sur le contenu du CV manuscrit. Vous pouvez faire ça en créant un site web pour votre CV.

Pour cela, vous devez choisir le modèle de CV, la procédure de création, un hébergeur et un nom de domaine, etc. Découvrez dans cet article les étapes pour créer votre CV sous format de site internet.

Avantages d’un site portfolio ou un site cv

Les employeurs ne manqueront pas de remarquer votre investissement et bien d’autres qualités grâce à la création d’un site web informatif et bien structuré. Ce site internet pour votre CV montre également que vous prenez votre carrière au sérieux et que vous êtes motivés pour décrocher l’opportunité dont vous rêvez.

Vous pouvez personnaliser votre site internet et le laisser refléter votre personnalité. Pour cela, vous disposerez d’une multitude de possibilités pour améliorer votre présence en ligne. Profitez-en pour mettre en valeur vos atouts et démontrer pourquoi on devrait vous choisir. Veillez à ajouter votre portfolio, des illustrations pertinentes de votre travail et des témoignages ou recommandations de clients ou d’anciens employeurs pour vous démarquer des autres candidats.

Comment créer un site portfolio?

Lors des processus de recrutement, tout candidat cherche à créer le CV manuscrit parfait pour cette candidature. Certains sont plus créatifs et souhaitent se démarquer à tout prix et créent un site internet pour leur CV. Et rien de mieux pour se démarquer que cette technique qui en dit long sur vous, votre motivation et votre persévérance. Découvrez ci-après 6 étapes importantes pour créer rapidement un site percutant pour votre CV.

1. Choisissez le processus de création le plus approprié

Pour déterminer comment créer le site Web de votre CV, vous devez choisir l’une des trois options suivantes :

• Créez vous-même un site Web personnalisé.

• Utiliser un template de site de CV

• Utiliser un générateur de site de CV

Votre choix va se faire en fonction de vos connaissances en Web et également de votre temps libre. A partir de là, vous avez le choix de faire cette mission par vous-même ou de l’externaliser pour gagner du temps et avoir un meilleur résultat.

Si vous êtes extrêmement doué pour le Web et que vous souhaitez bénéficier d’un maximum de créativité en matière de conception, vous pouvez tout faire vous-même. Sinon, simplifiez-vous la tâche en utilisant un modèle de CV ou un créateur de site Web de CV.

Le créateur ou générateur de site Web CV s’avère être la solution la plus appropriée pour la majorité, vous n’avez qu’à choisir le template et de faire glisser vos données. C’est simple, rapide et efficace !

2. Le choix du nom de domaine

Le choix du nom de domaine fait partie intégrante de votre image de marque personnelle. Il est fortement recommandé d’utiliser votre propre nom pour que cela reste facile et pertinent. Pour plus de personnalisation et de créativité, vous pouvez ajouter votre métier ou votre domaine d’activité après votre nom. Par exemple, “www.LauraFontaine-marketingdigital.com” serait une option efficace pour cette candidate qui travaille dans le marketing digital.

Le fait d’avoir votre propre nom de domaine, par opposition à un nom qui inclut le site du template ou du générateur de site internet dans l’URL, confère de la crédibilité et du professionnalisme lors du partage de votre lien.

3. Choisissez votre design et votre thème

Le choix du design et du thème a une finalité esthétique mais pas seulement. Le design choisi aura un impact direct sur l’expérience utilisateur (User Experience) et sur le temps qu’il passera à naviguer sur votre site internet.

Veillez à choisir le design qui correspond le mieux à votre profil, domaines d’activité et personnalité également. Vous pouvez être créatif mais gardez un esprit professionnel et trouvez le juste milieu entre créativité et codes professionnels. Lors du choix de votre design, il faut également penser à la présentation de votre CV. Sera-t-il présenté sur une seule page ou vous repartirez votre contenu sur différentes pages ? Pour vous aider à répondre à cela, voyons ensemble le prochain paragraphe.

4. Organisez les sections et les pages de votre site

Pour créer un site web percutant pour votre CV, il faut sélectionner les sections pertinentes de votre CV manuscrit et penser à comment les présenter et les organiser sur votre site internet.

Par exemple, vous pouvez choisir de le répartir sur différentes pages de la manière suivante :

• Une page d’accueil : une page contenant votre photo et parlant brièvement de vous et de votre site internet.

• une page “à propos” : dans cette page, vous pouvez vous présenter et mettre en avant vos atouts et vos compétences. Vous pouvez également expliquer votre parcours et votre projet professionnel.

• Portfolio : sur cette page, vous pouvez montrer les différentes illustrations et exemples de votre travail à travers la création d’un portfolio complet et exclusif.

• Contact : ici, vous pouvez renseigner votre numéro de téléphone et vos différentes coordonnées. Bonus créativité : vous pouvez ajouter l’option de réserver un créneau pour un premier entretien.

• Recommandations : cette page doit contenir les lettres de recommandations ou les coordonnées de contact de vos anciens clients ou recruteurs susceptibles de recommander votre profil et vos compétences.

5. Pensez au référencement naturel de votre site internet

L’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) consiste à optimiser votre site Web afin qu’il soit mieux classé dans les résultats des moteurs de recherche. Plus vous êtes visible sur ces pages, plus les employeurs et les recruteurs ont de chances de tomber sur votre site Web de CV.

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour améliorer le classement de votre site Web :

• veille concurrentielle pour voir ce que les autres candidats font et comprendre ce qui marche bien et ce qui fonctionne moins bien,

• recherche de mots-clés et bonne utilisation de ces mots ou phrases,

• optimiser vos pages en fonction de vos objectifs.

