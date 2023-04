Pourquoi les programmes TV commencent de plus en plus tard en prime-time

Il est bien loin le temps où le film du soir débutait dès 20H30 à la télévision. Depuis quelques années déjà, l’heure du début de prime-time est passée de 20H30 à 20H45, puis 21H00 voire 21H15 ou 21H25 sur certaines chaînes, telles que TMC ou C8. Agaçant chaque soir les téléspectateurs, ce glissement d’horaire a une raison essentielle : la publicité. Ou quand gagner le plus d’argent possible modifie nos comportements sociétaux.

Des programmes TV diffusés de plus en plus tard

C’est l’agacement quotidien que nous vivons tous depuis plusieurs années maintenant. Les programmes télévisés de début de soirée (prime-time comme on dit dans le milieu de la télé) débutent de plus en plus tard. La bonne époque où le film débutait à 20H30 est bel et bien révolue. Aujourd’hui, il est monnaie courante qu’une émission ou un film soit lancé à 20H10 voir même 21H25 ! Soit une heure de plus qu’avant, à l’époque où l’on pouvait aller se coucher à 22H00, après le film.

Et ça n’est pas une vue de l’esprit. Une étude réalisée par l’ex-CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) devenu l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) au 1er janvier 2022, démontre qu’en moyenne, sur la semaine du 11 au 17 septembre 2021, pour un échantillon de 19 chaînes nationales, les programmes TV ont été décalés de 3mn 54’ par rapport aux horaires annoncées par les chaînes. La même étude faisait ressortir qu’en novembre 2019, ce décalage était de 2mn 33’ (voir tableau ci-dessous).

Le décalage se creuse donc de plus en plus au fil des années, pour arriver aujourd’hui à un cumul de +30 à +45 mn selon les chaînes.

Les chaînes qui sont le plus en retard quant à la diffusion de leur prime-time sont :

• TMC : +7mn 25’ de décalage

• TF1 : +7mn 17’

• M6 : +5mn 51’

Unique raison : la pub, efficace et rémunératrice

Pour connaître la raison de ce glissement d’horaire qui, loin d’être un hasard, est minutieusement calculé, faisons un tour par le service publicité d’une chaîne de télévision. On y apprend d’abord l’efficacité d’une pub TV. Une étude menée en France par Ekimetrics (cabinet spécialisé en data) sur 150 marques pendant 6 ans démontre que pour 1 euro investi en pub TV, la marque récupère 5,2 euros de chiffre d’affaires. C’est dire l’efficacité du média TV quand il s’agit de vendre des yaourts ou des couches-culottes.

Qui dit puissance du média dit tarif élevé. En moyenne, sur de grosses chaînes de télévision, prenons par exemple TF1, le prix du spot TV de 30 secondes se vend entre 50 000 et 70 000 euros à 20H00 ou juste avant le prime-time. Un montant qui peut monter jusqu’à 100 000 euros le spot de 30 secondes en fonction du programme diffusé et/ou du contenu du journal télévisé.

Un tarif élevé qui s’explique par le fait que la plus grosse audience TV a lieu à l’heure du prime-time. Chaque jour, la télévision rassemble 76% de la population française, soit 44 millions de personnes qui passent en moyenne 4H28 par jour devant leur TV. Et la période de la journée où le plus grand nombre de téléspectateurs regardent leur écran est celle du début de soirée.

Sachant que les chaines de télévision sont limitées à 12 minutes de publicité par heure, elles ont tout intérêt à diffuser un maximum de spots juste avant le prime-time. Et autant le faire à 21 heures, au moment où le compteur est à zéro. À noter que les chaînes sont tenues de respecter leur planning de diffusion, excepté pour les émissions en direct et événements sportifs. Ce qui incite certains animateurs tels que Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8 ou Yann Barthès dans Quotidien sur TMC à déborder sur le programme suivant, afin de capter des téléspectateurs qui resteront sur la chaîne (bah oui, le film est déjà commencé sur les autres chaînes TV) et aussi, de faire diffuser la page pub au moment où il y a le plus grand nombre de téléspectateurs devant leur écran (entre 21H00 et 21H15). Malin non ?

L’autre raison, évoquée cette fois par les chaînes de télévision, est de dire qu’elles adaptent leurs horaires à la nouvelle organisation des Français, qui dînent plus tard. Mais le fait de dîner plus tard n’est-il pas lié à la diffusion tardive … des films ?

Coup d’œil dans le rétroviseur

Il était une fois un ingénieur français nommé René Barthélemy. Le 14 avril 1931, il réussit à transmettre une image télévisée de Montrouge à Malakoff, devenant ainsi l’un des principaux pionniers de la télévision en France. Dans les années 30, la télévision connaît quelques balbutiements qui relèvent plus de l’ordre technique qu’une diffusion de masse. Au début de la seconde guerre mondiale, les premières émissions télévisées sont interdites par les Allemands et lorsque les Américains, à la libération, réinstallent l’antenne émettrice de signaux TV au sommet de la Tour Eiffel, les émissions reprennent tranquillement avec une diffusion moyenne d’1H30 par jour. Diffusion très discrète puisqu’à cette époque, seuls quelques ministères, de rares privilégiés et les hôpitaux militaires possèdent un poste de télévision, soit environ 1 000 téléviseurs “411 lignes” dans l’hexagone.

L’explosion de la télévision

En 1950, seuls 3700 foyers sont équipés d’un téléviseur dans l’hexagone. Ils reçoivent l’unique chaîne de télévision diffusées par la RTF (Radiodiffusion Télévision Française), qui deviendra l’ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française) en 1964.

1952 : La France compte 60 000 téléviseurs

1956 : 500 000 foyers français sont équipés d’une TV

1958 : 1 000 000 de foyers français ont un téléviseur

Le boom des seventies

Mais la démocratisation du téléviseur se fera surtout au début des années 70. Durant cette décennie, le taux d’équipement des ménages en matière de téléviseur passera de 1 foyer sur 10 en 1970 à 9 foyers sur 10 en 1979. En 2010, 98,4% des ménages français étaient équipés d’un téléviseur. Un taux qui diminue doucement depuis 2013, pour arriver à 93% en 2021, soit environ 27 millions de téléviseurs dans l’hexagone.

À noter qu’aujourd’hui, les jeunes s’équipent moins en téléviseurs puisque sur cette catégorie, ils sont 79% à posséder une TV en 2018, contre 97% en 2010.

De 1 à 207 chaînes

Depuis la création de la RTF en 1949 et jusqu’à 1964, seule une chaîne de télévision était disponible, on l’appelait d’ailleurs la première chaîne, diffusée en noir et blanc. À partir du 25 juillet 1964, la deuxième chaîne, en couleurs cette fois, fait son apparition. 1968 marquera la première diffusion d’une publicité télévisée sur la première chaîne et en 1972, la troisième chaîne (en couleurs également) est lancée.

Il faudra attendre l’année 1984 (celle du lancement de l’Espace par Renault) pour qu’une 4ème chaîne fasse son apparition, privée cette fois-ci : CANAL+. À la fin des années 80 début des 90’s, le nombre de chaînes privées se développera considérablement, pour arriver aujourd’hui à 207 chaînes disponibles en France.

