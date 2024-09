« 1 fils, 1 mère, 1 rêve : sur la route de l’eau »

Tom et sa maman, Charlotte, ont un projet passionnant. Celui de lever des fonds afin de financer des programmes pour faciliter l’accès à l’eau en Afrique. L’eau, un élément tellement disponible pour nous autres, occidentaux. Pour ce faire, Mère et fils traverseront l’Afrique du Nord au Sud pour sensibiliser le monde au problème de manque d’eau sur le continent Africain, au travers d’un documentaire, de photos et d’un reportage sur le terrain. Ils ont besoin de vous, de nous, pour mener à bien leur dessein.

Un projet tourné vers les autres

Les projets humanitaires sont intéressants et permettent de sortir de notre confort quotidien pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Mais quand ils s’organisent entre un fils et sa mère, ils en deviennent encore plus touchants parce qu’ils rapprochent des membres d’une même famille autour de valeurs communes, totalement dénuées de recherches mercantiles et résolument tournées vers les autres.

Tom est en train de monter un projet visant à traverser le continent Africain par la route avec pour objectif de lever des fonds pour l’association Charity : Water. Cette association, mondialement reconnue, s’occupe de financer des projets visant à faciliter l’accès à l’eau potable.

Traverser l’Afrique du Nord au Sud

Pour ce faire il a proposé à sa mère, photographe professionnelle, de partir avec lui pour réaliser un documentaire et un reportage photo en allant sur le terrain. À l’aide de leurs caméras et appareils photos, ils captureront les réalités concernant l’accès à cette ressource si précieuse à travers les différents pays qu’ils traverseront, au volant de leur Toyota Land Cruiser.

Pour mener à bien ce projet, ils ont créé l’association « Espoir en route » et ils recherchent des fonds pour financer cette initiative solidaire. Ils ont également besoin d’un maximum de visibilité pour avoir l’opportunité de rencontrer de potentiels donateurs. Chaque don est déductible d’impôts jusqu’à une hauteur de 60 %. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de les soutenir dans leur projet.

Des chiffres alarmants

Ce voyage est bien plus qu’une simple aventure humaine et artistique, il est avant tout un engagement pour une cause cruciale. Une aventure solidaire pour l’accès à l’eau potable en Afrique. Aujourd’hui, l’UNESCO estime que 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 80 % des maladies dans le monde sont d’origine hydrique, et chaque jour, 650 personnes, dont la majorité sont des enfants de moins de cinq ans, meurent de diarrhée en Afrique.

Une action de terrain

Pour sensibiliser à cette situation critique, Tom et Charlotte vont parcourir le continent africain, en documentant les réalités locales à travers la photographie et la vidéo. Pour défendre cette cause, l’équipe a choisi de collaborer avec Charity : Water, une association mondialement reconnue qui adopte un modèle unique : 100 % des dons publics vont directement au financement de projets durables pour l’accès à l’eau potable.

Voici la feuille de route de ce projet passionnant :

• Étape 1 : financement de la campagne (août à novembre 2024).

Pour financer cette campagne, Tom et Charlotte ont créé l’association ESPOIR EN ROUTE, qui permet de récolter des dons de particuliers et d’entreprises avec des avantages fiscaux (déduction d’impôt jusqu’à 60 %). Des opportunités de sponsoring en échange de visibilité sont également proposées.

• Étape 2 : lancement de la campagne (novembre 2024 à juin 2025).

À leur départ de Paris, Tom et Charlotte lanceront une campagne de collecte de fonds sur la plateforme de Charity : Water. Leurs réseaux sociaux seront le relais de cette campagne, avec des mises à jour quotidiennes pour engager leur communauté et la sensibiliser.

• Étape 3 : financement des projets sur le terrain (à partir de juin 2025).

À leur retour, Tom et Charlotte organiseront une exposition photographique à Paris ainsi qu’une projection du documentaire. 30 % des bénéfices seront reversés à la cagnotte de Charity : Water.

Un impact mesurable et durable

Chaque donateur sera tenu informé du projet qu’il a contribué à financer, avec un suivi précis : 6 à 9 mois après la clôture de la collecte, ils recevront des détails sur le pays bénéficiaire, et après 21 mois, un rapport d’achèvement avec les coordonnées GPS, une photo et une description du projet. (Exemple ici)

Rejoignez l’aventure et suivez le périple de Tom et Charlotte tout au long de cette aventure. Mère et fils partageront leurs expériences et leurs rencontres sur leurs réseaux sociaux :

• Instagram : tominAfrica et charlottebadelon

• TikTok : tominAfrica

• YouTube : tominAfrica (à venir)

Pour en savoir plus et découvrir comment vous pouvez soutenir cette initiative, rendez-vous sur https://tominafrica.com/ ou contactez Tom à l’adresse suivante : tomsallepro@gmail.com. Contact : Tom Sallé Chef de projet et président de l’association Espoir en route tomsallepro@gmail.com +33 6 83 12 98 37