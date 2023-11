L’amour, est-ce que c’était mieux avant ?

Ah, l’amour ! Ce mystère insondable qui a tourmenté les esprits depuis l’aube des temps. Certains nostalgiques soutiennent mordicus que c’était mieux avant, une époque où les déclarations se faisaient en calligraphie et où l’on envoyait des colombes pour transmettre ses sentiments. Mais était-ce vraiment le bon vieux temps de l’amour, ou avons-nous juste oublié les désagréments pour ne nous rappeler que des rêves rose bonbon ?

Les déclarations d’amour à la plume : élégance ou ennui ?

Remontons dans le passé, à l’époque où l’on déclarait sa flamme avec une plume, de l’encre et du papier. Les romantiques diront que c’était le summum de l’élégance. Mais essayer d’écrire avec une plume équivaut à essayer de textoter avec un stylo Bic. Les taches d’encre et les plumes égarées ont dû ruiner plus d’une déclaration d’amour. Mais les paroles s’envolent et les écrits restent. Et écrire une lettre équivalait alors à prendre une photographie sur une pellicule argentique. On s’y appliquait, prenant le temps et cherchant la meilleure tournure et la plus belle syntaxe, comme on s’appliquait à prendre une belle photo. Parce qu’on savait que l’œuvre allait rester et être conservée.

Aujourd’hui, les lettres n’existent malheureusement presque plus, ou se font si rares. Alors qu’en 1965, chaque Français envoyait 93 lettres ou cartes postales par an, il en expédiait 45 en 2008 et 5 en 2022. Une sacrée dégringolade causée par la forte étendue du téléphone entre 1970 et 2000 (téléphone au travail, téléphone fixe au domicile, le fax, dans la voiture et enfin l’arrivée du téléphone portable). Entre 2000 et 2023, le développement d’internet, des applications mobiles (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) et la généralisation du téléphone mobile ont sacrifié la lettre au profit du digital.

Le digital a changé la donne

Par conséquent, on se rencontre le plus souvent aujourd’hui via un écran, sur la base de critères préremplis, puis on se découvre physiquement et, si on se plaît, enfin, si ça “matche”, on établi une relation, qu’elle devienne ou non amoureuse. Terminé le hasard, ou le destin diront certains, place à la recherche préparée et à distance. Une aubaine pour les timides ou celles et ceux qui manquent de temps et veulent aller à l’essentiel. Est-ce vraiment mieux pour autant ? Oui répond une majorité de femmes, qui voit dans les rencontres par internet un moyen efficace et rassurant de trier les potentiels mâles, mettant de côté les nombreux mythomanes et dragueurs professionnels.

Les rendez-vous romantiques au clair de Lune : magique ou mosquito ?

Les films en noir et blanc nous ont vendu du rêve avec des couples flânant sous la lueur romantique d’une lune bienveillante. Cependant, la réalité est souvent moins glamour. Les rendez-vous en plein air signifient des piqûres de moustiques, des allergies au pollen et des négociations diplomatiques pour partager une couverture. Sans oublier qu’entre-temps, la Covid-19 a fait son apparition, imposant son masque, son gel hydro alcoolique et ses contacts limités. Non merci, je préfère un bon “Netflix and Chill” sans risque de piqûre d’insecte déclarent les prospecteurs d’amour … ou de sexe en 2023.

Parce qu’en comparaison de l’ère pré-années 2000, on ne pense pas toujours à l’amour de nos jours. Le “coup d’un soir” est entré dans les mœurs (d’ailleurs, de nombreux sites internet spécialisés dans le domaine ont vu le jour ces 15 dernières années), comme la relation à distance, chacun chez soi et des galipettes programmées sur rendez-vous.

Bien sûr et fort heureusement, de nombreuses idylles amoureuses ou coups de foudre sont nés des rencontres par internet ou smartphone. Mais le nombre de mariages en France, est tout de même passé de 393 700 en 1970 à 225 000 en 2020. Dans le même temps, le nombre de divorces a augmenté, passant de 38 949 en 1970 à 133 909 en 2010. L’amour existe toujours, mais on se “jette” plus facilement, surtout depuis la mise en place le 1er janvier 2017 du “divorce avec consentement mutuel sans juge”.

Pour résumer, en 2023, on se choisit sur internet, on tombe amoureux et on se fait larguer par sms. Mais l’amour existe toujours. Les façons de le faire naître ont considérablement évolué, c’est tout. Et les couples mariés depuis 30 ans et plus se font plus rare, parce qu’on est dans une société de changement, où à l’instar d’un appareil ménager qui présente un disfonctionnement, on jette, on ne répare plus, c’est comme ça.

Les sérénades enflammées : mélodramatique ou inaudible ?

Autrefois, les amoureux exprimaient leur passion à travers des sérénades enflammées sous le balcon de leur bien-aimée. C’était peut-être romantique, mais soyons réalistes : qui a besoin d’un voisin tentant de faire vibrer une guitare avec la grâce d’un éléphant dans un magasin de porcelaine à minuit ? La musique moderne et les écouteurs ont rendu ces moments plus intimes, moins gênants et sans risque d’être réveillé par une version désastreuse de « La Vie en Rose ». Blague à part, la sérénade a disparu, remplacée par des chansons partagées via WhatsApp, dont on juge le contenu proche de nos sentiments (Telle que “Still Loving You” du groupe allemand Scorpions, souvent classée dans les plus belles chansons d’amour, après “Ne me quitte pas” de Jacques Brel). C’est plus rapide, mais ça détruit l’esprit créatif de chacun, tel un Fabrice Lucchini qui ne s’exprime que par citations.

Les lettres d’amour éternelles : touchantes ou trop longues ?

Les déclarations d’amour à l’ancienne étaient souvent de longues épîtres d’amour éternel. On peut les comparer aux messages modernes, qui se résument souvent à des emojis et des abréviations. Mais soyons sérieux, qui a vraiment le temps de lire une lettre de 10 pages dans notre ère de l’information instantanée ? Parfois, moins c’est plus, surtout quand il s’agit de déclarations d’amour. D’autant que les femmes apprécient le romantisme à condition qu’il soit bien dosé et subtil. Un éternel “poète” cheveux aux vents aura vite fait de lasser la plus romantique des femmes, qui attend aussi d’un homme qu’il soit bon amant, doux mais fort, protecteur, respectueux de sa liberté et adepte de la parité dans le couple.

L’amour, toujours aussi mystérieux

Alors, l’amour était-il vraiment mieux avant ? Peut-être pas, mais il était différent. Les époques changent, les modes d’expression aussi. Cependant, une chose demeure inchangée : l’amour reste un mystère complexe, une aventure pleine de hauts et de bas, de moments hilarants et de doux souvenirs.

En fin de compte, que ce soit avec des plumes ou des emojis, des sérénades ou des playlists, l’amour reste le même : une aventure humaine pleine de surprises, d’émotions et, bien sûr, d’une pincée d’humour pour alléger le fardeau de la romance. Alors, peu importe l’époque, l’amour est là pour nous rappeler que la vie, avec toutes ses bizarreries, est une comédie à laquelle nous participons tous. Vive l’amour, d’hier, d’aujourd’hui et de demain !



Crédit photo : Pixabay