“Je fais la paix avec mon passé” : mon auto-thérapie par le pardon, en vente en librairie

La nouvelle méthode d’auto-thérapie d’Emeric Lebreton : “Je fais la paix avec mon passé – mon auto-thérapie par le pardon” est en vente en librairie. Ce recueil de 192 pages vous propose d’analyser votre propre histoire, vos blessures et les situations qui vous ont fait souffrir afin d’apprendre à pardonner et transformer positivement votre vie.

Pardonner pour avancer

Emeric Lebreton, docteur en psychologie et cofondateur d’Orientaction, est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages en développement personnel et professionnel et romans ; dont plusieurs best-sellers tels que “Ce que j’aimerais te dire”, vendu à + 100 000 exemplaires, « La méthode 10/10 », vendu à plus de 50 000 exemplaires ou encore « Le jeu de cartes des valeurs”, vendu à plus de 25 000 exemplaires.

Son dernier ouvrage “Je fais la paix avec mon passé – mon auto-thérapie par le pardon” est aujourd’hui en librairie.

Les blessures du passé empêchent d’avancer. Emeric Lebreton, docteur en psychologie et auteur de best-sellers (Ce que je voudrais te dire, Un été avec moi-même et Mon auto-thérapie), propose à ses lecteurs d’engager un travail d’introspection pour explorer ses souffrances puis de suivre les 7 étapes du pardon pour bénéficier de ses vertus salvatrices.

Questions et tests

Il explique pourquoi le pardon n’est ni une soumission ni un renoncement mais un outil pour se libérer et faire la paix avec son passé pour avancer vers une existence plus apaisée. En lisant les éclairages psychologiques, puis en répondant aux questions et aux tests qu’il contient, le lecteur part à la découverte des étapes douloureuses de sa vie. Il prend le temps d’exprimer ses émotions afin d’accepter la réalité et de transformer positivement ses expériences passées.

Le livre a un côté interactif intéressant puisque que pour chaque étape du livre (7 au total), le lecteur est amené à faire un point sur sa situation, en écrivant dans le livre où quelques pages sont prévues à cet effet. Questions ouvertes et/ou fermées, résolutions, vous permettent d’avancer et de fixer vos objectifs de vie.

“Pardonner, c’est libérer un prisonnier et découvrir que, le prisonnier, c’était vous.” Lewis Smedes.

Informations pratiques

“Je fais la paix avec mon passé” d’Emeric Lebreton aux Editions Marabout (192 pages) 14,90 €.