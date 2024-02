Facebook fête aujourd’hui ses 20 ans

Aujourd’hui, le 4 février 2024, marque un jalon important dans l’histoire de l’internet moderne : le 20e anniversaire de Facebook. Ce réseau social emblématique, fondé par Mark Zuckerberg, a transformé la façon dont nous interagissons, partageons et consommons l’information en ligne.

Genèse de Facebook

À l’origine, une idée. Celle des frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, tous les deux étudiants dans la prestigieuse Harvard University, à Cambridge dans le Massachusetts. Les deux frères envisagent alors de créer, avec un autre étudiant de Harvard ; Divya Narendra, un réseau social qui s’appellerait Harvard Connection, afin que les étudiants puissent échanger sur cette plateforme. Nous sommes en 2002 et pour faire avancer leur projet, les trois associés font appel à Mark Zuckerberg en octobre 2003, petit génie du codage et de l’informatique (il avait programmé sa première messagerie web baptisée ZuckNet à l’âge de 11 ans). La mission de Zuckerberg était de terminer les codes sources du site et de le rendre fonctionnel le plus vite possible.

Mais le petit génie de l’informatique décide de lancer sa propre plateforme, qu’il baptise d’abord The Facebook, avant de retirer le “The” en 2005, lorsqu’il achète le nom de domaine “Facebook” pour la somme de 200 000 $.

Pourquoi Facebook utilise le bleu ?

Et Facebook naquit dans les dortoirs de Harvard en 2004, lorsque Zuckerberg lance le site sous le nom de « The Facebook », le 4 février 2004. L’idée était de créer une plateforme où les étudiants universitaires pouvaient se connecter, échanger des informations et interagir en ligne. Le concept a rapidement évolué pour inclure d’autres universités, puis le grand public, et est devenu l’un des réseaux sociaux les plus influents du monde.

Parce qu’il est daltonien, le bleu est la couleur que Zuckerberg voit le mieux. C’est donc celle qui choisit pour son site. Les frères Winklevoss quant à eux, lanceront leur propre site : “ConnectU” le 21 mai 2004. S’en suivra une bataille juridique entre les fondateurs des 2 sites, à l’issue de laquelle les trois initiateurs de “ConnectU” percevront une indemnité de 65 millions de $ : 20 millions de $ en numéraire et 45 millions de $ en actions Facebook.

Développement et notoriété

Au fil des ans, Facebook a connu une croissance exponentielle, étendant son influence à l’échelle mondiale. Des fonctionnalités telles que le mur, les albums photo, les événements et les groupes ont permis aux utilisateurs de partager leur vie en ligne de manière plus immersive que jamais. L’introduction de la fonction de « J’aime » a également ouvert la voie à une nouvelle forme d’interaction sociale basée sur la validation et l’approbation.

La notoriété de Facebook s’est renforcée avec le temps, attirant des milliards d’utilisateurs à travers le monde. Des personnalités publiques aux petites entreprises en passant par les organisations à but non lucratif, tout le monde a trouvé une place sur cette plateforme, contribuant à sa richesse et à sa diversité.

Nombre d’Utilisateurs

En 2005, Facebook compte 1 million d’utilisateurs actifs. Quatre ans après son lancement, en 2008, Facebook compte 100 millions d’abonnés. En 2010, ils sont 500 millions, puis 1 milliard en 2012, 2 milliards en 2016 et enfin, 3 milliards d’utilisateurs aujourd’hui.

À ce jour, Facebook grâce à ses 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels, et de loin, est devenu le plus grand réseau social de la planète. Il est le 3ème site le plus visité au monde derrière Google et YouTube, avec un trafic de 17 milliards de visites par mois. Le site a réalisé un chiffre d’affaires de 116 milliards de $ en 2022. Un CA qui est passé de 86 milliards de $ en 2020 à 118 milliards en 2021, année où Facebook est devenu Meta. Le site emploie 87 000 salariés à temps plein dans le monde.

Cette portée massive a fait de Facebook un acteur incontournable dans le paysage numérique, avec une influence profonde sur la manière dont nous communiquons, consommons des contenus et interagissons avec le monde qui nous entoure.

Phénomène social

Facebook a non seulement transformé la façon dont nous communiquons, mais il a également influencé la société dans son ensemble. Il a facilité la connexion entre les individus à travers les frontières géographiques, les barrières linguistiques (Facebook existe en 97 langues) et les différences culturelles. Il a également joué un rôle central dans des événements politiques, sociaux et culturels majeurs, donnant une voix à ceux qui étaient autrefois marginalisés et permettant la mobilisation à grande échelle pour des causes importantes.

Facebook a redéfini la manière dont nous interagissons et participons à la société en ligne. Alors que nous célébrons ses 20 ans d’existence, il est indéniable que son impact continuera d’être ressenti pendant de nombreuses années à venir, façonnant ainsi le paysage numérique et social de notre monde moderne.

Crédit photo : Pixabay