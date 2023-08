Jango Edwards : le plus barré des clowns nous a quittés

L’humoriste américain Jango Edwards nous a quittés vendredi 4 août à l’âge de 73 ans, des suites d’un cancer. C’est à Barcelone, où il vivait, qu’il a passé ses derniers instants. L’information a été communiquée par son attachée de presse à l’AFP.

Le clown Jango s’est éteint. Célèbre en France pour ses apparitions délirantes sur les plateaux de télévision, “Coucou c’est nous” avec Christophe Dechavanne ou “Nulle part ailleurs” avec Antoine de Caunes, il avait un charisme indéniable et une véritable “gueule” qu’il déformait à loisir pour ses célèbres grimaces.

La vie de Jango Edwards, artiste de renom et provocateur du monde du spectacle, est une épopée riche en rebondissements, en rires et en réflexions profondes. Né le 15 avril 1950 à Détroit, aux États-Unis, Edwards a marqué l’histoire du clown moderne grâce à sa créativité débordante, son esprit subversif et son engagement indéfectible envers l’art du rire.

Enfance et débuts

Jango Edwards, de son vrai nom Stanley Ted Edwards, a grandi dans une Amérique en pleine effervescence culturelle et sociale. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par le monde du spectacle et de la comédie. Il a rapidement découvert sa passion pour le clown, un art qui allait façonner le cours de sa vie. Sa fascination pour les clowns traditionnels, tels que Charlie Chaplin et les Marx Brothers, a grandement influencé son propre style comique.

Ses premiers pas sur scène remontent aux années 1960, lorsqu’il a rejoint des troupes de théâtre itinérantes et des spectacles underground à San Francisco. C’est là qu’il a commencé à développer son personnage emblématique, un clown extravagant et excentrique, mélangeant le burlesque classique avec une touche de satire sociale.

L’Europe et l’épanouissement artistique

Au début des années 1970, Jango Edwards décide de partir pour l’Europe à la recherche de nouvelles opportunités artistiques. Il s’installe finalement à Amsterdam, aux Pays-Bas, où il deviendra une figure emblématique de la scène artistique alternative européenne. C’est à Amsterdam qu’il fonde la troupe « The Friends Road Show », un collectif de clowns et d’artistes de rue qui allait révolutionner le monde du spectacle vivant.

Le style de Jango Edwards était unique en son genre. Il mélangeait l’absurde et la satire avec une énergie débordante, repoussant sans cesse les limites de la comédie conventionnelle. Ses performances dénonçaient souvent les absurdités de la société moderne, tout en mettant en lumière la beauté et la poésie du monde à travers les yeux d’un clown.

Engagement et Héritage

Jango Edwards était non seulement un artiste de renom, mais aussi un militant pour la liberté d’expression et la créativité artistique. À une époque où l’humour était parfois étouffé par la censure et la conformité, Edwards a osé briser les tabous et défier les normes établies. Son approche audacieuse et sans compromis a inspiré de nombreux artistes à suivre leur propre voie, sans craindre les conséquences de leur choix.

Son héritage se reflète dans le mouvement du « Nouveau Clown », qu’il a largement contribué à façonner. Le Nouveau Clown est un genre artistique qui explore les frontières du comique tout en restant profondément ancré dans le théâtre physique et la performance visuelle. Jango Edwards a ouvert la voie à cette forme d’expression unique qui continue d’influencer les artistes contemporains.

Un provocateur du monde de l’art

Au fil des décennies, Jango Edwards a continué à se produire sur scène et à influencer des générations d’artistes et de spectateurs. Sa carrière prolifique a été marquée par des tournées mondiales, des performances mémorables et des moments de rire inoubliables. Sa capacité à aborder des sujets sérieux tout en faisant rire a été son atout majeur, et son impact sur la comédie contemporaine ne peut être surestimé.

La vie de Jango Edwards a été celle d’un artiste passionné et intrépide qui a consacré sa vie à faire rire, réfléchir et remettre en question les conventions. Son approche innovante du clown et de la comédie a ouvert de nouvelles perspectives artistiques et a laissé une empreinte indélébile sur le monde du spectacle. Jango Edwards restera à jamais une icône du rire et un véritable provocateur du monde de l’art.

Crédit photo : Rob Boogaerts/Anefo©-Wikimedia