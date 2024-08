26 juillet 1908, le FBI était créé aux États-Unis

Le 26 juillet 1908 marque la naissance de ce qui deviendra une institution clé de la justice et de la sécurité nationale aux États-Unis : le Bureau fédéral d’investigation, plus connu sous son acronyme anglais FBI (Federal Bureau of Investigation). Fondé sous l’impulsion du procureur général Charles Joseph Bonaparte-Patterson (petit neveu de Napoléon Ier), sous la présidence de Theodore Roosevelt, le FBI a évolué pour devenir une agence de premier plan dans la lutte contre le crime et la protection des citoyens américains.

Les origines de la création du FBI

À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les États-Unis faisaient face à une montée de la criminalité, de la corruption et des crimes transfrontaliers. Le besoin d’une force fédérale capable d’enquêter et de poursuivre ces crimes au-delà des limites des États devenait de plus en plus évident. En 1908, Charles Bonaparte créa un petit groupe d’enquêteurs au sein du Département de la Justice, répondant à la nécessité d’une telle force. Ce groupe de 34 agents spéciaux constituait le noyau de ce qui allait devenir le FBI.

Le rôle du FBI

Le FBI a pour mission de protéger et de défendre les États-Unis contre les menaces (internes et externes) terroristes et d’espionnage, de faire respecter les lois criminelles et civiles, de fournir des services de direction et de justice pénale aux partenaires fédéraux, étatiques, municipaux et internationaux. Ses responsabilités incluent :

La lutte contre le terrorisme intérieur et international

La protection contre les cyberattaques

La lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue

La lutte contre la corruption publique

La protection des droits civils

La lutte contre la fraude financière et les crimes en col blanc

Les grandes affaires résolues par le FBI

Au fil des décennies, le FBI a été impliqué dans de nombreuses enquêtes de grande envergure. Parmi les plus notables :

L’enquête sur la disparition de Jimmy Hoffa : L’ancien dirigeant syndicaliste a disparu en 1975, et bien que l’affaire reste non résolue, le FBI a consacré des ressources considérables à l’enquête.

L’arrestation d’Al Capone : Dans les années 1930, le FBI a joué un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment en contribuant à l’arrestation du célèbre gangster Al Capone.

Le démantèlement du réseau d’espionnage soviétique : Durant la Guerre froide, le FBI a découvert et démantelé plusieurs réseaux d’espionnage soviétique aux États-Unis.

L’attentat du marathon de Boston en 2013 : Le FBI a mené l’enquête et a rapidement identifié et neutralisé les responsables de l’attentat.

Évolution du FBI

Depuis sa création en 1908, le FBI a connu une croissance exponentielle. De ses modestes débuts avec 34 agents, l’agence compte aujourd’hui plus de 35 000 employés, dont environ 13 000 agents spéciaux. Son budget annuel a également considérablement augmenté pour atteindre environ 10 milliards de dollars.

Le FBI a su s’adapter aux nouvelles menaces. À l’ère numérique, l’agence a développé des unités spécialisées dans la cybercriminalité et la sécurité informatique. Elle a également renforcé sa coopération avec d’autres agences internationales pour lutter contre le terrorisme mondial et le crime organisé transnational.

FBI : recrutement, conditions et salaires

Les locaux du FBI sont situés au 935 Pennsylvania Avenue, à Washington D.C, depuis 1975 (voir photo). Il est possible de les visiter à condition d’en faire la demande au moins un mois à l’avance (pour des raisons de sécurité et de contrôles). La visite dure deux heures.

Si vous avez envie d’y travailler, sachez que c’est impossible pour un Français, le FBI n’agissant que sur le territoire américain. Vous pouvez cependant postuler à la CIA, service de renseignement et d’espionnage américain qui agit uniquement à l’extérieur des États-Unis, en tant qu’informateur.

Les conditions pour postuler au sein du FBI, pour un Américain, sont les suivantes :

Avoir entre 23 et 36 ans

Posséder une licence spécifique et utile aux besoins du FBI

Avoir deux années d’expérience professionnelle

Salaires

Une fois embauché, un agent du FBI suit une formation sur le campus de la FBI Academy, à Quantico, dans l’état de Virginie. La durée de cette formation est de 21 semaines. Le salaire moyen d’un agent du FBI débutant est de 73 000 $ par an (le salaire moyen aux USA est de 69 400 $ par an), soit 6 083 $ par mois. Une rémunération qui peut monter jusqu’à 100 000 ou 150 000 $ par an en fonction de l’ancienneté et du poste occupé. Ce montant ne comprend pas les primes, ni les actions, ou l’intéressement d’un agent. Les salaires sont identiques quelle que soit l’affectation géographique de l’agent. Ainsi, un agent débutant à New-York aura du mal à s’en sortir financièrement, même si son salaire de débutant peut paraître élevé pour nous Français. En effet, pour vivre décemment à New-York (loyer + alimentation + charges) par exemple, il faut un revenu minimum de 100 000 $ par an.

Depuis plus d’un siècle, le FBI joue un rôle essentiel dans la protection des citoyens américains et la défense des intérêts du pays. De ses premières missions contre le crime organisé à la lutte moderne contre le terrorisme et la cybercriminalité, l’agence continue d’évoluer pour faire face aux défis changeants du monde moderne. La création du FBI le 26 juillet 1908 restera une date marquante dans l’histoire de la justice américaine, symbolisant la quête incessante de sécurité et de justice.

Crédit photo : Aude© – wikimedia – licence creative commons.