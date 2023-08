Geneviève de Fontenay est décédée à l’âge de 90 ans. Véritable gardienne du chic à la Française entre 1981 et 2015 à la tête de Miss France, la femme au chapeau était une figure emblématique du PAF. C’est son fils Xavier qui a annoncé la nouvelle à la chaîne TF1 ce mercredi 2 août 2023.

Geneviève de Fontenay nous a quittés à l’âge de 90 ans. Figure emblématique du monde de la beauté en France, elle a marqué l’histoire avec son engagement et son charisme au sein de Miss France. Née le 30 août 1932 à Royan, Geneviève Mulmann, de son vrai nom, a grandi dans un contexte familial modeste. Sa vie est un véritable parcours semé d’embûches, mais aussi d’accomplissements, la conduisant à devenir l’une des personnalités les plus influentes du concours de beauté en France.

Geneviève de Fontenay : Une Icône de l’Élégance et de l’Engagement

Le début de sa carrière dans l’univers de la mode et de la beauté a commencé par hasard. En 1954, Geneviève participe au concours de beauté « La plus belle femme de France » sur un coup de tête, et pour sa surprise, elle remporte le titre. Cette victoire marque le point de départ d’une aventure qui changera sa vie à jamais. Grâce à son charme et à son charisme naturel, elle devient rapidement un mannequin très prisé dans le milieu de la mode.

Cependant, c’est en 1957 que Geneviève de Fontenay devient une figure emblématique en intégrant le Comité Miss France. Elle est nommée directrice générale du concours Miss France par le fondateur du comité, Maurice de Waleffe. Dès lors, sa vie est étroitement liée à l’organisation de ce prestigieux événement, qu’elle dirigera pendant de nombreuses années avec une passion et un dévouement sans faille.

Son dévouement à la promotion de la beauté française et son engagement envers les jeunes femmes en font rapidement une personnalité incontournable de l’industrie de la mode et de la beauté. Elle est respectée et admirée pour sa rigueur et son intégrité, et elle reste une voix forte pour la défense de l’élégance et de la féminité. Geneviève de Fontenay se distingue par son refus d’adhérer aux diktats de la mode moderne et de la vulgarité. Elle est reconnue pour sa volonté de préserver les valeurs traditionnelles de la beauté et de la féminité françaises.

Ses déclarations passionnées et ses prises de position souvent controversées ont fait d’elle une personnalité appréciée autant que critiquée. Geneviève n’hésite jamais à exprimer son désaccord face à certaines dérives dans l’industrie de la beauté et à défendre ses convictions. Son refus de voir les Miss France poser pour des photos dénudées ou pour des marques de cigarettes lui vaut d’ailleurs d’être surnommée la « Dame au chapeau », en référence à l’accessoire qu’elle porte toujours avec élégance.

Une femme fidèle à ses convictions

Au-delà de son implication dans le monde de la beauté, Geneviève de Fontenay s’est également engagée dans des causes sociales et humanitaires. Elle a toujours soutenu les actions en faveur des enfants malades et des personnes défavorisées. Sa générosité et son empathie envers les autres lui ont valu un immense respect de la part du public français.

Cependant, sa vie n’a pas été dénuée de difficultés. En 2010, Geneviève de Fontenay décide de quitter le Comité Miss France après des désaccords profonds avec Endemol, le groupe de production de l’émission. Elle crée alors un nouveau concours de beauté, « Miss Nationale », dans lequel elle poursuit son engagement envers les jeunes femmes et leur bien-être. Malheureusement, cette nouvelle aventure s’achèvera en 2013 après des problèmes juridiques avec le Comité Miss France.

Malgré les épreuves, Geneviève de Fontenay a toujours su rebondir et rester fidèle à ses convictions. Elle est et restera une icône incontournable du concours de beauté en France. Aujourd’hui, même si elle s’est retirée de la scène médiatique, son héritage perdure grâce aux valeurs qu’elle a défendues avec passion tout au long de sa vie.

La vie de Geneviève de Fontenay est un véritable exemple de détermination, d’engagement et de courage. Son parcours atypique et sa personnalité charismatique ont marqué l’histoire du concours de beauté en France. Elle restera à jamais une icône de l’élégance et de l’engagement, rappelant à tous que la beauté peut être synonyme d’intégrité et de valeurs profondes.

Crédit photo : Georges Seguin©-Wikimedia