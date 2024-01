Les origines et spécificités du carême

Le Carême, l’une des périodes les plus importantes du calendrier liturgique chrétien, est célébré chaque année par les fidèles catholiques du monde entier, soit 2,5 milliards de chrétiens (dont 4 millions en France). En 2024, le Carême débutera le mercredi 14 février, mercredi des cendres, pour se conclure le jeudi 6 avril, jeudi Saint. Soit une période de plus de 40 jours. Cette période de jeûne et de réflexion prépare les croyants à célébrer la résurrection du Christ lors de la fête de Pâques.

Chaque religion monothéiste ; islam, judaïsme et christianisme demande à ses fidèles de pratiquer un jeûne. Que ce soit le Ramadan, le Yom Kippour ou le Carême, ces périodes ont un objectif commun : purifier le corps et l’esprit du fidèle. Attardons-nous aujourd’hui sur le Carême, qui débutera le mois prochain, au jour de la Saint-Valentin.

Origines du Carême

Les origines du Carême remontent aux premiers siècles du christianisme. Initialement, il était observé comme une période de préparation des catéchumènes (personnes en cours de conversion au christianisme) avant leur baptême pendant la Vigile pascale. Au fil des siècles, le Carême s’est étendu à l’ensemble de la communauté chrétienne, devenant un temps de pénitence, de prière et de jeûne en mémoire des 40 jours que Jésus passa dans le désert.

Spécificités du Carême

Le Carême est caractérisé par la prière, le jeûne et l’aumône. Les fidèles sont encouragés à approfondir leur relation avec Dieu, à se détacher des plaisirs matériels et à se consacrer à la charité envers les moins fortunés. La prière est centrale pendant cette période, invitant les croyants à méditer sur leur foi, à demander pardon pour leurs péchés et à renforcer leur engagement envers Dieu.

Jeûne et abstinence

Le jeûne pendant le Carême consiste généralement à s’abstenir de manger deux repas principaux par jour, en ne conservant qu’un repas modeste et deux collations qui, combinées, ne doivent pas équivaloir à un autre repas complet. De plus, les fidèles âgés de 18 à 59 ans sont appelés à s’abstenir de viande les jours de jeûne.

L’abstinence de viande est également observée tous les vendredis du Carême. Les croyants sont encouragés à privilégier des repas plus simples et à s’abstenir de certains plaisirs, symbolisant ainsi le renoncement à la luxure et à la tentation.

Aliments et boissons autorisés

Pendant le Carême, de nombreux fidèles choisissent de s’abstenir de certains aliments considérés comme luxueux ou indulgents. Les plus traditionnels renoncent à la viande, mais d’autres peuvent également éliminer le sucre, les produits laitiers, ou encore l’alcool de leur régime alimentaire.

Les boissons comme l’eau, le café et le thé sont généralement autorisées, mais de nombreux fidèles choisissent également de s’abstenir d’alcool pour renforcer leur discipline spirituelle.

En somme, le Carême catholique de 2024 offre aux croyants une occasion unique de se recentrer sur leur foi, de pratiquer la discipline spirituelle, et de se préparer joyeusement à la célébration de Pâques. Que cette période de jeûne et de réflexion soit pour tous une expérience enrichissante, marquée par la croissance spirituelle et la solidarité envers ceux qui sont dans le besoin.

Crédit photo : Pixabay©